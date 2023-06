7/24 şehirde yaşam

Yeni nesil kültür girişimi Think House, kendi prodüksiyonu olan tiyatro oyunlarını seyirciyle buluşturmaya devam ediyor! Dünyanın en ünlü casusu ve dansçısı Mata Hari'nin gerçek öyküsünü sahneye taşıyan ödüllü "Mata Hari" oyunu 9 Haziran'da; aşk ve cinayet döngüsünün içinde polisiyeyi kara mizahla harmanlayan "Bestenigâr Yokuşu" ise 10 Haziran'da Think House'ta sahnelenecek.HENRIK Ibsen'ın 1879 yılında kaleme aldığı ünlü oyun Nora: Bir Bebek Evi'nin devamı olarak Amerikalı oyun yazarı Lucas Hnath tarafından 2017 yılında yazılan Nora 2, 11 Haziran Pazar akşamı Zorlu PSM'de sahnelenecek. Bahçe Galata tarafından sahneye kazandırılan oyunda Tülin Özen ,Tansu Biçer, Zeynep Çötelioğlu ve Nihal Geyran Koldaş yer alyor. Henrik Ibsen'in metninin finalinde Nora, kocasını ve üç çocuğunu geride bırakarak evini terk eder ancak Lucas Hnath'ın metniyle tam 15 yıl sonra kendisinden hiç haber alınamayarak öldü sanılan Nora'nın kapıyı çalmasıyla oyun başlar. Nora'nın hayatının devamı niteliğinde olan Nora 2, 2022 Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ve 2022 Direklerarası Tiyatro Ödülleri "Küçük Salon Kadın Oyuncu" ödülleri sahibi.WOLFEST'23; 9-11 Haziran tarihlerinde İstanbul Kilyos Doğada Yaşam Okulu'nda doğa, spor ve müzik tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Programda Macerasever Orkun Olgar, motosiklet gezgini Gülşah Merve Yüksel, sporcu Aleyna Hadımoğlu, nefes koçu Cihan Hatipoğlu, doğada hayatta kalma ipuçlarıyla tanınan youtuber Doğadaki Sakal – Bora Çakır, Gamze Asıltürkmen gibi isimler yer alıyor. Etkinliğin sahnesinde Bedük, Can Bonomo, Deniz Sipahi, Emir Yargın, Evdeki Saat, Ezgi Yelen, Furkan Kozanlı ve Selin Sümbültepe yer alıyor.İSTANBUL Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 8 Haziran Perşembe akşamı AKM'de Suat Ulutaş konseriyle sanatseverlerle buluşuyor. AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek konserin solisti Suat Ulutaş'a, Sertaç Tezeren (kemençe), Mustafa Tabak (kanun), Özata Ayan (tambur), İsmail Hakkı Fencioğlu (ud) ve Günay Uysal (bas kemençe) eşlik edecek. Konserde müzikseverleri Dede Efendi'den başlayarak Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde doğmuş bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar bekliyor.