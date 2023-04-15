7/24 şehirde yaşam

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek bale sahnesine taşınan Don Kişot balesini, 19 ve 20 Nisan akşamı AKM – Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştireceği temsillerle yeniden seyircisi ile buluşturuyor. Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan ve baleseverlerin yoğun ilgisini çeken Don Kişot'u Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor.Bünyesınde, ülkemizin genç ve yetenekli Pop Art sanatçılarının yer aldığı, RED ART istanbul, bugün çok özel bir karma serginin açılışını yapıyor. RED ART istanbul sanatçılarından; Emre Yusufi, Hande Uğur, Çağatay Odabaş, Eda Baysal, Serdar Akkılıç, Didem Yağcı, Ezo Sunal, P. J., Berk Arıkan, Cihan Ünalan, Hamid Tolouei Fard, İlkem Güneri, Nesren Jake, Tarkan Güveli, Emel Ilgaz ve Ömer Atakan'ın bağışladığı eserlerin yer alacağı Çocuklar Seninle Daha Güçlü sergisi tek günde rekor satış bekliyor.Atlantık Okyanusu'nda 1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanic'ten çıkan karaf, Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor 20'nci yüzyılın en büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçen Titanic'in enkazı 1985 yılında bulundu. Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda, Titanic'e ait karaf, nadide parçalardan biri olarak öne çıkıyor. John Grinsell & Sons of Birmingham tarafından 20'nci yüzyılın başlarında üretilen karaf, Nisan 1912'de RMS Titanic'in sefer denemelerinin anısına White Star Line çalışanlarına takdim edilmişti. Ömer M. Koç tarafından Rahmi M. Koç'a hediye edilen karaf, 22 cm yüksekliğinde.İSTANBUL The Grand Tarabya, kent kültürüne katkıda bulunmak üzere Proje Kültür işbirliği ile Tarabya Konserleri'ni başlatıyor. 30 Nisan Pazar günü saat 11.00'de gerçekleşecek ilk konserde, dünyanın farklı noktalarında ülkemizi başarıyla temsil eden Türkiye'nin önde gelen keman virtüözlerinden Cihat Aşkın ve usta piyanist Cana Gürmen bir araya geliyor.