Bahar çoktan geldi hadi çocuklar eğlenceye!

Baharla birlikte gençler ve çocuklar için hazırlanan aktiviteler de çeşitlendi. Özellikle açık havada yapılan festivalleri çocuklar çok seviyor. Dev oyun parkurlarından sahne şovlarına, gençlik kamplarından çocuk festivallerine kaçırmamanız gereken etkinlikler haberimizde...19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftası, yine yurt genelinde gençler ve çocuklar için harika etkinlikler var. Sanattan spora, kamplardan tiyatrolara kadar geniş bir yelpazeye dağılan bu etkinlikler, hem çocuklar hem de ebeveynleri için güzel seçenekler sunuyor. İşte sizler için hazırladığımız aktivite rehberi...Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kamplarına başvurular başladı. 16 Mayıs'ta başlayan başvurular 16 Haziran'a kadar devam edecek. Bu yıl kamplar çadır, doğa ve deniz olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor. Gençler, bu kamplarda hem doğanın güzelliklerinden faydalanacak hem de çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşayacaklar.Mavi Deniz kamplarına 2008-2011 doğumlu olanlar, Yeşil Doğa kamplarına 1998-2007 doğumlular ve çadır kamplarına ise 1998-2005 doğumlular katılabilecek. Kamplar ücretsiz, katılacakların ulaşım dâhil tüm ihtiyaçları Bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecek. Çadır kampına katılmaya hak kazananlar ulaşımlarını kendileri sağlayacak ancak ulaşım ücretleri Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Türkiye'nin her yerinden katılım mümkün. İkamet adresinize uygun kamplar bulunuyor. Başvuru online olarak yapılacak ve koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için https://genclikkamplari.gsb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.Bir festival haberi de Dalyan'dan... 3-4 Haziran'da düzenlenecek Dalyan Club Kids Festival'de 18 aydan 10 yaş grubuna kadar yüzlerce çocuk, harika sahne şovları ve birbirinden güzel atölyelerle unutulmaz bir festival yaşayacak. Ayrıca, TOÇEV iş birliği ile festivalden elde edilen gelirin bir kısmı bölgede depremden etkilenen çocukların ihtiyacı için bağışlanacak.Baharla birlikte çocuklar dışarda olmak istiyor. İşte sırada bir açık hava etkinliği var. HUPALUPA GO Festivali, 20-21 Mayıs tarihlerinde Ataşehir Golf Club'ta her yaştan eğlence severleri ağırlayacak. Festivalde; dev oyun parkurları, farklı sahne şovları, atölyeler, ödüllü yarışmalar, dans, sirk, bilim ve daha birçok aktivite yer alacak. Çocuklar eğlenirken, genç yetişkinler ve ebeveynler de golf, bowling, futbol dart ve air hockey gibi birbirinden renkli aktivitelerin içinde yer alabilecekler.Çocuklar için hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim Kidzania. İstanbul Akasya Alışveriş merkezinin içinde bulunan bu çocuk kasabasında, çocuklar bir çok mesleği deneyimle imkanı buluyor. Kazı yaparak fosilleri buluyor, sokak röportajlarıyla gazeteciliği deneyimliyor, ameliyata girerek organ nakli yapabiliyorlar. İtfaiye arabası ile yangın söndürmeye gidiyor, tarihi çarşıda kendi parfümlerini üretebiliyorlar. Tüm bunları yaparken para kazanıyor, kazandıkları paraları atölyelere katılarak harcıyorlar. Bence çocuklarınızla mutlaka bu deneyimi yaşayın. Bu güzel kasabada ebeveynler de düşünülmüş. Çocuğunuz eğlenirken siz de kafeteryada kahvenizi içebilir ya da yetişkin aktivitelerine katılabilirsiniz. Size tavsiyem, çocuğunuzla birlikte yakın arkadaşı ya da kuzenleriyle birlikte grup halinde ziyaret etmeniz. Çocuklar bu deneyimi sevdiği arkadaşları ile yapınca daha çok eğleniyorlar. Üstelik geriye güzel anılar ve fotoğraflar kalıyor.