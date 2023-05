Rafya ve hasır çantaları dolaba ekleme zamanı

"Yavaş yavaş yaz kendisini hissettirmeye başladı" diye yazmak isterdim. Ancak henüz hava sıcaklıkları bizim hayal ettiğimiz ölçüde yükselmedi. Ama kabul edelim mayıs ayının sonuna yaklaştık ve bu da teknik olarak yaz kapımızda demek... Yani artık mağazaları doldurmaya başlayan yaz sezonuna ait parçalar arasında size en uygun olanlarını raflardan tükenmeden önce dolaplarınıza koyma vakti. "Birkaç haftadır yaz trendlerini yazıyorsun. Renkleri, popüler parçaları, kombinleri ve öne çıkan markaları yazdın. Eksik kalan ne kaldı ki?" diye soranlara hemen yazayım. Bu sene dolabınıza tek bir parça ekleme şansınız varsa o parça kesinlikle rafya ya da hasır bir çanta olmalı. "Aman İdil bir süredir trend değil mi zaten o tarz çantalar... Biliyoruz biz de... Ayrıca çok normal değil mi plaja giderken yanımızda doğal bir elyaftan bir çanta taşımamız... Annelerimiz hatta büyükannelerimiz zamanında bile çok popülerdi bu tarz çantalar... Stil ikonu Jane Birkin'in hasır sepet çantalı o kombini hepimizin hafızalarına kazınmıştır zaten..." dediğinizi duyar gibiyim. Pek tabii ki hasır ve rafya malzemeden üretilen çantalar moda tarihinin pek çok farklı döneminde yükseliş yaşadı. Pandemiden itibaren tüketim konusunda hepimizde bir bilinç değişikliği yaşandı.Bu bilinç değişikliğinin de etkisiyle bu tür materyallerden üretilen çantalar ağır ama emin adımlarla hayatımıza girdi... Evet evet pandemi kimilerimiz hâlâ kabul etmese de moda dünyası için bir uyanış dönemi oldu. Sentetik elyafların, hem kötü kokan hem de bizlerin kokmasına neden olan polyester kumaşların ve bu tarz materyallerin demode olmasına neden oldu bir kere bu uyanış... Ve bir dönem plaja plastik çantalarla giden bizler bu tarz çantalardan da nefret eder olduk. Suni deriden yapılan çantalardan vazgeçmeye başladık. Aslına bakarsanız moda dünyasında doğal materyallerle rafya ve hasırın yükselişe geçmesinin nedeni tamamen bakış açımızın değişmesi oldu. Pandemi öncesine kadar daha hippi, daha bohem, daha salaş bir görüntü yaratmak için kullanılan bu tarz çantalar tam bir algı değişikliği yaşadı. Belirli kesimler tarafından dışlanan ve yeterli derecede 'seksi', 'trendi', 'havalı' bulunmayan bu tarz çantalar sadece plaj ve havuz için değil şehirde kullanım için de popüler oldu.Tam da bu nedenle rafyanın, hasırın ve etnik öğelerin yükselişe geçmesiyle bu serin bahar günlerinde bile plaj çantalarını şehirde görmeye başladık. Stiliyle dikkat çeken birçok kadın plaj çantalarını şık kışlık kıyafetleriyle kombinledi. Bu da bize plaj çantasının tatil beldelerinde gece dışarı çıkarken ve şık bir restoranda yemek yerken bile yanımızdan ayrılmayacak iddialı bir aksesuvar olacağının sinyallerini verdi. Pandemiden itibaren bu doğal elyaflardan yapılan çantaların nasıl her yeri domine ettiğine dikkat edin... Dior'un, Prada'nın, Celine'in, Saint Laurent'nin ve son olarak da bu sezon Loewe'nin hasır ve rafya modellerinin nasıl yok sattığını zaten hepimiz biliyoruz. Prada'nın yüzlerce dolar değerindeki örgü çantası olmadan bazı plajlara girmek neredeyse yasak gibi değil mi? Bu markaların tasarımlarından yola çıkarak birçok marka da benzer modelleri bir süredir mağazalarında sergiliyor.Nasıl mı seçmek gerekiyor plaj çantasını? Bu sezon hasır ve rafya ile yapılmış bir model tercih etmekle hata yapma payınızı sıfıra indirebilirsiniz. İkinci olarak bol elbiselere ve sandaletlere bu tarz çantaların günün her saatinde çok uyumlu olacağını söyleyerek içinizi rahatlatabilirim. Plaja gitmiyorsanız yani kocaman bir çanta taşımaya ihtiyacınız yoksa desenli, şık, hasır veya rafya clutch'ların işinize yarayabileceğini söyleyebilirim. Bunların gold/altın tonlarında olanlarını ise bu trend çok gerilerde kalsa da rahatlıkla günlük kıyafetlerinizle kombinleyerek kullanabilirsiniz. 