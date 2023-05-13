Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Cumartesi Sabah Haberleri Yaz için cildinizi hazırlama zamanı
Giriş Tarihi: 13.5.2023

Yaz için cildinizi hazırlama zamanı

Yaz için cildinizi hazırlama zamanı
Havalar nihayet ısındı, güneşi gördük... Kendimizi yenilemenin, güneşli, aydınlık günlerin tadını çıkarma vakti geldi.. Ama bizi bekleyen bu güzel günleri karşılarken kendimizi, vücudumuzu özellikle cildimizi yenilemek, güneşe karşı önlemler almak önemli. Tüm mevsim geçişleri ama özellikle yaz aylarına geçiş, cildin özel ilgiye ihtiyaç duyduğu zamanlar arasında sayılır. Biz de sizin için işin uzmanlarına sorduk ve cildimizi yaza hazırlamanın tüyolarını öğrendik.




HÜCRESEL BAKIMLA GENÇ KALIN
Op. Dr. Dilek Avşar / ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZAMANI
Şu an en çok hücresel bakımlar üzerinde yoğunlaşılması gerekiyor. Eğer hücre organellerinden biri olan mitokondiri üzerinde yoğunlaşmakta fayda var. Hücre bazında tüm organelleri genç tutmayı başarırsak biz de doğal olarak daha genç bir görünüme kavuşuruz. Hücre gençse kişi de genç kalır.
Günümüzde dolgular en en son çare olarak görülüyor. Önermiyoruz zaten... Dolgu geçici iyilik hali sağlar. Aynı bir ağrı kesici gibidir işlevi. O anlık baş ağrınızı giderir ama sizi tedavi etmezler. Asla sizin ana sorununuzu çözmez. Dolgular da aynı şekilde işlev görür. Yüzünüzdeki yorgunluğu o an için alır ancak kronik olarak kullandığınızda yüzünüzün ovalliğini bir süre sonra alır ve yüzünüzü dikdörtgene döndürür.
Biz su kaybını engelleyerek, eksik kalan vitamini, minerali ekleyerek hücrenin genç kalmasını sağlıyoruz. Hücrenin genç kalması, cildin genç kalması demek... Yani kişinin genç görünmesi demek. Yaşla beraber ince kırışıklıklar, yumuşamalar, derin boşluklar ve sarkmalar meydana gelir. Hücresel tedaviyle işte bunun önüne geçiyoruz.
Şimdi tam derin nem bakımı yapma dönemi. Onun üzerine alttaki kollajeni uyarsın diye jet peel bakımları yaparız son olarak da üzerine de hücreyi küçültüp gerginleştiren radyofrekans bakımı uygularız. Bir de bunlardan sonra içine yüzlerce vitamin, enzim ve glutatyon bulunan özel karışımı enjekte ederiz. Yaza hazırlıkta derin temizleme, radrofrekans ve vitamin enjeksiyonlarını tavsiye ediyoruz.




KOLAJEN ÜRETİMİ DESTEKLENMELİ
Dr. Yasemin Savaş / MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ
Kış aylarında açık hava ile az temas edilmesi ve daha çok kapalı ortamlarda bulunmamız ciltte yağ ve nem dengesinin bozulmasına sebep olur. Ciltte matlık, yağlanma, nem kayıpları olabilir. Cildi sadece dıştan yapılan bakımlarla iyileştirmemiz mümkün değil. Bu gibi durumlarla mücadelede beslenme düzeni çok önemlidir. Beslenme aynı zamanda bağışıklığımız, cilt ve beden sağlığımız için de önemlidir.
Kuruyan, matlaşan, canlılığını yitiren, evde güneşsiz, ışıksız kalan ciltler için, cilde tekrar kaybettiği ışığını, enerjisini verecek olan kollajen sağlayıcı bakımlar çok önemli. Ama sadece evde kullandığımız kremler ve maskeler ya da losyonlar ile kollAjen üretimi sağlanması yeterli gelmeyecektir. Kollajen üretimine destek verilmediğinde, cilt dokusunda hasar oluşmaya başlar, bu nedenle hasarı en aza indirmek için; kişiye özel tedavilerin ve özellikli bakımların doğru medikal ürünler yardımıyla yapılması gerekiyor. Nem aşıları, PRP, karbon peeling, vitamin aşıları, nem bakımları, waterpeeling bakım ve thulium bakım tedavileri ile cildiniz daha canlı, parlak ve sağlıklı görünür.
Cilde özel yedirilerek yapılan vitaminli bakımlar, kollajen ve nem aşıları, vitamin enjeksiyonları, cildi toparlayacak hyaluronik asit uygulamaları, radyofrekanslar, ısı ve ışık teknolojileri ile cildi kaybettiği kollajeni yeniden kazandırmak ve cildi yeniden güçlendirmek mümkün. Aynı şekilde bu dönemde kuruyan, matlaşan özellikle strese bağlı dökülmelerin de arttığı saçlarımız için de vitamin ve nem aşıları, PRP ve kök hücre tedavileri önerebilirim.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yaz için cildinizi hazırlama zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA