Aslı’dan modern bir ağıt

Türk Rock müziğinin güçlü yorumcu ve şarkı yazarlarından Aslı Gökyokuş'un yeni teklisi 'Aman'; sanatçının yaşadığı topraklara, toplumsal olaylar ile karmaşa içinde geçen gençliğine, insan ırkının bitmek bilmeyen öfkesine karşı yazdığı ve sadece bir piyano, çello, keman eşliğinde söylediği bir ağıt. Sözü ve müziği Aslı Gökyokuş ve Erdal Yıldırım, düzenlemesi Serkan Çeliköz'e ait olan 'Aman' sanatçının geçtiğimiz yıllarda kurduğu ve kızının adını taşıyan Yaz Müzik şirketi etiketiyle 28 Nisan Cuma günü video klibiyle tüm dijital platformlarda yayınlanıyor. 'Aman'ın video klip ve sanatçı fotoğrafları Tayfun Çetinkaya tarafından çekildi. Gökyokuş şarkısını şu sözlerle anlatıyor:"Bugüne kadar belki de düzenlemesinde gitar kullanmadığımız tek şarkım oldu diyebilirim. Piyano, çello, keman, yaylıların olduğu Serkan Çeliköz'ün yaptığı şiirsel bir düzenleme oldu. Ben ve Erdal Yıldırım birlikte yazdı şarkıyı. Dünya ve toplum olarak zor yıllardan geçiyoruz. En son yaşadığımız deprem, yangınlar vb, olaylar birbirimize karşı öfkeler, sert diller... Bunlar aslında hepimizi farklı farklı etkiliyor. Biraz bu konuda bireysel bir yakarış; belki hepimizin derdine tercüman olabilecek sözlerden oluşan bir şarkı. Tamamen insani bir ağıt aslında. Tüm olana bitene verdiğim bir tepki diyelim.""'Hiçbir Çiçek" aslında bir 'bekleyiş üçlemesi'nin ilk şarkısı... Neyi beklediğimi bilmediğim ama sanki bahar yakınmış gibi hissettiğim günlerin bana armağanı. Dilerim piyanosundan tomurcuğuna, merdiveninden çellosuna her anı size de dokunur ve her kimi bekliyorsanız doğru köşebaşını yakında bulur..." Böyle anlatıyor yeni şarkısını Sevda Deniz Karali... Sanatçı, üretmeye ve paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayımladığı şarkılar sonrası geniş kitlelere ulaşan Karali, üretimlerini kısa aralıklarla paylaşmaya devam ediyor. Garaj Müzik etiketli 'Yalancı Bahar' sonrası sırada 'Bekleyiş Üçlemesi' adını verdiği projesinin ilki 'Hiçbir Çiçek' 28 Nisan Cuma günü yayınlandı. Şarkının sözü müziği Sevda Deniz Karali'ye, düzenlemesi Burak Çöllü'ye ait. 'Hiçbir Çiçek', sanatçının müziğinin sakinleştirici atmosferinde sunduğu şarkıların devamı niteliğinde. İncelikli ve mediatif şarkılarıyla tanınan Sevda Deniz Karali, güçlü hikayeleri ve zengin melodileriyle dinleyenleri etkilemeye devam ediyor.Yeni nesillerin fark etmesi, bilenlerin biraz farklı dinlemesi için Nev, 'Bir Nev-i Alaturka'yı yeniden yayınladı. Kendine has bir dinleyici kitlesine sahip Nev'in, farklı yönlerini yansıttığı, zamanla ruhumuza işleyen unutulmaz şarkıların yer aldığı Pasaj Müzik etiketli 'Bir Nev-i Alaturka' albümünde yer alan 'Mazide Aşk' şarkısı yeniden dijital platformlarda video klibiyle birlikte yerini aldı. Yayımlandığı yıllarda büyük ses getiren albümün çıkış şarkısı 'Mazideki Aşk' hayranlarına sürpriz oldu. Fotoğraflarını Candaş Arın'ın çektiği albümdeki 'Mazideki Aşk' şarkısının video klibinin yönetmenliğini Mahir Akyol yaptı. Hazırlıkları iki yıl süren projede; eşsiz Türk Sanat Müziği eserlerini rock, tango, latin ve rembetika tınılarıyla yorumlayan Nev hayatımıza 'Zor'la girmişti ve bu albümü dinleyen herkes Nev'i 'sevmekten usanmayacağa' benziyor. 10 şarkının yer aldığı, prodüktörlüğünü Nev'in, sanat danışmanlığını Hasan Esen'in üstlendiği albümün masteringi New York'da Sterling Sound stüdyosunda Tom Coyne tarafından yapıldı. Hüzün, coşku, efkar, neşe... Tüm duyguları içinde barındıran albüm iddialı ama aynı zamanda naif bir tını da taşıyor.