İstanbul bu akşam kapalı gişe

Her zaman büyük çapta organizasyonlara ev sahipliği yapan İstanbul, bu akşam yine tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği şehir olacak. Birbirine 35 kilometre mesafede olan Başakşehir ile Sarıyer ilçeleri, biri spor diğeri müzik alanında, iki dünya çapında etkinliğe ev sahipliği yaparken, ağırlanacak 100 bini aşkın misafir şehre büyük bir gelir sağlayacak.UEFA'nın her yıl kıyasıya mücadeleye sahne olan Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi İnter, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Finalin oynanacağı bu hafta sonu İstanbul'da yoğun bir turist hareketliliği yaşanıyor. 75 bin kişi kapasiteli stadyumda İngiliz ve İtalyanlara ayrılan biletlerin tamamı tükendi. Ev sahibi ülke olarak Türkiye'ye ayrılan biletler de kapışıldı.Sarıyer'deki diğer dev organizasyonda ise dünyaca ünlü isimler boy gösterecek. Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires müzik grubu, Life Park'ta sahne alacak. Böylesine ünlü üç ismin grubunun Türkiye'ye geliyor olması, dünya basınında büyük yankı buldu. Orman içinde yer alan 12 bin metre karelik konser alanındaki 20 bini aşkın bilet, yerli ve yabancı müzikseverlerce günler öncesinden tüketildi.Farklı milletlerden yaklaşık 100 bin kişinin akın ettiği İstanbul'da bu hafta sonu bir otelde yer bulmak çok zor. Maç ve konser için İstanbul'a gelenlerin otellerde konaklamaları dışında restoranlarda yemek yemekleri, günlük turlara katılmalarıyla kişi başı iki bin dolar civarında harcama yapması öngörülüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) verilerine göre, bu hafta sonu İstanbul'u 120 milyon doların üzerinde bir gelir bekliyor.Hollywood Vampires grubunun yıldızlarından Johnny Depp'in geçtiğimiz günlerde ayak bileğini incitmesi hayranlarında büyük bir endişeye sebep oldu. Depp'ih üyesi olduğu Hollywood Vampires'ın Amerika'daki üç konserinin ertelendiği duyuruldu. İstanbul'daki hayranları büyük panik yaşarken grup bir açıklama yaparak İstanbul'da verecekleri konsere mutlaka geleceklerini bildirdiler.Hollywood Vampires grup üyeleri, İstanbul konserlerinin tüm gelirini deprem mağdurlarına bağışlayacaklarını açıkladı. Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan rock grubu, bir video mesaj yayınlayarak; "Birçok masum insanın hayatına mal olan yıkıcı depremlerin etkisini bir nebze olsun azaltmak ve ihtiyaç duyulan yardımın toplanmasına katkıda bulunmak için İstanbul'da vereceğimiz konserin tüm gelirini deprem yardım fonuna bağışladık" ifadelerini kullandı.Sultanahmet'te bulunan bir otelin Genel Müdürü Erdal Güler, İstanbul'un uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasının doluluk oranlarını zirveye çıkardığını söyledi. Güler, "8-9 ve 10 Haziran'ı yüzde 100 dolu kapasiteyle geçiyoruz. İngilizlerin ve İtalyanların da ağırlıklı bir rezervasyonları söz konusu. Rezervasyonların yüzde 80'i internet üzerinden yapılıyor. Özellikle bu hafta sonu iyi cirolar olacağını düşünüyoruz. Kişi başı bin 500, iki bin dolarlık olacaktır" ifadelerini kullanıyor.