Tek ilkemiz korkmamak!

Motor sporlarında, dünyanın tartışmasının en dikkat çeken, en önde gelen yarışlarından olan Le Mans 24 Saat, bu sene Türkiye ve Türk sporu için ayrı bir önem taşıyor. 11-12 Haziran'daki yarış her yıl olduğu gibi, Fransa'nın Le Mans bölgesinde olacak. Tarihindeki 100'üncü kez düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı'nda ilk kez bir Türk takımı yer alacak. Bu yarışı kazanmış ilk ve tek Türk pilotu olan Salih Yoluç'un önderliğindeki Racing Team Turkey takımı, 24 saat sürecek yarışta, 23 takımla hız ve dayanıklılık yarışı verecek. Yoluç'a bu mücadelede Belçikalı Dries Vanthoor ve İngiliz Tom Gamble eşlik edecek. Biz de, başarılı yarış piltomuz Salih Yoluç ile heyecanla beklediği bu yarış hakkında soru cevap yaptık. Cumhuriyetin kuruluş yılına ithafen 923 kapı numarasıyla yarışacak Yoluç, tasarımı kendisine ait aracın üstüne yazdığı 'Korkma' kelimesiyle de İstiklal Marşımızın ölümsüz şairi Mehmet Akif Ersoy'u selamlamış.- Moto rsporlarına ilgim geç başladı aslında. Her zaman arabalara meraklıydım ancak rekabet etmek anlamında motor sporlarına ilgim ilk takım arkadaşımla tanıştığım zaman başladı, o da 28-29 yaşlarındayken.- Böyle anlamlı bir yılda bu büyük yarışa katılacak olmamız bizim için çok önemli. Hem Cumhuriyetimizin, hem Le Mans 24 Saat Yarışları'nın 100'üncü yılı... Özellikle Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir sonuç almak hırsı, bizleri kamçılıyor.- Elbette, hayallerimiz olmadan başarıya ulaşamayız. Bir Türk takımı olarak katılmak beni daha çok heyecanlandırıyor. Umuyorum ki yarışın sonunda Le Mans podyumunda ilk kez Türk bayrağı göreceğiz, tüm gayemiz bu.- Tasarımın ana fikirleri bana ait. Ben de ilk gördüğüm zaman herkes gibi çok beğendim ve heyecanlandım.Pistteki en güzel araba olacağından şüphem yok.- Ama çok önemli değil, bizim insanımızın genel yapısı bu. Sanki her yaptığımız işte çok başarılıymışız gibi beklentiler var insanlarda ve her spor dalı için geçerli bu. Bence genel olarak bizim kültürümüz rekabet kültürüne yabancı.- Pek çok var aslında, ama 2018'de Monza'daki kazam çok ciddiydi. Sıralama turlarında tam gaz giderken önümdeki arabanın önümden çekilip yol vermek yerine çizgide aniden frenlemesi sonucunda oldu. Maalesef her seviyede pilotla aynı anda pistte olmamız gerektiği için bazen böyle durumlar kaçınılmaz olabiliyor.- Yeter diyen olmadı, ama bıraktığım gün oldukça memnun olurlar sanırım.- Tecrübe ve tabii ki hız. Le Mans 24 saat apayrı bir tecrübe, başka bir yarışa kolay kolay benzemiyor. O yüzden bu yarışı pek çok kez yapmış ve kendini kanıtlamış pilotlar seçtik.- 24 saat yarışlarında pek uyumam, ama normal şartlarda bir pilot direksiyondayken diğeri uyuyabilir. Bunun için yeterli fırsat oluyor.- Kendi ailesi çocuklarını o eleştirenlerden daha çok düşünüyordur herhalde. Bazı videolarına denk geldim, hem yetenekli hem de çok tatlı bir çocuk. Umarım iyi yerlere gelir.