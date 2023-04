Çanakkale’de dev festival!

Türkiye'nin sevilen sanatçılarını farklı illerde müzikseverlerle buluşturan otel festivali "O'fest"in Çanakkale ayağı 27-28- 29-30 Nisan tarihlerinde Kolin Otel bahçesinde yapılacak. Büyük İşler organizasyonuyla Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen O'fest, Gaziantep, Diyarbakır, Çanakkale, Eskişehir, Ankara ve Malatya'nın ardından 27- 30 Nisan tarihleri arasında yeniden Çanakkale'de gerçekleşecek. Kolin Otel bahçesinde Athena, Cem Adrian, Pinhani, Manga, Fatma Turgut, Gazapizm, Umut Kuzey'in de aralarında olduğu 16 sanatçıyı ağırlayacak O'fest Çanakkale, dört gün boyunca müzikseverlere unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak. O'fest Çanakkale'nin programı ve sahne alacak sanatçılar şöyle: 27 Nisan Perşembe: Pinhani, Redd, Yaşlı Amca Kukla. 28 Nisan Cuma: Manga, Fatma Turgut, Ozbi, Jargon. 29 Nisan Cumartesi: Athena, Gazapizm, Umut Kuzey, Pick Up, 30 Nisan Pazar: Cem Adrian Madrigal Sena Şener Leva...Yalnızca soundunun değil, ruhunun ve tavrının mayasını da tüm Rock müzik geleneğinin bir uzantısı olarak 80'ler ile 90'ların grunge ve punk-rock etkileşiminden alan, 1999'dan bu yana Türkçe rock dünyasında kendine özgü karakterini koruyan ve sürekli üretime devam eden, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren Deli Gömleği, "Yok" adlı teklisiyle dinleyicisinin karşısına bir kez daha çıkıyor. Deli Gömleği'nin 2018 yılından bu yana yayımladığı ilk kayıt olan Yok, dijital platformlarda yerini aldı. Kadıköy-İstanbul'daki No.5 stüdyolarında tamamlanan şarkı, büyüdükçe hayata dair ortaya çıkan hayal kırıklıklarını, sakince akan öfkesiyle, ritmik davullara ve yerinde duramayan bas melodilerine eşlik eden şiirsel lirikleriyle ve yine gitarların sesini kısmaya yanaşmadan anlatıyor. Geçtiğimiz sonbaharda özellikle genç kitlenin ilgisini çeken Babylon ve Ankara konserleriyle uzun süre sonra konserlerine başlayan ve bu 2023 baharında da konserlerine devam eden grup, 2023 toplam dört tekli çıkarmayı planlıyor.Rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden Steve Vai, Epifoni organizasyonu ile iki ayrı şehirde konser vermek üzere ülkemize geliyor. Grammy tarihine damgasını vuran ABD'li besteci ve gitarist Steve Vai, geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü İnviolate'in Avrupa turnesi kapsamında 18 Nisan Ankara Congresium'da, 19 Nisan'da ise İstanbul Volkswagen Arena'da sahnede olacak. Bugüne dek 15 milyondan fazla albüm satan usta, son albümü Inviolate dışında kariyerinin en önemli şarkılarını çalacak. Enstrümantal rock'tan hard rock'a, heavy metalden progressive rock'a pek çok farklı tarzın sevenleri efsaneyi sabırsızlıkla bekliyor.Popüler müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Sedef Sebüktekin, uzun bir aradan sonra yeni teklisi Dert Olmasın Diye ile dinleyicisiyle tekrar buluştu. Hüznün içinde umudu ve mutluluğu hissettiren alışılmış Sedef Sebüktekin şarkılarındaki hissiyatı barındıran şarkı, düzenlemesi ve içeriğiyle farklı iki temayı ustaca ve samimiyetle işliyor. İnsani duygularını her seferinde çıplak bir şekilde dinleyicisiyle paylaşan sanatçı, günün koşullarında insan olmayı hatırlatan sözleri ve sesiyle güç veriyor. Sözü ve bestesi Sedef Sebüktekin'e ait olan şarkının prodüksiyon koltuğunda son dönemde solo projesiyle öne çıkan, uzun süreler sanatçının sahnesine de eşlik eden Onur Güney Kumaş oturuyor. Şarkının miks ve masteringi ise Arın Baykurt tarafından yapıldı.Sesiyle ve şarkılarıyla dikkatleri üstüne çekmeye başlayan Seda Yüksel, yeni teklisi Zıpkın ile yeniden sahalara geri dönüyor. 17 Mart Cuma günü video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda Alex-t Prodüksiyon etiketiyle yayınlanacak şarkının yaratıcı prodüktörü Alex Tataryan. Sözleri Alex Tataryan Aysun Aydın müziği Alex Tataryan'a ait şarkıdaki ud, keyboard ve gitarları çalan Metehan Köseoğlu aynı zamanda Zıpkın'ın aranjörlüğünü üstlendi. Parlak müzikal renkliliğe sahip Zıpkın; her insanın hayatından gelip geçmiş çeşitli hâllerin bıraktığı duygular etrafında örülmüş bir anlatım yapısına sahip. Seda Yüksel bu şarkı için yolculuğunu "Her insan bir su damlasıdır, ben okyanus olmak istiyorum'' diyerek bahsediyor.