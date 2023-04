Moda çiçek açtı

Mayıs ayının kapımızda olduğu şu günlerde artık iyiden iyiye yaz alışverişi için hazırlık yapma zamanı geldi. "Peki ne var bu yaz trendler arasında?" diye soracak olursanız yaz ayının en iddialı ve görkemli trendinin çiçekler olduğunu söyleyebilirim. Siyahlar, pullar, payetler, metal aksesuvarlar, kargo detaylar ve militer trendi yerini çok daha feminen bir trende bırakıyor... Çiçek demek her birimizin daha feminen, romantik taze, canlı ve ilham verici görüneceğimiz anlamına geliyor. İşin güzel yanı çiçekli her bir parçanın hem gündüz hem de gece rahatlıkla giyilebiliyor oluşu.Gençliğin, tazeliğin ve yenilenmenin sembolü olarak görülen çiçekler bu sezon tam anlamıyla her yerde. Tüm aksesuvarlarda, ayakkabı ve çantalarda, iç ve dış giyimin tüm parçalarında çiçeklerin her türlüsünü bol bol göreceğiz. Basit bir tişörtte de kargo pantolonların üzerinde de, bomber ceketlerde de bolca çiçek detayı var. Peki bu ne demek? Kesinlikle ne giyersek giyelim naif ve taze bir kadınsılık içinde olacağımız kesin. Trend analiz uzmanı Jessica Richards, " Çiçek desenli kumaşlar, çiçek işlemeleri, üç boyutlu çiçekler... Çiçek her formuyla, her rengiyle kesinlikle her yerde... Çiçek her yıl yenilenme, tazelenme, gençleşme arzumuzun bir dışa vurumu adeta... Çiçek umut demek, yenilik ve tazelik demek... Bizi yoran her şeyden uzaklaşmak, içimizdeki dişiyle yeniden buluşmak ve doğaya kavuşmak demek. Yani çiçeklere şu an ruhlarımızın ihtiyacı var. Ve tam olarak da bu nedenle tasarımcılar bizim ihtiyacımızdan yola çıkarak bu yazı çiçeklerle donatmış durumda" yorumunda bulunuyor.Richards sözlerini şöyle sürdürüyor: "Minimalist ve maskülen her trend kadının kendi dişi enerjisinden de uzaklaşmasına neden oluyor. Sonuç olarak giydiklerimizin kalıpları ve renkleri bizim duygusal olarak da etkilenmemizi sağlıyor. Yani aynada koyu renkler içinde ve bir erkek takımı giymiş bir kadını görüp kendi dişi enerjinizi yükseltmeniz mümkün değil. İşte bir süredir tam olarak bu tarz bir sürecin işindeydik. Şimdi hem maksimalizmin etkisiyle hem de çiçek trendiyle bu yaz kendi feminen varoluşumuzu keşfe çıkıyoruz."Milano, Londra ve Paris'te düzenlenen defile ve şovlar bize bu yazın en belirgin trendinin çiçekler olduğunu göstermişti. Üç boyutlu çiçeklerle bezenmiş elbiseler, Bottega Veneta, Valentino ve Giorgio Armani'de olduğu gibi kristal çiçeklerle donatılmış tasarımlar, çılgın çiçekli aksesuvarlar her yerdeydi. Çiçek derken sadece güllerden, papatya ya da ay çiçeklerinden bahsetmiyoruz. Gözünüzün önüne hemen Jonathan Anderson'ın kreatif direktörlüğündeki Loewe'nin üç boyutlu antoryumlu tasarımları gelmiştir eminim... Çok genç yaşta hayata gözlerini kapatan İngiliz tasarımcı Alexander McQueen'in 2007 yılındaki gündeme damga vuran ilkbahar-yaz koleksiyonunda kullandığı çiçeklerden bu yana moda dünyası hiç bu kadar yoğun bir şekilde çiçek görmemiş olabilir... O zaman McQueen "Çiçekleri kullanmayı çok seviyorum. Onların bir an kaybolan güzellikleri insana ilham veriyor. Kırılgan ama kırılgan oldukları kadar da büyüleyiciler" diyerek bir tasarımcı olarak çiçekleri koleksiyonlarında nasıl büyük bir zevkle kullandığını anlatmıştı. Bir yandan çiçekleri kullanmanın tasarımcılar için şöyle de bir ilham verici özelliği var; dünyada yaklaşık 400 bin çeşit çiçek bulunuyor. Yani renkleri ve formlarıyla çiçekler sonsuz bir yaratıcılık kaynağı...Bu sezon çiçeklerin tasarımlarda geniş yer aldığını hepimiz artık net bir şekilde anlamış durumdayız... Peki hiç merak ettiniz mi çiçekler ne zamandan beri kıyafet tasarımlarında yer alıyor diye? Mesela şakayık deseni, Çin ipeklilerinden iki yüz yıldan uzun zamandır kullanılıyor. M.S. 618 ve M.S. 907 yılları aralığında hükümdarlık ailesi saray kıyafetlerinde bu çiçeklilerin bolca kullanılmasını istiyor. Bu çiçekli baskılar yıllar içinde Çinli ve Japon zenginlerin en çok kullandıkları kumaş oluyor. 15 ve 16'ncı yüzyıl Avrupası'nda da kadın ve erkeklerin çiçek desenli dantelleri giysilerinde kullanması çok moda oluyor. 18'inci yüzyıl Avrupasında özellikle küçük çiçek desenlerinin kıyafetlerde kullanılması çok popüler oluyor.Çiçekli tasarımla evet çok popüler. Ve evet çiçek daha romantik ve kadınsı bir havaya sahip olmanızı sağlıyor. Ama kabul edelim çiçekli parçaları yanlış kullandığınızda ortaya pek de hoş olmayan görüntüler çıkıyor. Çiçekler içinde bir anda aşırı çocuksu ya da yaşınızdan çok büyük görünme riskiniz var. Mesela çiçekli bir eteği beyaz ya da jean bir gömlekle ya da düz tişörtlerle giymeye özen göstermenizde fayda var. Çiçekli bir elbiseyi spor ayakkabılarla kombinlediğinizde ortaya spor şık bir görüntü çıkacağı kesin. Çiçekleri kullanırken çiçeklerin aslında oldukça iddialı ve gösterişli olduğunu asla unutmamak gerekli. Çiçekli bir parçayı sade ince bantlı ve tek renkli ayakkabılarla ve tek renkli çantalarla kombinlemeye özen gösterin.Son dönemde markalar çarpıcı ve iddialı adımlarla rakiplerinin önüne geçiyor. Çocuk giyimi üzerine yoğunlaşan İpek Özilhan Özkan, 2019 yılında yerli ve yabancı birçok markayı Minycenter çatısı altında sunmaya başlamıştı. 2021 yılından bu yana da Minycenter markasıyla kendi koleksiyonlarını ve tasarımlarını da sunmaya başlamıştı. 18 mağazaya ulaşan marka son olarak annelere daha da yardımcı olabilmek için mağazada görevlendirilen uzman alışveriş danışmanları kullanıyor.Hızlı yaşam temposu, stres, yorgunluk ve kış şartlarına maruz kalan cildinize, Christan Breton kısa süre önce iki yeni ürünü piyasaya sürdü. Yaş alma belirtilerini hafifletmeye yardımcı olan ürünler cildinizin genç ve taze görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Antioksidanlar açısından zengin içeriğe sahip, Pro-Youth Aydınlatıcı Krem, cildinizi koruma altına alıyor. Jel kıvamı sayesinde cildinizi hızlı bir şekilde canlandırır ve taze hissettirir. Ayrıca, zararlı çevresel faktörlere karşı cildinizi korur. Unutmayın, Pro-Youth Aydınlarıcı Krem, cildinizin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan doğal bileşenlerle formüle edildi.Sofra ürünleri de aynı moda trednleri gibi farklı birçok trendin etkisi altında. Bu sezon moda dünyasında sıklıkla gördüğümüz çizgileri özgün ve sanatsal tasarımları ile dikkat çeken Maji Atelier sofralara taşıdı. Marka; ince, kalın, yatay, dikey ve her renkte çizgilere tasarılarında yer verdi. Ayrıca heykelsi figürlerle de bu tasarıları güçlendirdi.Bu yaz çiçeklerle bezenmiş iddialı, rahat ve keyifli tasarımlar ve bu tarz tasarımları ön plana çıkaran markalar gözde. Durum öyle bir halde ki son dönem trendlerini dikkate alan oteller ve restoranlar da bu tarz markaların bakım ve temizlik ürünlerini ağırlıklı olarak kullanmaya başladı. Bu markalar arasında en gözde olanı hiç kuşkusuz Etro... Etro'nun güzellik ürünleri de otelleri de bu sezon iddialı işletmelerin gözdesi. Cullinan gibi otel markalarının da aralarında bulunduğu pek çok lüks otel markası Etro ürün yelpazesini çatısı altında bulunduruyor.Fransız tasarımcı Philippe Starck ve Dior markası işbirliklerini iddialı tasarımlarla sürdürüyor. Monsieur Dior isimli bir koltuk tasarlayan Starck son tasarım çalışmasıyla ilgili olarak, "İkonik Medallion sandalyeden ilhamla tasarlayıp 2022 yılında lanse ettiğimiz Miss Dior'un ardından aileyi Monsieur Dior ile genişletmek doğal bir sonuçtu" yorumunda bulunuyor. İddialı bir zanaatkarlık çalışmasının ve ileri teknolojiyi bir araya getiren bu tasarımlar farklı materyal ve renklerle müşterilerin beğenisine sunuluyor.