Üstümüz başımız jean’e bulandı

JEAN PANTOLONUN HER MODELİ POPÜLER

JEAN'İ ŞIKLAŞTIRMAK İÇİN TÜYOLAR

Bir dönemin en gözde moda ikonlarından biri olarak kabul edilen Diana Vreeland, "Mavi jean, gondoldan sonra tasarlanmış en güzel ve büyleyici şey olabilir" demişti... Tabii ki bunu boşuna söylemedi... Denim kumaş zamansız bir klasik. Dolabınızda bulunan her parçayla kombinlenebilir bir kere... Ofise de tatile de, şık bir davete de doğru kombinlerle jean'inizle katılabilirsiniz. Dedik ya dolabımızdaki en zamansız parçalar muhtemelen denimler... Her trend gelip geçiyor ama onlar hep bizimle. Sadece sezonlar arasında tarzları ve modelleri değişiyor. Bir süre önce demode görülen bir jean modeli bir anda günümüzün modası oluveriyor. Ama tabii jean'in her şeyde kullanıldığı dönemde 2000'ler... Ancak Z Kuşağı'nın 2000'ler modasına ilgisi artınca jean çılgınlığı yeniden hayatımızı sardı. Paris Moda Haftası'nda 2023 ilkbahar/yaz koleksiyonlarını tanıtan modaevleri ve tasarımcılar denim detaylarını o kadar yoğun bir şekilde kullanmıştı ki bizler de aslına bakarsanız bu sene delice bir jean merakı olacağını yaklaşık bir sene öncesinden biliyorduk. Uzun lafın kısası, 2023 yılı ilkbahar-yaz sezonunda raflarda yoğun bir şekilde yerini alıyor.2000'lerin başında yaşadıkları aşkla gündem olan Britney Spears ve Justin Timberlake'in favorisi 'denim on denim' stili geri döndü. Hem de ne dönüş... Denim etekleri denim gömleklerle ve denim pantolonları denim ceketlerle giyebilirsiniz. Hatta bununla yetinmeyip ayağınıza denim bir spor ayakkabısı giyip, denim çantanızı kolunuza takıp bir de jean saç aksesuvarları kullanabilirsiniz. "Biraz fazla abartılı ve yorucu bir görüntü değil mi peki?" diye soranlarınız olacaktır haklı olarak. Bence haklısınız bu kadar yoğun bir jean kullanımı doğru tonları ve aksesuvarları kullanmazsanız ortaya yorucu bir görüntü çıkarmaktan başka bir şey yapmaz...Midi ve mini versiyonlarıyla Bluemarine, Iro, Marine Serre gibi alternatif modaevlerinin koleksiyonlarını süsleyen denim elbiseler bahar ve yaz aylarında sık sık karşımıza çıkacak. İster spor ister topuklu ayakkabılarla tamamlayın, bu parçalar şıklığı ve kullanım rahatlığıyla favoriniz olabilir.Jean yani denim kumaş, bu kadar popüler diyoruz. Jean'in en çok kullanıldığı alan tabii ki her zaman için olduğu gibi pantolonlar... Bu denim çılgınlığından bu sezona damga vuran jean pantolon modellerine değinmeden bahsetmek mümkün değil. Hadi 2023 ilkbahar- yaz sezonu jean modellerine bakalım.Pandemi fiziğimizle barışık olmadığımız bir dönemdi. Eşofmanlarla geçirilen aylardan sonra bu pantolon modelini giymek çok da kolay değildi. Ancak pandemi sonrası eski fiziğimize kavuşur kavuşmaz, yeniden bu jean modellerine döndük. Özellikle Celine sayesinde geri döndü. Markanın ilkbahar/yaz 2023 koleksiyonunda bol bol skinny pantolon var. Bot ve çizmelerin içinde giymek için ideal.Ünlü İngiliz modaevi Burberry, 2023 ilkbahar- yaz koleksiyonunda bu model jean'lere geniş yer vererek yükselen yüksek belli bol jean modasının sinyalini vermişti. Kabul edelim her ne kadar yeniden popüler olsa da daracık, insana hareket özgürlüğü vermeyen kotlardan sıkılanlar için harika bir alternatif olarak bu model, 2023'e damga vuruyor.2022 sonbaharında başlayan rahat kesimli ve bol paçalı puddle kot trendi, bu yıl yükselişe geçiyor. Y2K'dan ilham alan tasarımlarla kendini gösteren kargo pantolonlarla zaten hayatımıza giren bu model denim kumaştan üretilen kargo pantolonlar ve puddle jean'lerle bu yaz rahat ve konforlu olmamız mümkün.Daha açık ve koyu yıkamaya sahip iki tonlu stiller 2023'ün en farklı trendi olarak dikkat çekiyor. İşin güzel yanı bu tarz bir model, bazen durağan ve sıkıcı bir havaya bürünebilen jean'lerin bir anda daha hareketli ve eğlenceli olmasını sağlıyor.Sonbahar/kış pistlerinde baskın gördüğümüz bir modeldi... Ancak kot pantolon üzerindeki etkileri artık gerçekten hissediliyor. İlkbahar-yaz sezonu için beyaz bir İspanyol jean satın almanızda fayda var.Paça kısmı bölünmüş taytlar popülaritesinin zirvesine ulaşmışken kot pantolonlarda bu tarz br modelo görmeyi zaten bekliyorduk.Siyah kotlar ne kadar popülerse bir süredir unutulmuş olan gri jean'ler de o kadar popüler bu sezon. Kahve ve bej tonlarıyla rahat kombinlenebilir. Bu tarz modeller şık bir ceketle ofiste de rahat ve özgür bir kullanım fırsatı verir.Tabii ki jean'leri olduğu gibi aslına bakarsanız en rahat tişört ve spor ayakkabılarla kullanırsınız. Bu kadar casula yani gündelik bir parçayı giyebilmek için yani daha şık bir şekilde giyebilmek için kombinlerinize daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hadi gelin jean kombininizi şıklaştıracak tüyolara şöyle bir göz gezdirelim.İlk maddemiz tabii ki birçoğunuzun aklına da ilk gelen şey olsa gerek. İnce dore bantlı bir topuklu sandaletle giyeceğiniz jean'in doğal olarak havası farklı olacak. Ya da Louboutin stiletto'larla giyeceğiniz bir jean tabii ki daha gösterişli ve iddialı olacak. Sıradan bir jean kombinini bile geceye taşımaya yetecek tek şey bazen sivri topuklu bir stiletto, bazen dolgu topuk bir ayakkabıdır.Gün içerisinde giymiş olduğunuz jean-bluz kombinlerinizde bu kez jean üstüne daha şık veya parlak bir bluza yer verebilirsiniz. Beyaz tığ işi bir blüzle, keten dar kesim bir bluzla ya da ipek bir atletle jean'leriniz çok elegan bir havaya bürünecek.Genlde sadece ciddi bir iş görüşmesine gitmek için dolaplarımızdan çıkardığımız blazer ceketlerimiz gittiğimiz şık bir etkinlikte jean'lerinize eşlik edebilirler. Siyah veya renkli bir blazerı jean üzerine giydiğinizde pantolonunuzun havası bir anda değişecektir.Kadınların en büyük zaaflarından birisi tabii ki takıla... Bazen gösterişli kolyeler bazen ise küçük bir küpe bile hayat kurtarır hale gelebiliyor. Jean pantolonunuzun üstüne giyeceğiniz sade ve şık bir bluza kocaman bir kolye takabilir veya uzun küpelerle de kıyafetinizin parlamasını garantileyebilirsiniz.