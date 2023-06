Ayrılık sinyallerini kaçırmayın

İlişkilerde kişilerin anlaşmazlık ve duygusal yönden tatminsizlik yaşamalarının temel sebebi partnerlerin birbirlerinin duygusal gereksinimlerini karşılama becerilerinden yoksun olmalarından kaynaklıdır. Temel duygusal gereksinimi karşılamayan kadınlar daha çok kırılıp sessizleşirken erkeklerde kırgınlık yaşamalarının yanı sıra kendi yeterliliklerini sorgulamalarına yol açar.Duygusal ihtiyaçların partnerler tarafından karşılandığı ilişkilerde huzur, mutluluk, güven, heyecan gibi duygular kendiliğinden ortaya çıkar. Duygusal ihtiyaçların karşılanmadığı ilişkilerde ise anlaşmazlıklar, duygusal tatminsizlikler yaşanır bu durum da partnerler birbirinden fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak uzaklaşır ve bu durum da evliliklerin boşanmayla ilişkilerin de ayrılıkla sonuçlanmasına sebebiyet verir.İlişkilerin en temel duygusal gereksinimi sevgidir. Sevgi duygusunu ilişki içinde hisseden kadın da erkek de içlerindeki iyi duyguların daha aktif olmasıyla birlikte birbirlerine karşı daha mutlu ve sevgi dolu olmaya başlar.Özellikle bitmeye yaklaşan evlilik ve ilişkilerde çiftlerin birbirine dair olan ilgilerinde azalma, ilginin farklı insanlara kayması gibi etkenler sevginin daha da azalmasına neden olmaktadır. İlişkinizi gözden geçirdiğinizde herhangi bir olumlu sonuca varamamak ya da daha fazla negatif sonuca varmak ilişkinin bittiğine dair güçlü bir sinyal vermektedir. Artılar daha fazla ise ilişkiniz için hala umut var demektir. Ufak bir kıvılcım ilişkinin tekrar alev alıp tutuşmasına neden olacaktır. İşte ilişkinizin sona doğru yaklaşmakta olduğunu anlatan sinyaller:İlişkide işler yolunda gitmediği zaman partnerlerin tartışmalarda ortak bir noktada buluşması çok daha fazla zorlanır. Bundan dolayı da yaşanılan tartışmalar daha sıklaşır ve daha da problemli hale gelir. Çözüme bir türlü ulaşılamayan kavgalar da genelde altta yatan diğer problemlerin halledilemediğine dair güçlü sinyallerdir.Çiftlerin yaşanan problemleri göz önüne alıp çözmek için çaba göstermemeleri veya çözemiyorlarsa da bir ilişki terapistinden yardım alması gerekir. Eğer ki çözüm arayışına karşı partnerlerden biri veya her ikisi de isteksizse ilişkinin düzelmesine karşı artık partnerlerin kayıtsızlaştığınızı gösterir.İlişki partnerlere keyif ve güven verici olmalı. Eğer ki ilişki esnasında sürekli birbirinizden uzak kalmaya hissediyorsanız ilişkinizin bitiş noktasına yaklaştığını söylemek mümkündür.İlişkiniz eğer olumlu şekilde ilerlemiyorsa yalnız olduğunuz zamanları hayal etmek size keyif vermeye başlamış olabilir. Çoğu zaman partneriniz olmadığı zamanlarla ilgili hayaller kurmaya başladıysanız bir şeyler yolunda gitmemeye başlamıştır.Doğru bir ilişkide partnerler birbirlerini destekler, gerektiğinde de yardım ederler ve fedakarlıklar yaparlar. Ilişkinizin kötü yönde gittiğinin göstergelerinden biri de bundan ötürü partnerlerin birbirine yardım etmeyi, birbirleri için bir şeyler yapmayı bırakmalarıdır.Partnerlerin birbirlerinin beklentilerini karşılamaması, yapılan hatalardan pişmanlık duymaması, sürekli karşı tarafı suçlaması gibi durumlar kişilerin ilişkiyi bitirmeye cesareti olmadığından ötürü yaptığı manipülatif davranışlar olabilir.İlişkiniz içindeki problemler iletişim kurup halletmeye çalıştığınızda daha da çözülemez bir hal alıyorsa hatta çoğunlukla birbirinizi eleştirmek ve yermek ile sonuçlanıyorsa ilişkinizin gidişatı iyi değildir 4İlişkide elbette ki ayrı geçirilen vakitler ilişki için geliştiricidir.Fakat bu ayrı kalınan zamanların en güzel yanı sonunda sevdiğinize kavuşacak olmaktır. Ama artık sevdiğinizden ayrı geçirdiğiniz vakit size daha fazla keyif vermeye başladıysa ve onu özlemeyi bıraktıysanız ilişkiniz bitmeye yaklaşmaktadır.Duygusal açıdan kötü hissettiğimizdeyanımızda partnerimizi bulmayıbekleriz. Bu destek ilişkiiçin en önemli duygusal yandır.Eğer ki başarılarınızda ve zor zamanlarınızda partneriniz yanınızda yoksa ilişkiniz artık büyük sıkıntılar yaşıyor demektir.İlişkide yalan, aldatma gibi durumlar olduğu zamanlar ilişkiye büyüj hasarlar yaşatmaktadır. Bu durum da kişilerin bunu onarmak için çabası kalmadıysa artık ilişkiyi sürdürmek çok zor olacaktır.Eskiden birbirinizle vakit geçirmek için zorla yaratmaya çalıştığınız zamanlar artık birbirinizden kaçmak için yarattığınız bahanelere dönüştüyse, arkadaşlıklarınıza daha fazla önem vermeye başladıysanız, ya da bireysel olarak vakit geçirmeye daha çok istemeye başladıysanız ilişkiniz artık ihmal seviyesine gelmek üzeredir.İlişkinin canlılığını anlatan en önemli sinyal de partnerlerin birbiriyle hayaller kurması ve gelecek planlarında yer alıyor olmasıdır. Artık partnerler birbiriyle hayal kuramadığında ve gelecek planlarında olmadığında ilişkinizde yok olmaya başlayan duygular olduğunu anlamaya başlayabilirsinizHayattan beklediğiniz şeyler ortak bir yolda kesişmiyor tamamen ayrı yollardan gidiyorsa örneğin biriniz yurt dışında çalışmak ve yaşamak isterken biriniz yaşamını bulunduğu yerde sürdürmek istiyorsa ve ortak paydada kesişemiyorsanız aranızdaki bağın zayıflamaya başladığını söylemek mümkündür. Aşk bazen fedakarlıklar ve ödün vermeyi içerir.Sürekli kavga etmek gibi artık kavga etmeye üşeniyor olmak da eskisi gibi duygular hissetmediğinize dair güçlü bir sinyaldir. Partnerlerden biri veya her ikisi ilişkiyi uğruna kavga edebilecek bir durumda görmüyorlarsa, ilişkileri için çaba göstermiyorlarsa aşk bitmiş demektir.Partnerinizle vakit geçirdiğiniz sürenin sonunda kendinizi duygusal ve fiziksel açıdan yorgun, mutsuz hissetmeye başladıysanız olumsuz sinyallerden biri daha yanmaya başlamış demektir.Elbette ki bazı dönemlerde bunların yaşanması normaldir ancak bu durum artık önemli derecede azalmışsa ve bunun farkına varıp değiştirmek için artık çabanız yoksa bu uzaklık gittikçe daha da derinleşmeye başlar. Çünkü fiziksel yakınlık ve cinsel yaşam çiftler arasında aynı zamanda samimiyet belirtisidir ve bundaki azalış çiftlerin birbiriyle olan samimiyetlerinin de yok oluşuna sebep olacaktır.Ve son olarak da artık ilişkinizin iyi yönde ilerleyeceğine dair ufak bir umudunuz dahi kalmadıysa, her iki kişi de ilişkide yaşanan problemleri çözmek için istekli değilse artık ilişki son adımlarını atmış demektir