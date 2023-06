7/24 şehirde yaşam

Beyoğlu tarihinin yaşayan mirası Grand Pera, 17 Haziran akşamı bir rock müzik performansını senfoni orkestrası ile harmanlayan Musa Göçmen Senforock Metallica'yı Emek Sahnesi'nde konuk ediyor. Dünya çapında büyük senfonik rock konserleri yönetmiş, kayıtlar gerçekleştirmiş, sıra dışı besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen tarafından yönetilen, 32 sanatçıdan oluşan Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ve solistlerden oluşan Musa Göçmen Senforock Metallica 17 Haziran akşamı müzikseverlere sıra dışı bir deneyim yaşatacak.İstanbul Caz Festivali, bu yıl 7-19 Temmuz tarihleri İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA'nın sponsorluğunda düzenleniyor. Şehrin en güzel mekanlarına yayılan festival bu sene de boğaz esintileriyle caz tınılarını buluşturacak ve İstanbullulara hoş akşamlar yaşatacak. Festival, Afro-pop'un çığır açan sesi Fatoumata Diawara, cazdan blues ve folka uzanan güçlü vokaliyle Lizz Wright ve "çağdaş cazın en güzel seslerinden" Güney Kore'nin yıldız ismi Youn Sun Nah Quartet'i İstanbul Boğazı'na karşı dinlemek isteyen müzikseverleri Robert Kolej Konak Teras, The Marmara Esma Sultan Yalısı ve Sultan Park-Swissôtel the Bosphorus'a bekliyor. Biletler satışta!Son dönemin yıldızı parlayan rapçilerinin başında gelen Murda, 6 Haziran'da İzmir ile başlayan +1 Sunar: Murda Dua Tour 2023' turnesi kapsamında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Müziğe Hollanda'da başlayan, Bizey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex gibi dünyaca tanınmış hip-hop sanatçılarıyla gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Ezhel'le birlikte hayata geçirdikleri 'Aya' şarkısı ile geniş kitlelere ulaşmayı başaran Murda'nın İzmir, Ankara konserlerinden sonra İstanbul'da sahnede olacak. Murda 17 Haziran Cumartesi günü İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak.Tenor Murat Karahan ve konuğu Alessandro Safina 26 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda... Bu keyifli konserde opera aryaları, napolitenler ve şarkılar seyirci ile buluşacak. Murat Karahan aralarında Accademia Santa Cecilia Orkestrası, Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası, Letonya Ulusal Opera Orkestrası, Liepaja Senfoni Orkestrası, Tiran Senfoni Orkestrası, Baden Baden Flarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın da bulunduğu birçok orkestra ile başarılı temsil ve konserler verdi. Küçük yaştan itibaren müziğe karşı tutkulu olan Alessandro Safina son olarak Insieme a te adlı albümünden çıkan, Luna isimli teklisiyle Hollanda'da büyük başarı yakaladı. 14 Hafta boyunca hit listelerinin zirvesinde kaldı. Albüm 4 kez platinum kazandı ve 36 ülkede yayınlandı. Alessandro Safina, Sarah Brightman, Elton John, Ewan Mcgregor, Barbara Hendricks, Sumi Cho gibi isimlerle yaptığı düetlerle dünyaya hediyeler bıraktı. Bunların yanı sıra Baz Luhrmann'ın "Moulin Rouge!" filminde ve soundtrack albümünde bulundu.Pera Müzesi, farklı kültürlerin doğasını, estetiğini, yaşam biçimlerini keşfederek fotoğraflarına yansıtan Isabel Muñoz'un, Türkiye'nin en önemli arkeolojik alanlarından Göbeklitepe ve bölgedeki Taş Tepeler'i konu alan çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Prado Müzesi'nin yaşayan en iyi 12 çağdaş fotoğrafçı arasında gösterdiği, Venedik Bienali ve New York Uluslararası Fotoğraf Merkezi gibi önemli sergilerde yer alan İspanyol sanatçının, Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar başlıklı yeni sergisi ,15 Haziran - 17 Eylül tarihler i arasında Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Farklı coğrafyalardan insanları ve kültürleri konu alan monokromatik portreleriyle tannıan Isabel Muñoz, ilk kez 1992'de İstanbul'da açılan sergisiyle Türkiye'den sanatseverlerle buluşmuştu. Sık sık ziyaret ettiği Türkiye'de semazenlerden zeytinyağı işçilerine, yağlı güreşlerden Sulukule Romanları'na farklı konular üzerine eğilen sanatçı, Pera Müzesi'nde ziyarete açılan yeni sergisinde bu kez, çok etkilendiği Göbeklitepe ve çevresinde, gizem, köken ve sonsuzlukla ilgili soruların peşinden gidiyor.Bu yıl 7'nci kez caz severlerle buluşacak olan Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 25 Haziran'a kadar devam edecek. Açılışını Kerem Görsev'in gerçekleştireceği, Maria Manousaki Trio Rhodes Jazz Fest ile Kardeş Festival Konseri, Nuri Bilge Ceylan-Taşra Üçlemesi Caz Projesi, Hakan Başar Trio, Neşet Ruacan Quartet feat. Sibel Köse & Efe Erdem Ayşe Gencer Anısına, Cazın Türküsü-Bodrum Zafer Çebi Quartet feat. Didem Kasal Esentürk, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ve Aşkın Arsunan Quintet konserleriyle 10 gün boyunca sürecek festival, Bodrum'u "caz" müziğinin merkezi yapacak.