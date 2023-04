7/24 şehirde yaşam

Sırça, Yutmak, Evlat, Kalp, gibi ses getiren birçok projeye imza atmış başarılı yönetmen İbrahim Çiçek'in yeni oyunu Sığınak Yapı kredi Bomontiada'da seyircilerini bekliyor. Oyuncu kadrosunda, tiyatro sahnelerinde görmeyi özlediğimiz Selin Şekerci, Uğur Uzunel ve Ulvi Kahyaoğlu bulunuyor. Bir şehir, bencilik, ötekiler, yalnızlık, ayrılık, çaresizlik, çok yalnızlık, vatandaşlık, çok ama çok yalnızlık... Belki ilk aşk, belki fazlası. Çok isterken mahrum kalanların oyunu Sığınak yaşadıkları dünyaya ait olabilmek için birkaç resmi belgeye ihtiyaç duyan çocukların hikayesi. Birileri varoluşunu sevmiyor diye uyumak istediğin yatağı, nefes almak istediğin parkı, hayalini kurduğun üniversiteyi, aşkı, anneyi, aileyi geride bırakabilir misin? Elini tutsunlar diye yalvarırken, tutmak isteyeni bir çırpıda geride bırakabilir misin? Adını duyduğun anda korktuğun için pişşşt demelerini ister misin kendine? Bir adları yok, bir evleri yok, güvenecekleri kimse yok! Sığınak, 1-2-8-9-15 Nisan'da sahnelenecek.Sevil Dolmacı Art Gallery, Koreli sanatçı Cody Choi'nin mart ayında başlayan Türkiye'deki ilk kişisel sergisine 23 Nisan gününe kadar ev sahipliği yapıyor. The Soul of the Silk Road isimli sergi, sanatçının kişisel yolculuğu ile tarihi İpek Yolu'nun zengin kültürel ve sanatsal mirasının kesişim noktasında yer alıyor. Venedik Bienali'nde, 2017 yılında Lee Wan ile birlikte ülkesi Güney Kore'yi temsil eden Choi'nin, İstanbul'daki sergisi The Soul of the Silk Road, neon enstalasyonlarının yanı sıra, tuval üzerine Color Paintings serisinden çalışmaları ve mermer üzerine özel bir teknik ile üretilen Noblesse Hybridige serisinden işleri sanatseverler ile buluşturuyor.Yinon Muallem'in İstanbul/Tel Aviv Konseri'ne 8 Nisan'da Cemil Reşit Rey Konser Salonu'nda Mor Karbasi konuk olacak. Besteci, udi, yazar Yinon Muallem'in 'İstanbul- Tel Aviv' başlıklı konserine konuk sanatçı olarak birlikte uluslararası festivallerde aynı sahneyi paylaştığı ülkemizde de sevilen ve dünyaca tanınmış Ladino şarkıcısı ve söz yazarı Mor Karbasi eşlik edecek. Dünya müzik sahnesinin en büyük genç divalarından birisi olarak gösterilen, kendine özgü bir sese sahip olduğu bilinen şarkıcı Karbasi, hem kendi bestelerini hem de geleneksel şarkıları seslendirecek.GalataPerform'un 2022-23 sezonuna damga vuran oyunlarının nisan programı belli oldu. Adana'nın farklı kültürlerini, geleneklerini hikayeler ve karakterler yoluyla seyirciye ulaştıran Kalanlar; girişimcilik kültürüne ironik, sert ve komik bir bakış açısı getiren Fairfly ve insanlığın en eski tartışmalarından 'ahlak' kavramının bir karakter olarak karşımıza çıktığı Medea'ya Göre Ahlak, nisan ayında farklı sahnelerde seyirciyle buluşacak. Athena Farrokhzad'ın yazdığı, Yeşim Özsoy'un yönettiği, Şenay Gürler ve Özgün Çoban'ın rol aldığı Medea'ya Göre Ahlak, 15 Nisan Cumartesi akşamı Çankaya Sahne'de Ankaralı tiyatroseverlerle ilk kez bir araya gelecek. Elif Ongan Tekçe'ye bu yıl Direklerarası Seyircileri Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü kazandıran Kalanlar 1, 8 ve 20 Nisan'da perde açacak.Kendine has esprili tarzları ve sundukları gösterileri ile dünya çapında çok sayıda hayranı olan Aleksey Igudesman ve Hyung-ki Joo, 6 Nisan Perşembe Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverler ile buluşacak. BİFO'nun Sascha Goetzel yönetiminde vereceği konserde, Viyana'dan dünyaya açılan ödüllü perküsyoncu ve besteci Lucy Landymore, topluluğun bu sezon ağırlayacağı kadın sanatçılardan biri olacak.Krank Art Gallery, 6 Nisan-2 Haziran 2023 tarihleri arasında, nesnelerin ve mekanların temsili, kültürel tezahürleri ve günlük yaşam üzerindeki etkilerine odaklanan Space Between Us isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçılar Murat Germen, Damla Yalçın, Özge Enginöz, Gökçen Ataman Tanyer farklı teknikteki eserleriyle mekanın hafıza ile aktüelliği, gerçeklik ile hayal gücünü, geçmiş ile bugünü bir araya getirişini izleyici ile paylaşıyorlar.Koleksiyoner Gülay Kayacan'ın, emeğin ve kadim zanaatin buluştuğu bakır koleksiyonunda yer alan, başta Arez usta olmak üzere bakıra ruh katan ustaların ellerinde asırlar önce şekillenmiş, her birinin farklı hikayesi olan sofra ve yemek ekipmanları; İstanbul Lale Vakfı'nda sergilenecek. Sergi 31 Mart-9 Nisan 2023 tarihleri arasında açık kalacak. Bakırın hayatımızdaki ve sağlıktaki önemini anlatmak ve hatırlatmak amacı ile bu sergiyi açtığını söyleyen Gülay Kayacan'ın koleksiyonunda, yedi yaşından beri topladığı 10 binden fazla bakır eser bulunuyor.