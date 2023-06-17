City, İstanbul’u unutamayacak

Tarihinde Şampiyonlar Ligi kupası bulunmayan Manchester City, İnter'i yenip kupayı ilk kez kazanması sonrası İstanbul'da dillere destan bir gece yaşadı. Hikaye sezon başı başladı. Finalin İstanbul'da olacağının açıklanması sonrası hemen Atatürk Olimpiyat Stadı'na yakın bir otelle temasa geçildi. Deniz kenarındaki JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea ile görüşmeler yıl boyu sürer. Otele gelen ekiplerden biri de takımın partilerden sorumlu ekibi. Evet, böyle bir ekibi var M.City'nin! Bin kişilik parti yapılacağı bildiriliyor. City kafilesi, 17 katlı otelin 12 katını tamamen kapatıyor. Bir oda sadece kulübün bu sezon kazandığı Premier Lig ve FA Cup'ın kupallarına ayrılıyor. İki kupanın başında üst düzey bir güvenlik görevlisi, gece odada onlarla uyuyor. Otelin iki tane kral dairesinde M.City'nin sahibi Şeyh Mansur ile diğer patron Guardiola var. Kulübün İngiltere'den getirdiği kendi DJ'i, setup'ın başına geçerek tarihi İstanbul zaferini kutlamaya başlıyor. O gece kimse uyumuyor. Sabah da üç kupalarını alıp ülkelerine dönüyorlar, elbette hiçbir zaman akıllarından hiç silinmeyecek İstanbul hatıralarıyla...