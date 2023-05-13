Yaz için cildinizi hazırlama zamanı

Havalar nihayet ısındı, güneşi gördük... Kendimizi yenilemenin, güneşli, aydınlık günlerin tadını çıkarma vakti geldi.. Ama bizi bekleyen bu güzel günleri karşılarken kendimizi, vücudumuzu özellikle cildimizi yenilemek, güneşe karşı önlemler almak önemli. Tüm mevsim geçişleri ama özellikle yaz aylarına geçiş, cildin özel ilgiye ihtiyaç duyduğu zamanlar arasında sayılır. Biz de sizin için işin uzmanlarına sorduk ve cildimizi yaza hazırlamanın tüyolarını öğrendik.
HÜCRESEL BAKIMLA GENÇ KALIN
Op. Dr. Dilek Avşar / ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZAMANI
Şu an en çok hücresel bakımlar üzerinde yoğunlaşılması
gerekiyor. Eğer hücre organellerinden biri olan
mitokondiri üzerinde yoğunlaşmakta fayda var. Hücre bazında
tüm organelleri genç tutmayı başarırsak biz de doğal
olarak daha genç bir görünüme kavuşuruz. Hücre gençse kişi
de genç kalır.
Günümüzde dolgular en en son çare olarak görülüyor.
Önermiyoruz zaten... Dolgu geçici iyilik hali sağlar. Aynı bir ağrı
kesici gibidir işlevi. O anlık baş ağrınızı giderir ama sizi tedavi
etmezler. Asla sizin ana sorununuzu çözmez. Dolgular da aynı
şekilde işlev görür. Yüzünüzdeki yorgunluğu o an için alır ancak
kronik olarak kullandığınızda yüzünüzün ovalliğini bir süre sonra
alır ve yüzünüzü dikdörtgene döndürür.
Biz su kaybını engelleyerek, eksik kalan vitamini, minerali
ekleyerek hücrenin genç kalmasını sağlıyoruz. Hücrenin genç
kalması, cildin genç kalması demek... Yani kişinin genç görünmesi
demek. Yaşla beraber ince kırışıklıklar, yumuşamalar, derin
boşluklar ve sarkmalar meydana gelir. Hücresel tedaviyle işte
bunun önüne geçiyoruz.
Şimdi tam derin nem bakımı
yapma dönemi. Onun üzerine alttaki
kollajeni uyarsın diye jet peel bakımları
yaparız son olarak da üzerine
de hücreyi küçültüp gerginleştiren
radyofrekans bakımı uygularız.
Bir de bunlardan sonra içine
yüzlerce vitamin, enzim ve
glutatyon bulunan özel karışımı
enjekte ederiz. Yaza
hazırlıkta derin temizleme,
radrofrekans ve
vitamin enjeksiyonlarını
tavsiye
ediyoruz.
KOLAJEN ÜRETİMİ DESTEKLENMELİ
Dr. Yasemin Savaş / MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ
Kış aylarında açık hava ile az temas edilmesi
ve daha çok kapalı ortamlarda bulunmamız ciltte yağ
ve nem dengesinin bozulmasına sebep olur. Ciltte matlık,
yağlanma, nem kayıpları olabilir. Cildi sadece dıştan
yapılan bakımlarla iyileştirmemiz mümkün değil. Bu gibi
durumlarla mücadelede beslenme düzeni çok önemlidir. Beslenme
aynı zamanda bağışıklığımız, cilt ve beden sağlığımız
için de önemlidir.
Kuruyan, matlaşan, canlılığını yitiren, evde güneşsiz,
ışıksız kalan ciltler için, cilde tekrar kaybettiği ışığını, enerjisini
verecek olan kollajen sağlayıcı bakımlar çok önemli. Ama sadece
evde kullandığımız kremler ve maskeler ya da losyonlar ile
kollAjen üretimi sağlanması yeterli gelmeyecektir. Kollajen üretimine
destek verilmediğinde, cilt dokusunda hasar oluşmaya
başlar, bu nedenle hasarı en aza indirmek için; kişiye özel tedavilerin
ve özellikli bakımların doğru medikal ürünler yardımıyla
yapılması gerekiyor. Nem aşıları, PRP, karbon peeling, vitamin
aşıları, nem bakımları, waterpeeling bakım ve thulium bakım
tedavileri ile cildiniz daha canlı, parlak ve sağlıklı görünür.
Cilde özel yedirilerek yapılan vitaminli
bakımlar, kollajen ve nem aşıları,
vitamin enjeksiyonları, cildi toparlayacak
hyaluronik asit uygulamaları, radyofrekanslar,
ısı ve ışık teknolojileri
ile cildi kaybettiği kollajeni yeniden
kazandırmak ve cildi yeniden
güçlendirmek mümkün. Aynı
şekilde bu dönemde kuruyan,
matlaşan özellikle strese bağlı
dökülmelerin de arttığı
saçlarımız için de vitamin
ve nem aşıları,
PRP ve kök hücre
tedavileri
önerebilirim.