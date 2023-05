İlişkide vazgeçilmez olmak sizin davranışlarınıza bağlı

Günümüzde ilişkileri, sağlıklı bir şekilde yönetmek ne yazık ki mümkün olmuyor. Eril ve dişil dengeler, bozulduğundan ilişkilerin dengeleri yıpranıp ilişkilerin ve evliliklerin bitmesine yol açabiliyor. İlişkilerden kolay vazgeçmeye neden olan birçok sebep var. Kişilerin kendilerini tam olarak tanıyamadıkları için ne istediklerini bilememeleri ilk sebep. Kendi güven konusunda problem yaşamalarını da, bağlılık değil bağımlılık üzerine bir ilişki inşa etmelerine sebep oluyor.Vazgeçilmez insan yoktur ama çok daha zor vazgeçtiğimiz, iz bırakan insanlar kesinlikle vardır. İlgi çeken, girdiği ortamın enerjisini değiştiren, duruşuna, söylediklerine saygı duyup etkilendiğimiz kişiler...Vazgeçilmez olmak için düşünce, duygu ve davranış dünyamızda bazı durumlara ihtiyacımız var. Bu durumda en önemlisi de kişinin hala kendine saygı duyuyor ve değerli hissediyor oluşudur. Unutmayalım ki, siz kendinize nasıl davranırsanız, başkaları da sizlere öyle davranır.İlişkide vazgeçilmez olmak için neler yapabiliriz, bunlara beraber bakalım.Potansiyelinizi ortaya koyabildiğiniz bir şey yapıyor olmak, güven duygumuz için önemli. Veya kendinizi geliştirebildiğiniz bir işte çalışıyor olmak.Bu durum kendinizi gerçekleştirecek bir alanda olmanızı sağlıyor.Kişinin hem daha talep edilebilir olmasına hem de merak uyandırmasına destek oluyor. O yüzden kadınerkek fark etmeden tatmin edici bir işte çalışmak, ilişkilerin süresinin daha da artmasına sebep oluyor.Kişi bazen ilişkisini kaybetmekten çok fazla korktuğu için kendini sürekli olarak partneriyle aynı fikirde olmaya zorlayabiliyor. Bir konuda fikriniz olduğunda kendi öznel fikrinizi partnerinize iletebilmek vazgeçilmez olmakta önemli adımlardan biri.İlişkileri yürütmenin en önemli adımlarından biri; doğru bir iletişim becerisine sahip olabilmektir. Birine öfkelendiğinizde iletişimde sen dili yerine ben dili kullanıyor olmak, onu suçlayıcı sözlerle ilerlememek, ilişkinin çok daha sağlıklı ilerlemesine destek oluyor.Örneğin "Bu durumdan hoşlanmadım ve beni değersiz hissettirdi" gibi hisleriniz üzerinden karşı tarafın duygularınızı anlamasını sağlarsanız, vicdan duygusunu ortaya çıkarırsınız.Bu tür ilişkiler çok daha sağlıklı ve uzun bir şekilde ilerler.Sadakatli olduğunuz ve söz verdiğinizde bunu gerçekleştireceğinize dair güven veriyor olmak vazgeçilmez olmakta önemli bir adım. Fakat bu güven, "Ben ne yaparsam yapayım, bu kişi zaten gitmez" güvenini kişiye hissettirmemelidir. Sadece sadakatinize, güvenilir bir insan olduğunuza ve doğruları söylediğinize dair güven veriyor olmalısınız.İyimser olun. Vazgeçilmez bir insanın en önemli özelliklerinden biri yanına gelen insan hangi ruh halinde olursa olsun, o kişiyleken iyi bir ruh haline dönüyor olmalarıdır. Güler yüzlü olmak sizi sürekli istendik hale getirecektir.Kendiniz gibi doğal olun. Doğal ve samimi davranmak, ilişkilerde size değer katacaktır. Özellikle eksi yönlerinizde de özgüvenli davranmanız sizi doğal ve samimi yapacaktır.İstemediğiniz şeylere sınır çizin, kibarca hayır diyebilirsiniz. Çözüm odaklı olun.Orta yol bulmaya çalışmak, sorun üzerinde değil çözüm üzerinde konuşuyor olmak sizi değerli kılar.Partnerinizi kısıtlamayın. Elbette bazı konularda bazı sınırlara sahip olabilirsiniz ancak bunun yanında karşınızdaki kişiye güvendiğinizi de hissettiriyor olmanız önemli bir durum.İlişkide sürekli olarak takip ve kontrol edilmek ilişkinin doğru yönde ilerlememesine neden olacaktır.İlişkide ne söylediğinizden çok nasıl söylediğiniz dikkat edin. Uzlaşılmayan konularda özellikle karşı tarafa karşı kırıcı konuşmamak, yıkıcı eleştirilerde bulunmamak, iyi yanlarını iltifatlarla desteklemek oldukça önemlidir. Eğer ki iletişim diliniz sürekli eleştirmek üzerine kurulu olursa kolayca vazgeçilebilir biri haline dönüşürsünüz.Değişmesini istediğiniz şeyler hakkında yapıcı iletişim dilinde olmak ve partnerinizin iyi yanlarına da bu esnada yer vermek sizi vazgeçilmez yapar. Yargılanmadan dinlenebilmek her insan için çok özel bir histir.Her zaman ulaşılabilir olmayın. Her istenildiğinde ulaşılmak ve istenilen yere gitmek kişiyi değersizleştirir. Çünkü bu kişinin davranışları partnerine ne zaman istesem elde edebilirim mesajını verir. İlişkinizde en önemli odak kendiniz olmalısınız.Tüm hayatınızın odak noktasını ilişkiniz haline getirmeyin. İlişkiniz dışında sosyal yaşamınız, hobileriniz, işiniz, arkadaşlarınız, eğitim hayatınız, kariyeriniz bulunuyor. Bu alanda da aktif olmanız sizi değerli bir hale getirir. Eğer odağınız yalnızca ilişki haline gelirse ilişkinize bağımlı hale gelir ve size uygun olmadığı halde birçok şeye tölerans göstermeye başlarsınız. Ayrılık yaşanırsa da ilişkiniz esnasında da diğer yaşam alanlarınıza devam etmiş olmanız bu durumda kendinizi yaşamınıza daha hızlı adapte etmenizi sağlar.Fedakarlıklarınız dengeli olsun. Sınır çizerken öfkeyle, katı davranışlarla yapmamalı mesafe koyarak, biraz uzaklaşarak davranışlarınızla yapıyor olmanızdır. Kişiden uzak durduğunuzu ve sınır çizdiğinizi kişi davranışlarınızla anlayabilmelidir.Özgüveninizi hep yüksek tutun. Özgüveniniz sizin vazgeçilmez olmanızda en önemli maddelerden biri. Özgüven kişiye, ilişki ona zarar verdiğinde anında bitirebilme gücü sağlar. Özgüvenli duruş partnere "Ben bu ilişki bana zarar vermedikçe burada duruyorum" mesajı verir. Özgüvenli olmanın temel koşulu da kişinin kendini her alanda geliştirmesiyle mümkün olmaktadır.İlişki içinde yapılan bazı hatalı davranışlar, bizim değerli olduğumuz algısının yok olmasına neden olabiliyor. İlişkilerde değer algısında aldığımız karar verme dengesi çok önemlidir. Değerimizi korumak aslında tamamen dengeyi korumaktır. Karşınızdaki kişi, sizinle ne kadar ilgileniyor ve sizin için ne kadar şey yapıyorsa bu dengeyi aynı oranda korumalısınız.