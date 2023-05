7/24 şehirde yaşam

Mardin'de Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, 56 yıllık bir geleneğe sahip olan "DYO Resim Ödülleri" sergisine ev sahipliği yapıyor. 1967 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen ve bugün uluslararası bir niteliğe sahip Resim ödülleri, 56 yıllık süreçte aralarında Adnan Çoker, Mustafa Pilevneli, Vedat Mavitan, Zahit Büyükişleyen, Devrim Erbil, Mustafa Ayaz gibi Türk resim sanatının pek çok ustasına da ev sahipliği yaptı.Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde Sabancı Vakfı'nın ev sahipliğinde kapılarını açan sergi; "Doğa ve İnsan" temasıyla ödüllü ve sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşuyor. Aralarında İran, Azerbaycan, Almanya, Şili ve Bulgaristan'dan 704 sanatçının 1.066 eserle başvurduğu yarışmanın jürisi, sanatçı Habip Aydoğdu, Prof. Hayri Esmer, Doç. Dr. Devabil Kara, Prof. Cebrail Ötgün, Prof. Dr. Ferhat Özgür, Prof. Mümtaz Sağlam ve gazeteci İhsan Yılmaz'dan oluştu. Seçici kurul altı eseri ödüle layık görürken, 79 eser de sergilenmeye değer bulundu.Sergi 30 Eylül'e kadar açık olacak.Ibsen ve Ferdinand Vanek Ödüllü, Norveçli yazar Fredrik Brattberg'in yazdığı, Ferdi Çetin'in dilimize çevirdiği, Kemal Aydoğan'ın yönettiği, sahne tasarımını Bengi Günay, ışık tasarımını İrfan Varlı, müzik tasarımını Dengin Ceylan'ın gerçekleştirdiği, Nalan Kuruçim, Caner Cindoruk'un rol aldığı Eve Dönüşler'i bu sezon izleyemek için hala fırsatınız var. Oyun 31 Mayıs'ta Moda Sahnesi'nde...Delibal filminin müziklerinde kullanılan 'Remembrance' şarkısı ile ülkemizdeki hayran kitlesini genişleten, Teksaslı enstrümantal deneysel müzik grubu Balmorhea iki konserlik turne için geliyor! 2006'da Rob Lowe ve Michael Muller tarafından kurulan, post rock ve indie folk dinleyicilerinin her zaman ilk sıralarında yer alan gruplardan Balmorhea, 7 Temmuz akşamı CSO Ada Ankara'da, 8 Temmuz akşamı ise Uniq Maximum Açıkhava İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Caz, folk ve klasik müzikten ilham alan post-rock şarkıları ile sevilen grup, Fleet Foxes, Mono, Tortoise, Bear in Heaven, Sharon Van Etten, Damien Jurado ve Here We Go Magic gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, 2-5 Haziran tarihleri arasında AKM'de gerçekleşecek. Dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak olan festivalde sanatçılar eserleri ile bilim, teknoloji ve sanatın kesişebileceğini gösterecek ve bu olgular arasındaki sınırların eriyerek yeni yollara nasıl evrilebileceğine ilişkin katkıda bulunacaklar.çağdaş sanatının önemli isimlerinden Bubi, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği "Rölyef Kafesler ve Heykeller Sergisi" ile 27 Haziran'a kadar DG Art Project'de sanat severler ile buluşuyor. Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün yaptığı DG Art Project'teki sergisinde alışılmış malzemelerin dışında; karton, bez ve halatın yanı sıra paçavra gibi atık ürünlere de yer veriyor. İşlerindeki ilkel, yabani örgülerin yanı sıra kimi zaman düzgün inşa edilmiş kafesler sanatçının birden fazla ruh halinin göstergesi olarak görülebilir. "Düşünerek planlayarak işe başlamam" diyen Bubi, şöyle anlatıyor, "Üretim sırasında ansızın konsantre olurum. İş o andan itibaren kendi kendini götürür. Genelde işler çamurlaşır."Yüzyüzeyken Konuşuruz, Emir Can İğrek, Simge Jolly Joker Yaz Konserleri kapsamında 9-10 Haziran tarihlerinde Gaziantep Gaün Mavera Ksm Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak. Konserlerin biletleri satışta. 9 Haziran'da Yüzyüzeyken Konuşuruz, Emir Can İğrek sahne alırken 10 Haziran akşamı Simge konseri gerçekleşecek