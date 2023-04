Her sorunun sebebi ve çözümü üslubumuzda

Tüm çiftler ilişkileri boyunca belirli zorlu süreçlerden geçer. Bu durumun ara sıra yaşanıyor olması da aslında sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Genellikle çiftler arasında yaşanan bu sorunlar, onların birbirleriyle kurdukları iletişimdeki bazı hatalı davranışlardan kaynaklanır. Partnerinizle etkili bir iletişimi, nasıl kuracağınızı öğrenmek ilişkide problemlerin fazla büyümeden çok daha sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşmasına neden olur. Kurulan iletişimde, temelde empati ile iletişime odaklanarak, çiftlerin birbirlerinin kusurları yerine ilişkiyi nasıl geliştirebileceklerine odaklanmaları çok önemlidir. İletişim kurmak sadece konuşmak anlamına gelmez. Hem dinlemek hem duymak hem de birbirinizin duygularını anlamak, aktif bir iletişimin olmazsa olmazlarıdır. Çiftlerin iletişimlerini çok daha sağlıklı kurmalarını sağlayacak bazı egzersizlere bakalım biraz.İletişimde onaylanma, kurulan her türlü ilişkide temel ihtiyaçtır. Hepimiz hayatta değer verdiğimiz kişiler tarafından onaylanma ihtiyacı hissederiz. Özellikle romantik ilişkilerde partner tarafından onaylanmak, kişinin kendisini çok daha güvende hissetmesine ve partneriyle daha sağlıklı bir iletişimde olmasına yol açar. Eğer ki kişi bulunduğu ilişkide kendini güvende hissetmiyorsa duygu ve düşüncelerini ifade etmesi çok daha zor olacaktır. Partnerinizi onaylamak illa onun fikrine katılmak anlamına gelmez. Onaylamak partnerinizin duygu, düşünce ve hissettiklerini kabul edip, onu anladığınızı hissettirip, bunu anlamasını sağlayarak aslında karşınızdaki kişi için çaba gösteriyor olmaktır.Çiftlerin birbirlerine ufak bir konu ile ilgili teşekkür edip minnet duygularını iletmeleri çiftleri birbirine yakınlaştıran bir uygulamadır. Karşınızdakinin basit bir çabasını takdir etmek, yaptıkları için teşekkür etmek ilişkinizde olumlu anlamda gelişmeler sağlamaktadır.Çiftler birbirleriyle olan çatışmalarında kullandıkları dilde olumlu iletişimi temel alarak konuştuklarında, iletişim çok daha sağlıklı bir hal almaya başlar. Özellikle çiftler arasında halledilmesi daha güç meseleler söz konusu olduğunda olumlu bir ses tonunun olumsuz bir ses tonundan daha baskın olması iletişimi daha güvenli hale getirecektir. Çünkü bir cümlenin ne anlattığından çok, aslında nasıl söylendiği karşıdaki kişinin belirli bir şekilde tepki verme şeklini etkileyecektir. Özellikle çiftler arasında kullanılan negatif dil, iletişimde sorunlara, kişilerin suçlanmış veya saldırıya uğramış hissetmesine neden olabilir. Özellikle partnerinizle çatışma anlarında olumlu dil kullanmak sizin için çok zorlayıcıysa şöyle bir egzersiz yapabilirsiniz. İletişim kurarken önce söylediklerinizi düşünmek, ardındansa düşüncenizi daha olumlu bir çerçeveye sokarak karşı tarafa aktarabilirsiniz. Örneğin "Bana bu şekilde davranman hiç hoşuma gitmiyor" demek yerine "Bana şu şekilde davranman çok hoşuma gidiyor" diyebilirsiniz.Partnerler özellikle tartışırken kendilerinde belirli bir haklı olma ihtiyacı hissedebilmektedir. Karşınızdakinin vereceğiniz cevabı düşünmeden aktif bir şekilde dinleme çabasına girmek bunu değiştirmenin en güzel yoludur. Aktif dinlemede partneriniz kendi duygu ve düşüncelerini aktarırken onun sözünü kesmez, aktif bir şekilde onu dinleyip anlamaya çalışırsınız. Partneriniz kendini ifade ederken sözünü kesme amacınız, ona yardımcı olmak gibi iyi bir niyet olsa bile, bu durum sanki partnerinizden çok daha fazlasını biliyormuşsunuz izlenimi vererek aranızdaki iplerin kopmasına yol açabilir. Birbirinizi aktif dinleme süresi, eğer kişiler kendini ifade ederken çok fazla sürüyorsa, buna belirli bir zaman aralığı koyabilirsiniz. Örneğin koyduğunuz bu zaman aralığı 2 dakika ise bu 2 dakikada partnerinizin sözünü kesmeden sadece onun size ne demek istediğini anlamaya çalışın. Dinleyen partner, bu aktif dinleme sırasında karşıdakini dinlediği ve anladığı yönünde jest ve mimikler kullanabilir. Süre tamamlandığında da yine aynı roller bu defa değiştirilerek uygulanabilmelidir. Artık her konuşmacı kendini yeterince ifade ettiğinde de herkesin herhangi bir noktada söyleyecek bir şeyi kalıp kalmadığı kontrol edilir. Bu kısım aynı zamanda iletişimin en önemli parçasıdır. Çünkü partnerlerin birbirine asıl ne söylemek istediğinin anlaşıldığı yerdir.Eski anılarınızı yaşamak için yeniden planlar kurmak eskiden yaşadığınız o derinde kalan duyguları gün yüzüne çıkarmakta oldukça faydalıdır. Eşinizi neden sevdiğinizi, onunla olmanın keyifli yanlarını, kurduğunuz derin bağı sizlere tekrardan hatırlatır. Eskiden çekildiğiniz fotoğraflara bakmak, birbirinize attığınız mesajları okumak veya alınan hediyelere bakmak gibi eylemler nostalji egzersizleridir. Eski zamanlardaki hislerinizi hatırladıkça da birbirinize daha yakın ve daha olumlu hisler geliştirmeye başlarsınız.Ben dilini iletişime katmanın en faydalı durumlarından biri, ben dilinin çiftler arasında çatışmayı, suçlamayı, utandırmayı ortadan kaldırmasıdır. Ben dili olmadan kullanılan sen dili ilişkideki sorunlara çözüm bulmaktan ziyade ilişkide bazen geri dönülmeyecek hatalara yol açabilmektedir. Ben dilini kullanmanın ilişkide çatışmayı azaltıp çözüme yönlendirmesi dışında ben dilini kullanan kişiye de faydası vardır. Kişinin kendi duygularının sorumluluğunu almasına izin verir. "Sen bana bunu yaptın!" demek yerine "Ben bu davranış karşısında şöyle hissettim" demek ilişkideki bağınızın çok daha olumlu bir şekilde gelişmesine yardımcı olacaktır.İletişim kurarken göz göze bir şekilde partnerlerin birbirine temas etmesi, kişilerin hem birbirlerinin nasıl hissettiğini anlamanıza hem de daha duygu dolu bir iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. Bu egzersizde iletişim sözel olmayan iletişim üzerine kuruludur. Partnerler birbiriyle sözel bir şekilde konuşmaz, huzurlu bir yerde partnerler herhangi bir iletişim olmadan yaklaşık beş dakika kadar birbirleriyle göz teması kurarlar. Bu süre içerisinde de kendi hissettikleri duygulara odaklanırlar. Bu süre sonunda da partnerler birbirleriyle olan hislerini paylaşırlar. Her bir partner diğerinin neler söylediğine odaklanır ve üzerinde gerçek bir düşünme söz konusu olur.Bu egzersizde siz ve partneriniz sessiz bir ortamda bir kağıda birbirinizin sevdiğiniz ve sevmediğiniz üç özelliğini yazmalısınız. Yazılanlar konusunda dürüst ve açık olmak ilişkinin gelişmesi açısından çok önemli olmaktadır. Listeleri birbirinizle paylaşırken bu listelerin birbirinizle olan ilişkinizde çatışma yaratmak için değil gelişme yaratmak için olduğunu unutmayın. Yazılan eksi noktalara büyük sorunlar olarak bakmak yerine kendinizdeki değişimler için bir fırsat olarak görün.