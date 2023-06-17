Akıncı ikinci sezonda da iddialı!

Türkiye'nin ilk animasyon süper kahramanı Akıncı ikinci sezonuyla bugün atv ve MinikaGO'da başlıyor. İlk sezonu büyük ilgi gören Akıncı'nın yepyeni bölümleri yine Harun Can'ın eşsiz seslendirmesiyle ekranda olacak. Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı'nın kötülerle mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk sezonda deşifre olan Akıncı bu kez çok daha büyük bir sınavdan geçecek.Akıncı'nın deşifre olmasıyla saflar belli oluyor, kim dost kim düşman yeniden sorgulanıyor. Gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan Akıncı, düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmiyor. Köklü Zincir geleneğine karşı büyük bir mücadele içinde olan Akıncı, yeni sezonda medya ve teknoloji konularında etki alanını genişleten Zincir topluluğuna karşı gücünü ve zekasını bambaşka bir boyuta taşıyor.Akıncı'nın yine en büyük hedefi kılıca ulaşmak ve yoluna engeller koyup halkın güvenliğini tehdit eden Zincir'in planlarını bozmak. Akıncı, yeni sezonda da sadece çocuk ve gençleri değil, ebeveynleri de ekrana bağlayacak