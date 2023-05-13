Yaz için cildinizi hazırlama zamanı

Havalar nihayet ısındı, güneşi gördük... Kendimizi yenilemenin, güneşli, aydınlık günlerin tadını çıkarma vakti geldi.. Ama bizi bekleyen bu güzel günleri karşılarken kendimizi, vücudumuzu özellikle cildimizi yenilemek, güneşe karşı önlemler almak önemli. Tüm mevsim geçişleri ama özellikle yaz aylarına geçiş, cildin özel ilgiye ihtiyaç duyduğu zamanlar arasında sayılır. Biz de sizin için işin uzmanlarına sorduk ve cildimizi yaza hazırlamanın tüyolarını öğrendik.Şu an en çok hücresel bakımlar üzerinde yoğunlaşılmasıgerekiyor. Eğer hücre organellerinden biri olanmitokondiri üzerinde yoğunlaşmakta fayda var. Hücre bazındatüm organelleri genç tutmayı başarırsak biz de doğalolarak daha genç bir görünüme kavuşuruz. Hücre gençse kişide genç kalır.Günümüzde dolgular en en son çare olarak görülüyor.Önermiyoruz zaten... Dolgu geçici iyilik hali sağlar. Aynı bir ağrıkesici gibidir işlevi. O anlık baş ağrınızı giderir ama sizi tedavietmezler. Asla sizin ana sorununuzu çözmez. Dolgular da aynışekilde işlev görür. Yüzünüzdeki yorgunluğu o an için alır ancakkronik olarak kullandığınızda yüzünüzün ovalliğini bir süre sonraalır ve yüzünüzü dikdörtgene döndürür.Biz su kaybını engelleyerek, eksik kalan vitamini, mineraliekleyerek hücrenin genç kalmasını sağlıyoruz. Hücrenin gençkalması, cildin genç kalması demek... Yani kişinin genç görünmesidemek. Yaşla beraber ince kırışıklıklar, yumuşamalar, derinboşluklar ve sarkmalar meydana gelir. Hücresel tedaviyle iştebunun önüne geçiyoruz.Şimdi tam derin nem bakımıyapma dönemi. Onun üzerine alttakikollajeni uyarsın diye jet peel bakımlarıyaparız son olarak da üzerinede hücreyi küçültüp gerginleştirenradyofrekans bakımı uygularız.Bir de bunlardan sonra içineyüzlerce vitamin, enzim veglutatyon bulunan özel karışımıenjekte ederiz. Yazahazırlıkta derin temizleme,radrofrekans vevitamin enjeksiyonlarınıtavsiyeediyoruz.Kış aylarında açık hava ile az temas edilmesive daha çok kapalı ortamlarda bulunmamız ciltte yağve nem dengesinin bozulmasına sebep olur. Ciltte matlık,yağlanma, nem kayıpları olabilir. Cildi sadece dıştanyapılan bakımlarla iyileştirmemiz mümkün değil. Bu gibidurumlarla mücadelede beslenme düzeni çok önemlidir. Beslenmeaynı zamanda bağışıklığımız, cilt ve beden sağlığımıziçin de önemlidir.Kuruyan, matlaşan, canlılığını yitiren, evde güneşsiz,ışıksız kalan ciltler için, cilde tekrar kaybettiği ışığını, enerjisiniverecek olan kollajen sağlayıcı bakımlar çok önemli. Ama sadeceevde kullandığımız kremler ve maskeler ya da losyonlar ilekollAjen üretimi sağlanması yeterli gelmeyecektir. Kollajen üretiminedestek verilmediğinde, cilt dokusunda hasar oluşmayabaşlar, bu nedenle hasarı en aza indirmek için; kişiye özel tedavilerinve özellikli bakımların doğru medikal ürünler yardımıylayapılması gerekiyor. Nem aşıları, PRP, karbon peeling, vitaminaşıları, nem bakımları, waterpeeling bakım ve thulium bakımtedavileri ile cildiniz daha canlı, parlak ve sağlıklı görünür.Cilde özel yedirilerek yapılan vitaminlibakımlar, kollajen ve nem aşıları,vitamin enjeksiyonları, cildi toparlayacakhyaluronik asit uygulamaları, radyofrekanslar,ısı ve ışık teknolojileriile cildi kaybettiği kollajeni yenidenkazandırmak ve cildi yenidengüçlendirmek mümkün. Aynışekilde bu dönemde kuruyan,matlaşan özellikle strese bağlıdökülmelerin de arttığısaçlarımız için de vitaminve nem aşıları,PRP ve kök hücretedavileriönerebilirim.