Kainatın tüm seslerine açık!

Müzik döngüsünde farklı sound ve akımlara kapısını her zaman açık tutan Pamela, popüler kaygılardan uzak yolculuğunu sürdürüyor. Kayıtları İstanbul'da gerçekleştirilen 'Söz' şarkısının prodüktörlüğünü Ufuk Kevser üstleniyor. Melodik pop ve synth melodiler 'Söz'de en minimalist haliyle bir araya gelerek büyülü bir atmosfer ortaya çıkarıyor. Sözü ve müziği Orçun Çetin'e ait olan şarkının aranjörlüğünü üstlenen isim yine Ufuk Kevser oldu. Yeni bir başlangıç noktasından yola çıkıp kendini her zaman yenileyen ve genç yetenekleri yanına alarak yoluna devam eden sanatçı, büyüleyici müzikal yapıtlar sunmaya devam ediyor. Sanatçının müzik kariyerindeki bu adım her ne kadar yeni bir yolculuk gibi görünse de aslında sanatçının ilk dönem albümleriyle eski bir flört olarak da kabul edilebilir. Pamela'nın 'Söz' için hisleri şöyle: "Tek bir söz çok ses çıkarabilir, büyük cümlelerden daha anlamlı ve daha gerçek ifadelere imkân verebilir. Şarkıların ardında, kulaklarda kimsenin kendinde bulamayacağını sandığı tek bir söz, bir iz, bir melodi kalır. Aynı sözler ve aynı seslerden uzaklaşarak yeni sözlerle yeni şeyler anlatmak, yeni seslerle yeni müzikler üretme gayreti devam eder."Hem geçtiğimiz yıl yayımladığı albümü 'Deli İşi'ndeki 'Allem Kallem' ve 'Dalgana Bak' şarkılarının başarılarıyla hem de yıllar önce yayınladığı 'Aşkistan', 'Kalbimin Fendi', 'Ya Habibi' ve Erol Evgin ile düet yaptığı 'Tüm Bir Yaşam' şarkılarının önce sosyal medyada sonra da dijital müzik platformlarında tekrar trend olmasıyla çok güçlü bir geri dönüş yapan Atiye, şimdi de çok özel bir şarkı yayınlıyor. Sanatçı yaz aylarında yayımlanacak sürpriz projelerinden önce Anneler Günü'ne özel, sözleri Zeki Güner'e, bestesi kendisine ve Erol Sebebci'ye ait duygusal şarkısı 'Anne'yi 5 Mayıs Cuma günü müzikseverlerin beğenisine sundu. "Hayatın bazı gerçeklerini acı tecrübelerle öğrenen bir kadının annesiyle dertleşmesine şahitlik ettiğimiz" şarkı hem sözleri hem de bestesiyle Atiye'nin kariyerinin en özel yavaş şarkılarından biri olmaya aday...Prodüktör Alper Atakan imzalı 'Aranjör' albümünün dördüncü teklisi 'Aşkın Issız Yolları' Pınar Çubukçu yorumuyla 5 Mayıs Cuma günü, Boss Records etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayınlandı. Öncesinde İrem Derici, Hande Ünsal ve İlyas Yalçıntaş'ın yer aldığı albümün dördüncü teklisi 'Aşkın Issız Yolları'nın sözü ve müziği Emre Olgun'a ait. Gökhan Tepe'nin vokal yaptığı bu duygusal şarkının video klip yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlendi. Besteci, yorumcu ve kemanist sıfatlarının yanı sıra Ajda Pekkan, Deniz Seki, Emel Sayın, Hülya Avşar, Gülben Ergen, Ata Demirer, Ayşe Hatun Önal, Geveze, Gökhan Tepe gibi ünlü isimlere vokal ve vokal koçluğu yapan Pınar Çubukçu; daha önceki yıllarda yayımlanan 'Kağıt Kesiği', 'Aklımı Oynatacağım' teklileri ile geniş kitlelerin dikkatini çekti.Kirli grubu için yeni başlangıçların atıldığı, yeni dönem müziğini değişen yorumlarıyla yazılmış en yeni teklisi 'Yanımda' Garaj Müzik etiketiyle dijital dünyada yerini aldı. Şarkının söz ve müziği Baran Temel'e düzenlemesi Mehmet Dilşad Peker ve grubunun üyelerinin katkılarıyla yapıldı. 'Yanımda', Kirli'nin daha vurucu müzik tarzına evrildiğini gösteriyor. Şarkının giriş kısmındaki blues-caz sound'u nakarata kadar takip eden rahat müziği nakarattaki akıcı ve lirik üslup tamamlıyor. Mix sürecinde işin başında olan ekip, Önder Ayan ile uzun çalışmalar sonucunda tamamladı. 'Yanımda' Kirli grubunun Türk Rock endüstrisine yeni bir bakış getirmesini düşüncesiyle dinleyenlerinin beğenisine sunuldu.