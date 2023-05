Ezberleri bozma zamanı

Evlilik, iki kişi ile yaşanan bir ilişki biçimidir. Bu ilişkide, her şey karşılıklı yaşanmaktadır. Çiftlerin yaşamlarını paylaştığı ev içindeki sorumluluklarının da eşit olarak paylaşılması gerekir. Yaşadığımız dönemde kadınlar da, en az erkekler kadar iş hayatında, aktif sosyal yaşamın içinde. Kadınların hem iş, sosyal yaşamda hem de ev içinde sorumlulukları çok ağırdır. Bundan ötürü de erkeğin bu sorumlulukları hafifletmek için elinden geleni yapması gerekir.Örneğin kadın evi temizliyorsa, erkek evin ihtiyaçlarını almalıdır. Evin tamiratından erkek sorumlu olmalı mesela. Sofra kurulması işlemini kadın yapıyorsa erkek toplama işinde aktif olmalıdır. Evlilik sadece mutluluğu, hüznü, yaşamı paylaşmak değil; her konuda işleri paylaşıp çiftlerin birbirlerinin hayat yüklerini hafifletmesi demektir.Evlilikle ilgili yapılan birçok araştırma, mutlu bir evliliğin temelinin sevgi, saygı, hoşgörü benzeri duygular olmadığını ortaya koymuştur. Mutlu bir evliliğin en büyük sırrı, doğru bir iş bölümü yapmaktan geçiyor. Eşlerden birinin çoğu sorumluluğu sürekli diğerine yüklemesi, bir süre sonra o kişinin tükenmiş hissetmesine yol açıyor. Bunu hisseden bu kişi, evliliği tek başına sürdürmenin verdiği hisle; ya evliliği sonlandırma yoluna gidiyor, ya da evlilik içinde huzur olmadığı için mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşayamıyor.Erkeğin dışarıda çalıştığı, kadının ev içinde kalıp evin düzenini sağladığı düzen günümüzde büyük ölçüde değişti. Kadının artık ev dışında aktif çalışması, sosyal yaşamda daha aktif bulunması git gide artış gösteriyor. Özellikle iki kişinin de kendi kariyerlerini gözettiği evliliklerde kadın-erkek rollerine dair beklentiler de, büyük ölçüde değişime uğramaya başladı. Görev paylaşımında en çok zorlanan çiftler hâlâ yeni kültüre adapte olmaya çalışan geçiş dönemi dediğimiz dönemde olan çiftler... Kadının ev içinde kaldığı, erkeğin ev dışında olduğu ailelerde; evin işini kimin yapacağı daha az problem iken esas sorun erkeğin ve kadının çalıştığı evliliklerde başlıyor. Özellikle annesinin çalışmadığı bir evde büyümüş erkeklerde, eşleri çalıştığı halde kendi çocukluğundaki anne profilini kendi eşlerinden de beklemeye başlıyorlar. Evliliklerde yaşanan problemleri en aza indirgemenin yolu erkeklerin de eşlerine yardım edip ev içindeki sorumluluklarda aktif görev alması ile mümkün olmaktadır.Çalışmayan kadınlar eşleriyle yüksek oranda iş paylaşımı beklemeseler de, en azından belirli konularda destek isterler. En azından yedikleri, içtikleri, giydikleri ile ilgili arkada dağınık bırakılmasını arzu etmezler. Bu dağınıklık özellikle kadının eşi gittikten sonra ona yüksek oranda öfke duymasına yol açabilir. Bundan dolayı partnerler kendi işlerinden sorumlu olmalı ve arkalarında dağınıklık bırakmamaya özen göstermelidir.Ev içinde gereken işi "Sonra yaparım" diye ötelemek, bitmek bilmeyen bir erteleme davranışına yol açabilir. Bu durum değişmezse eşler arasında yaşanan gerilim artar. Örneğin ev içinde tamirat gerektiren bir işi, erkeğin sürekli ertelemesi; kadında "evi önemsemediği" duygusuna hissetmesine sebebiyet veriyor. Evin eksikliklerini almak ve tamiratını gerçekleştirmek ise, evi ve içinde yaşayan kişileri önemsemek anlamına geliyor. Bundan ötürü ev içinde gereken işleri ertelemeden zamanında yapmak büyük bir önem taşıyor.Paylaşılan hayattaki sorumlulukların yüzde 50; yüzde 50 oranında paylaşımı çok da gerçekçi olmaz. Genel işleyişe baktığımızda özellikle kadınlar, ev içindeki işlerden sorumlu iken erkekler de faturalar, alışveriş, tamirat vb. ev dışı işlerinden sorumlu oluyor. Bundan dolayı da liste tutup işleri tam olarak yarı yarıya bölüşmeye çalışmak, ilişkinin zor bir yola girmesine sebep olabilir. Örneğin ev içinde anne ve çocukla yaşanan bir krizde, "Sıra sende, kız bakalım babası" demek; ev içindeki tüm dengelerin alt üst olmasına yol açar.içerisinde herkes görev ve sorumluluğunu yerine getirdiği zaman çok daha mutlu ve huzurlu bir evliliğin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Eşlerin birbirine sorumlulukları olduğu gibi, çocukların da hem eve hem de aileye karşı yaşına uygun sorumlulukları olmalıdır. Evde çocuklar ve annebabaya sorumluluklar verirken; yeterlilik, cinsiyet ve eşitlik ilkesi olabildiğince önemsenmelidir. Bu ilkelere kısaca bakalım:Aile içinde her bireye yapabileceği sorumluluklar verilir. Örneğin küçük bir çocuktan yemek yapmasını bekleyemeyiz. Her bireyin hem kendi yaşına hem de gelişim düzeyine uygun sorumluluk verilmelidir.Bazı görevler erkeklerin, bazı görevlerse kadınların yapacağı işlerdir. Görev dağılımı aile içinde cinsiyete göre olur. Örneğin ev içinde taşınması gereken şeyler ve ev için alışveriş, kadınlar için zorlayıcı olacağından bunları erkekler yapmalıdır.Ev içinde tüm görevlerin anne ve babaya verilmesi yanlıştır. Bundan dolayı herkesin görev dağılımı mutlaka eşit olmalıdır. Örneğin anne, akşam yemeğini hazırlarken, baba o anda evi toplayabilir. Çocuklar da sofra kurmaya yardım edebilir. Çocukların da ev işlerine aktif katılımı aynı zamanda ona birçok fayda sağlar.Çocukların verilen görevle birlikte sorumluluk duyguları gelişir, üretkenlikleri artar, kendilerine güvenleri gelişir, bağımlılık duyguları azalır, paylaşımı öğrenirler, liderlik duygularını geliştirirler. Bu bahsedilen tüm özellikler, evde çocukların basit sorumluluklar yaptığı işler sayesinde olur. Yani anne-baba, sabırla çocuklarının bir şeyler yapmasına izin verdiği sürece, bu beceriler kendiliğinden gelişmeye başlar. Yani aile içinde basit ve zararsız iş paylaşımı, çocuğun kişisel gelişimine birçok fayda sağlarken, eşler arasındaki ilişkiyi güçlendirmektedir.Eşler arasında iş bölümü denilirken kast edilen ortadaki işi sürekli birlikte yapmaya çalışmak değil. Örneğin kadın her defasında yemek hazırlarken sürekli olarak bu sofranın toplanmasından erkek sorumlu ise, bu doğru bir iş bölümüdür. Bununla birlikte bu iş bölümünde erkek hiç yemek yapmayabilir kadın da hiç tamirat yapmayabilir.