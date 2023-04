7/24 şehirde yaşam

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli opera sanatçılarından ve dünyanın birçok büyük opera sahnesinde ülkemizi başarıyla temsil eden, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, 3 Mayıs 2023 akşamı Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor! Saat 20.30'da başlayacak konserin orkestra şefliğini Tolga Atalay Ün üstenirken, programda tenor Murat Karahan'a, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek. Modern Dans Topluluğu İstanbul Projesi Dansçıları'nın da özel konserde sahne alacağı gecede Seda Subaşı Yalçın başkemancı olarak sanatseverlerin karşısında olacak. Doğu'dan Batı'ya uzanan bir müzik köprüsünde sanatseverler, Hacı Arif Bey'den Nurettin Selçuk'a, Santurî Ethem Efendi'den Kemânî Kevser Hanım'a, A. Adnan Saygun, G.Puccini, Âşık Veysel ve G. Bizet'ye kadar daha pek çok eseri dinleyebilecekler.CSO Ankara üç önemli müzisyenin konserine ev sahipliği yapacak. La Palma'da doğan, müzikal olarak trap, tanganas, reggaeton ve perreo tarzları ile yeni nesle yakın olsa da sesi ile bilge, köklü ve genç yaşına rağmen müzikseverlerin hayranlıkla takip ettiği ve 24 Mart'ta ilk albümünü dinleyici ile buluşturan Valeria Castro, 2 Mayıs'ta, popüler dizi La Casa De Papel'de seslendirdiği jenerik şarkısı My Life Is Going On ile tüm dünyada bir milyarın üzerinde dinlenen, 2019 yılında Hard isimli single'ının ardından 2020 yılında yayınladığı Losing My Mind şarkısıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Cecilia Krull 3 Mayıs'ta, sanatçı bir aileden gelen ve İtalya'nın Catania kentinde doğan Biondi, derin ve sıcak sesi, ruhu, ve blues müziğinin en büyük yorumcularını anımsatan muhteşem performansı ile 4 Mayıs'ta ilk kez CSO Ada Ankara Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak.İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, Borusan Holding sponsorluğunda 1-17 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival 18 farklı mekânda, 25 konserde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası'na, Salzburg Mozarteum Orkestrası'ndan Tekfen Filarmoni Orkestrası'na, Münih Oda Orkestrası'ndan Borusan Quartet'e birçok prestijli topluluğun yanı sıra Anne- Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary, Jan Lisiecki gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60'ın üzerinde ismi ağırlayacak. Festivalde 8 eser dünya prömiyeri, 4 eser ise Türkiye prömiyeri yapacak.Zorlu PSM'de bu hafta, Victor Hugo'nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburundan uyarlanan Notre Dame De Paris müzikali 30 kişilik dev kadrosuyla, 5-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında Zorlu PSM sergilenmek üzere başlıyor. Tam 21 performans seyirciyle buluşacak. Notre- Dame de Paris müzikali ilk olarak 1998 yılında Paris'te sahnelendi. Victor Hugo'nun klasik aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburu eserinden uyarlanan modern yapımın müzikleri Riccardo Cocciante tarafından bestelenirken, sözleri Luc Plamondon tarafından yazıldı. Palais des Congres Paris'te başlayan aşk hikayesi tıpkı ilk günkü gibi büyük bir heyecanla sahnelenmeye ve seyircileri kendine çekmeye devam ediyor.Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisi 30 Nisan'da sona eriyor. Sergi, Rego'nun resmini bu denli kapsamlı biçimde İstanbullu sanatseverlerle ilk kez tanıştırıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, olağanüstü hayal gücüyle kadınların temsil edilme biçiminde devrim yaratan Portekizli sanatçı Paula Rego'nun eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Alistair Hicks küratörlüğünde hazırlanan Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi, Rego'nun masumiyet ve deneyimin bir arada var olduğu, içinde derin anlamlar ve anlatılar gizlediği resimleriyle izleyiciyi büyülü bir dünyaya davet ediyor.KüçükÇiftlik Park, "Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul'da Bahar" ile bu sene de İstanbulluları, 13 Mayıs Cumartesi günü iyi dileklerle baharı karşılamaya davet ediyor! 70'lerin Anadolu rock şarkılarına ve türkülere getirdikleri yorumlarla dünya çapında başarı kazanan Amsterdam çıkışlı Anadolu rock ve psikedelik folk grubu AltınGün İstanbulluları coşturacak. Festivalde KüçükÇiftlik Park sahnesini ayrıca kostümlü, dansözlü eşsiz sahne performansları ve oryantal enstrümanları elektronik/modern seslerle harmanladıkları müzikleriyle dünya festivallerinin de vazgeçilmezleri arasına giren BaBa ZuLa renklendirecek. Balkan ve Roman müziklerini elektronik ritimlerle bir araya getirerek kendine özgü bir sound yaratmayı başaran Shantel'in DJ setiyle yer alacağı festivalin açılışını ise 70'lerde Türkiye'de üretilmiş Anadolu-pop ve funk eserlerini elektronik müzikle modernize eden Kozmonotosman yapacak.Yapı Kredi bomontiada, Duende Global'in katkılarıyla b-sahne'de gerçekleştirdiği "HAPPENIN' with you" konser serisine, Türk bestecilerin yanında klasik trio repertuarının köklü eserlerine de yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Bosphorus Trio ile devam ediyor. Özgecan Günöz, Çağlayan Çetin ve Özgür Ünaldı, konserde W.A. Mozart'ın KV 502 eser sayılı piyano üçlüsü ile Rus besteci A. Arensky'nin 1 numaralı piyano üçlüsünü seslendirecek. Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan ise konser boyunca klasik müziğin dönemsel özellikleri, besteciler ve çalgılar ile ilgili hikayeler aracılığıyla izleyiciler ve sanatçılar arasında samimi ve keyifli bir söyleşi ortamı yaratacak. Konser ve söyleşi 2 Mayıs akşamı gerçekleşecek.Bugüne kadar çıkardığı çok sayıda tekliyle dikkat çeken Türkçe rap müziğin isyankar seslerinden Critical, ilk stüdyo albümü Celonaps'in lansmanı için 26 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinde! Critical'ın, semt kültürünü ve sokağın gerçek isyanını yepyeni şarkılarına yansıttığı albümünün lansman konserinde, daha önce farklı projelerde birlikte çalıştığı rap'çi dostları Uzi, Heijan, Muti, Motive ve Levo da kendisini sahnede yalnız bırakmayacak.