Aşk, peşinden koşmayana gelir!

Güliz Ayla, 2015 yılında Sony Music etiketiyle ilk albümünün ilk teklisi 'Olmazsan Olmaz'ı çıkardı. Kendi adını taşıyan ilk albümü Eylül 2015'te yayınlandı. 'Olmazsan Olmaz' ile büyük beğeni toplayan ve video klibi Youtube Vevo kanalında 100 milyondan fazla izlenen ilk Türk sanatçı unvanını alan Güliz Ayla; ilk albümüyle "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı", "En İyi Çıkış Yapan Şarkı" ve "En İyi Çıkış Yapan Albüm" ödüllerine layık görüldü. Kanal D'de yayınlanan "Tatlı İntikam" dizisinin jenerik şarkısı 'Deli Fişek'i yazdı, besteledi ve söyledi. 2017 Kasım ayında ikinci stüdyo albümü 'Parla' ve çıkış şarkısı 'Bilirkişi' ile büyük beğeni topladı. 'Parla' albümünden sonra kendi yazdığı ve bestelediği tekliler ve projeleri ile dinleyicisiyle buluştu. Pek çok şarkısı sayısız dizi, film ve reklam müziğinde kullanılan şarkıcı, en son 2021 yılında Alp Yenier ile 'Kardeşlerim' dizisinin jeneriğini yazdı ve söyledi. Kariyerine konserleri, yayınladığı şarkılar ve projeler ile devam ediyor. Güliz Ayla, şimdi de yeni teklisi 'An'da' ile karşımızda. Sözü ve müziğini aynı zamanda düzenleme ve prodüktörlüğünü de yapan Cihad Selamlar ile hazırlayan Güliz Ayla, şarkının video klibi ve yeni imaj fotoğraflarında Halil Güzel'le birlikte çalıştı. Hayatını dolu dolu müzikle geçiren, albüm yerine artık dijital dünyanın işleyişine uygun olarak tekli şarkıları dinleyicisine sunan Güliz Ayla, her seferinde ilk albümünü yayınlıyormuş gibi heyecanlı olduğunu dile getiriyor.- Bazen zor, bazen kızgın, bazen kahkahalı, bazen şanslı. Her duyguyu yaşıyorum bir yandan işimi yaparken. Hayat yolculuğum -işimden ayrı- oldukça zorluydu. Annemi kaybetmek her türlü tokatladı beni. Eski Güliz'den de biraz uzaklaştım haliyle. Hırslarım zaten çok yoktu ama bu kadar sevdiğiniz birinin ölmesi, hayatta tek gerçek şeyin aileniz, sevdikleriniz olduğunun altını çiziyor tekrar. O yüzden işimi hep kendi mutluluğumun önüne koymadan yapmaya çalışıyorum. Acısıyla tatlısıyla çok seviyorum bu dünyayı, tekrar dünyaya gelsem şarkıcı olurum.- Kendi dünyanı yaratıp bunu aktarabilmek zor. O yüzden kendi şarkılarını söylemenin başka bir gücü var elbet. Dünyada da işler oraya gidiyor zaten. Artık sadece iyi bir yorumcu olmanız yetmiyor. İyi-kötü tartışılır...- Alternatif müzik, rap, rock derken pop müziğe alternatif müzikler çoğaldı. Sizce bugün Türkiye'de halis muhlis pop müziği üretim ve imaj açısından ne durumda? Nereye gidiyor?- Pop asla ölmez ama çok yıprandı, çıkan şarkılar tek elden çıkmış gibi, hepsi aynı. Son yıllarda kaç tane hit çıktı bilmiyorum. Hızlı tüketim yüzünden herkes acele ile üretip günü kurtarmak, para kazanmak istiyor.- Aşkın naif hallerini anlatmayı çok seviyorum. 'An'da' da öyle bir şarkı. Gerçek aşkınla sonsuzlukta kalmak kadar kıymetli bir şey olmadığını anlatıyor.- Hayattaki her şey. Kendi yaşadıklarımın yanında başkalarının da yaşadıklarından ilham almak hoşuma gidiyor. Her şey beni besleyebilir.- Aşk aşla peşinden koşulmaması gereken bir şey bana göre. Size kendiliğinden gelince kıymet verirsiniz ancak. Ulaşmaya çalıştınız bir amaç gibi görürseniz, elde ettiğinizde heyecanınızı kaybedersiniz. Aşk sürprizdir.