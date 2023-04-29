Tek ilkemiz korkmamak!

Motor sporlarında, dünyanın tartışmasının en dikkat çeken, en önde gelen yarışlarından olan Le Mans 24 Saat, bu sene Türkiye ve Türk sporu için ayrı bir önem taşıyor. 11-12 Haziran'daki yarış her yıl olduğu gibi, Fransa'nın Le Mans bölgesinde olacak. Tarihindeki 100'üncü kez düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı'nda ilk kez bir Türk takımı yer alacak. Bu yarışı kazanmış ilk ve tek Türk pilotu olan Salih Yoluç'un önderliğindeki Racing Team Turkey takımı, 24 saat sürecek yarışta, 23 takımla hız ve dayanıklılık yarışı verecek. Yoluç'a bu mücadelede Belçikalı Dries Vanthoor ve İngiliz Tom Gamble eşlik edecek. Biz de, başarılı yarış piltomuz Salih Yoluç ile heyecanla beklediği bu yarış hakkında soru cevap yaptık. Cumhuriyetin kuruluş yılına ithafen 923 kapı numarasıyla yarışacak Yoluç, tasarımı kendisine ait aracın üstüne yazdığı 'Korkma' kelimesiyle de İstiklal Marşımızın ölümsüz şairi Mehmet Akif Ersoy'u selamlamış.
- Motor sporlarına ilginiz ne zaman / nasıl başladı?
- Moto rsporlarına ilgim geç başladı aslında. Her zaman arabalara meraklıydım ancak rekabet etmek anlamında motor sporlarına ilgim ilk takım arkadaşımla tanıştığım zaman başladı, o da 28-29 yaşlarındayken.
- Racing Team Turkey olarak, 2023 Le Mans 24 Saat'te yarışacak ilk Türk Takımı olacaksınız. Bu size neler hissettiriyor?
- Böyle anlamlı bir yılda bu büyük yarışa katılacak olmamız bizim için çok önemli. Hem Cumhuriyetimizin, hem Le Mans 24 Saat Yarışları'nın 100'üncü yılı... Özellikle Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir sonuç almak hırsı, bizleri kamçılıyor.
- 2020'de Le Mans'ı kazanan ilk Türk pilotu olarak bu kez bir Türk takımıyla yarışa katılacaksınız. Kürsü hayali kuruyor musunuz?
- Elbette, hayallerimiz olmadan başarıya ulaşamayız. Bir Türk takımı olarak katılmak beni daha çok heyecanlandırıyor. Umuyorum ki yarışın sonunda Le Mans podyumunda ilk kez Türk bayrağı göreceğiz, tüm gayemiz bu.
- Aracınızın tasarımı çok konuşuldu.
Özellikle İstiklal Marşımızın ilk kelimesi 'Korkma'nın arabada yazılış şekli dikkat çekiciydi. Neler söylemek istersiniz?
- Tasarımın ana fikirleri bana ait. Ben de ilk gördüğüm zaman herkes gibi çok beğendim ve heyecanlandım.
Pistteki en güzel araba olacağından şüphem yok.
BIRAKSAM MUTLU OLURLAR
- Türk yarış pilotlarıyla ilgili zaman zaman haberler çok yapılır ama kürsü gelmeyince hemen unuturuz. Bu hemen başarı arzumuz, bu spora yabancı oluşumuzdan olabilir mi?
- Ama çok önemli değil, bizim insanımızın genel yapısı bu. Sanki her yaptığımız işte çok başarılıymışız gibi beklentiler var insanlarda ve her spor dalı için geçerli bu. Bence genel olarak bizim kültürümüz rekabet kültürüne yabancı.
- En ciddi kazanızı hatırlıyor musunuz?
- Pek çok var aslında, ama 2018'de Monza'daki kazam çok ciddiydi. Sıralama turlarında tam gaz giderken önümdeki arabanın önümden çekilip yol vermek yerine çizgide aniden frenlemesi sonucunda oldu. Maalesef her seviyede pilotla aynı anda pistte olmamız gerektiği için bazen böyle durumlar kaçınılmaz olabiliyor.
- Anne babanız, eşiniz ya da sevgiliniz yeter artık dedi mi hiç?
- Yeter diyen olmadı, ama bıraktığım gün oldukça memnun olurlar sanırım.
- Sizinle yarışacak iki pilotu belirlerken nelere dikkat ettiniz?
- Tecrübe ve tabii ki hız. Le Mans 24 saat apayrı bir tecrübe, başka bir yarışa kolay kolay benzemiyor. O yüzden bu yarışı pek çok kez yapmış ve kendini kanıtlamış pilotlar seçtik.
- Yarışta araç diğer sürücüye geçince uyuyabiliyor musunuz?
- 24 saat yarışlarında pek uyumam, ama normal şartlarda bir pilot direksiyondayken diğeri uyuyabilir. Bunun için yeterli fırsat oluyor.
ZAYN'I BABASINDAN ÇOK DÜŞÜNEMEZLER
- Ünlü sporcumuz Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn'ın gelişimini nasıl buluyorsunuz? Kimileri babasının, Zayn'ı riske attığını düşünüyor...
- Kendi ailesi çocuklarını o eleştirenlerden daha çok düşünüyordur herhalde. Bazı videolarına denk geldim, hem yetenekli hem de çok tatlı bir çocuk. Umarım iyi yerlere gelir.