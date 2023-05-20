7/24 şehirde yaşam

Karayip Korsanları, Çarli'nin Çikolata Fabrikası, Arizona Rüyası, Donnie Brasco, Alis Harikalar Diyarı'nda-Aynanın İçinden, Fantastik Canavarlar gibi filmleriyle Hollywood'un en iyi oyuncuları arasında gösterilen Johnny Depp İstanbul'a geliyor. Washington Post için yazdığı bir makale nedeniyle eski eşi Amber Heard'a açtığı dava ile dünya gündeminden düşmeyen Depp, doğum gününde Türkiye yolunda olacak.9 Haziran doğumlu ünlü oyuncu yeni yaşını 10 Haziran akşamı İstanbul'da vereceği konserde kutlayacak. Johnny Depp ile beraber rock müziğinin efsane isimleri Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires, ilk büyük dünya turneleri "Hollywood Vampires Live Tour" kapsamında NEO Events organizasyonuyla katkılarıyla LifePark İstanbul sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Depp, doğum gününde şarkılarını 12 bin kişilik dev bir koroyla birlikte söyleyecek.N Kolay Harbiye Açık Hava Konserleri bugün başlıyor. Türkiye'nin rock starı Teoman'ın açılışını yapacağı seride son dönemin en çok konser veren sanatçılarından Tan Taşçı, merakla beklenen yeni konser konsepti 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' ile dört kez Harbiye sahnesine çıkacak. Güçlü kadın yorumcular Funda Arar, Yıldız Tilbe ve Nilüfer'de "N Kolay Harbiye Açık Hava"konserleri kapsamında yaz başında İstanbullularla buluşacak.Tarihlerse şöyle; 24/25/27 Mayıs Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu, 29 Mayıs Funda Arar, 30 Mayıs Yıldız Tilbe, 31 Mayıs Teoman, 01 Haziran Yıldız Tilbe, 02 Haziran Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu, 01 Ağustos Nilüfer...Mine Sanat Galerisi DENEYSEL, 3 Haziran'a kadar sanatçı Esra Sağlık'ın solo sergisi Kalp Seviyesi'ni izleyici ile buluşturuyor. Hayatta kalma, doğallık ve kişisel alanın önemini, özgün bir dil ve gerçeküstü bir dünya kurgusu içinde heykellerinde ifade eden Esra Sağlık, kendimizi korumak ve sınırlarımızı belirlemek adına neyin göze alınabileceğini sorguluyor ve bu sınırların nasıl korunması gerektiğinin altını çiziyor.Dünyaca ünlü Harlem Globetrotters, 2023 dünya turu kapsamında bir senelik aranın ardından yeniden Türkiye'de! Bu sefer İstanbul ve Ankara'daki basketbolseverlerle buluşacak olan Harlem Globetrotters, daha önce hiç görmediğiniz bir oyunla geliyor! En sevdiğiniz Globetrotters yıldızları, dünyanın en çok kazanan takımına karşı amansız bir mücadele verecek olan Washington Generals ile yapacakları karşılaşmada, inanılmaz basketbol yeteneklerini, muhteşem atletizmlerini sergilerken, herkese oyun boyunca eğlenceli vakit geçirtecekler. Harlem Globetrotters, 10 Ekim Salı günü Ankara Arena'da ve 12 Ekim Perşembe günü İstanbul, Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.Biletler satışa çıktı... Yüzüncü yıl dönümüne yaklaşan Harlem Globetrotters, dünyada basketbol sevgisinin yayılmasına büyük katkıda bulunmuştur.İstanbul'un yeme-içme, eğlence ve etkinlik mekanı Oligark İstanbul, 1 Haziran'da 2023 sezon açılışını gerçekleştirecek. İtalyan iş adamı, girişimci ve sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi'nin Dj performansı ile "yaza merhaba" diyecek.