Konserin tüm geliri depremzedelere!

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu 10 Haziran'da İstanbul Life Park'ta verecekleri konserin tüm gelirini deprem mağdurlarına bağışladıklarını açıkladı. Neo Events ve Stellar organizasyonuyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak olan grup gönderdikleri video mesajla deprem mağdurlarını unutmadıklarını gösterdi. Grup üyelerinden Alice Cooper ve Joe Perry mesajında, "10 Haziran'da İstanbul Life Park'a geliyoruz. Aynı zamanda birçok masum insanın hayatına mal olan yıkıcı depremlerin etkisini bir nebze olsun azaltmak ve ihtiyaç duyulan yardımın toplanmasına katkıda bulunmak için 10 Haziran akşamı İstanbul'da vereceğimiz konserin tüm gelirini DEC ( Disasters Emergecy Commitee ) deprem yardım fonuna bağışladık.' ifadelerini kullandı. Tıbbi bakım, barınak, yiyecek, su, battaniye ve ısıtma dahil olmak üzere acil yardım sağlayan ilk müdahale ekipleri arasında yer alan DEC, özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında büyük bir bağış kampanyası başlattı ve halen sürüyor.