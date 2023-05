7/24 şehirde yaşam

Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı "Falstaff" operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi performansıyla 13 Mayıs Cumartesi günü AKM'de sanatseverlerle buluşuyor. AKM Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek olan eser, Verdi'nin dramatik ve trajik opera bestelerinden muziplikler, gülünçlükler ve nükteler barındırmasıyla ayrılıyor.Üçüncü yılında, 19-21 Mayıs tarihleri arasında Ege'de gerçekleşecek Isle Of Escape festivaline Bodrum'da yer alan iki otel ev sahipliği yapacak. Ege mutfağından seçkiler, sokak lezzetleri, vegan seçenekler ile donatılmış geniş bir festival menüsünün yanı sıra yoga, miksoloji ve kokteyl workshopları, Sedef Gali ArtHouse pop-up workshopları, Milagron pop-up mağazası, makyaj stüdyosu da festivalde yer alacak. Festival sahnesinde yer alacak sanatçılar; Ameme, Avangart Tabldot, Awen (Live/Dj), Birds of Mind, Eclair Fifi, Lea Kdoch, Life on Planets, Moojo, Seth Troxler, Can Molti, Cuneyt Ozturk, Diana Swan, Dj Bey, Ezgi, Kantel, Memo Garan, Mertkan Akd, Murat Tokuz, Orkun Bozdemir, Pekiner, Saruu, Tan Guner, Umutcan Genç ve Vasil Vingas.Avusturya'nın ve dünyanın en beğenilen elektro swing müzisyenlerinden Parov Stelar, 10 yıl sonra yeniledikleri sahne showları ve yeni şarkıları ile çıktıkları "Tour 2023" dünya turnesi kapsamında 3 Haziran 2023 cumartesi akşamı İstanbul Festival Park Kadıköy sahnesine geliyor.House of Performance (HoP)'ın kendi prodüksiyonu olan ve Genel Sanat Yönetmeni Özen Yula'nın yönettiği, Yazar Donald Margulies'in yazdığı, Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Derya Artemel ve Ümit Kantarcılar'ın oynadığı ''Dostlarla Akşam Yemeği'' adlı oyun, 17 Mayıs'ta seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun yönetmeni Özen Yula, "Kırklı yaşlarının başlarında iki çift olan Karen ile Gabe ve Beth ile Tom'un bu süreçte hem yaş almayı hem de gerçek anlamda büyümeyi deneyimleyecekleri Dostlarla Akyam Yemeği'ne tanık olmaları için tiyatroseverlerle buluşmayı beklediklerini" vurgulayarak bütün oyuncu ve ekip ile birlikte heyecanlı olduklarını belirtti.Hep Yeni Kal'ın sunduğu konserler serisi kapsamında, Türk Pop ve rock müziğin en iyi isimleri 20 Mayıs Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta bir araya geliyor. Yorumcu ve müzisyen, geçtiğimiz yılın en büyük çıkışını yapan, Türk rock'ın son dönem popüler gruplarından, Fulya ve Firuze Görmüşoğlu kardeşlerden kurulu'ın 2000'ler party konseptli setiyle sahne alacağı konserde bahara merhaba denecek.Mahmut Orhan gelenekselleşen, orkestral şov geleneğini bozmuyor ve şimdiye dek hazırlanan en büyük canlı orkestralı performansını, 9 Haziran'da KüçükÇiftlik Park' da sahneye koyacak. Mahmut Orhan, heyecan verici parçalarını sevenlerinin beğenisine sunacağı projede, katılımcılara sadece müzikal değil yepyeni bir görsel deneyimi de sunacak. İlk perdede, Tolga Taviş yönetimi ve Tolga Bilgin koordinasyonundaki dev senfoni orkestrası, sanatçının klasikleşen hitlerinin yanı sıra yeni aranjmanlarını seslendirecek. Orkestraya sürpriz sanatçılar eşlik edecek. Etkinliğin ikinci perdesinde ise Mahmut Orhan DJ setinin başına geçecek."Marmaris'i sanatla yeşerteceğiz" sloganıyla yola çıkan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl ikinci kez sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor! Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival, 2-26 Haziran tarihleri arasında, Amos Antik Kenti'nden ilham alarak "Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne" temasıyla gerçekleşecek. Antakya Medeniyetler Korosu, Berlin Filarmoni Piyano Dörtlüsü, Cihat Aşkın, Hatay Akademi Orkestrası, Selen Beytekin ve İstanbul Superband, GeoTrain Jazz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası gibi pek çok yıldız sanatçının ve ekibin konuk olacağı festival, aynı zamanda sergiler, söyleşiler, çocuk tiyatrosu ve sokak konserleri gibi ücretli ve ücretsiz birçok farklı etkinlikle renklenecek.20 Mayıs'ta Urban Fundraising Festival serisinin kazancı, TEV bünyesinde açılan Geleceği İnşa Et fonuna aktarılmakta ve depremzede öğrencilerimizin eğitimine devam edebilmeleri için Adıyaman- Besni'de inşa edilecek Ekolojik Model Okul projesinin yapımına bağışlanacak. Festival, DJ ve prodüktör BeeGee'nin Volkswagen Arena'da sergileyeceği performans ile başlıyor. 18 Haziran'da Miss Monique ile Küçükçiftlik Park'ta, 28 Haziran'da Mathame ile Volkswagen Arena'da, 16 Temmuz'da Fideles, Brinna Knauss, Gheist ve birçok lokal sanatçı ile Parkorman'da devam edecek.