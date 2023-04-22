7/24 şehirde yaşam

Tarihe tanıklık eden eserleriyle günümüzün en iyi görsel sanatçılarından biri olarak adlandırılan, aynı zamanda tarihe 'Afgan Kızı: Şarbat Gula' olarak geçen çalışmanın da sahibi olan Steve McCurry, 51 çalışmasının yer aldığı sergiyle İstanbul Sinema Müzesi'nde. Sanatçının objektifine yansıyan İstanbul kareleri de ilk kez bu kapsamlı sergide sanat severlerle buluşuyor.Sergide sanatçının 2011 yılında İstanbul seyahatinde fotoğrafladığı çalışmaların yanı sıra daha önce hiç yayınlanmamış ve içlerinde Ara Güler'in de bulunduğu 6 kare sunuluyor. Birbirinden prestijli sayısız ödüle ve uluslararası platformda yayımlanmış 13 adet kitabın da sahibi Steve McCurry'nin sıra dışı eserlerinin görülebileceği sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek.İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 1988 yılında aramızdan ayrılan ressam Zeki Faik İzer'in "Paris, İstanbul, Nice" başlıklı sergisini, sanatçının doğumunun 118'inci yılında sanatseverlerle buluşturuyor. Kübizmle başladığı sanat hayatına ilerleyen dönemlerde desenler ve soyut figürlerle devam eden İzer'in eserleri Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz izlenebilir.