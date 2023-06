Kadınlar bulunduğu her ortamı güzelleştiriyor

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerde 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir yandan çadırkentlerde yaşam devam ederken, oluşturulan çadır sınıflarda da öğrencilere yönelik destek kursları sürüyor. Çadırkentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret ettiğimizde hemen her çadırda "Kahve içer misiniz, meyve ikram edelim" diyen depremzede kadınlar, bir kez daha Anadolu misafirperverliğini gösteriyor. Çadırkentteki ziyaretimizde "Kadın bulunduğu her ortamı güzelleştirir" sözünün bir kez daha ne kadar gerçek olduğunu görüyoruz. Adle Seda Aslan o kadınlardan biri... Samandağ'da evleri ağır hasarlı olduğu için çadırkentte yaşayan İngilizce öğretmeni Aslan, kaldıkları çadırı yaptığı el işleri ve oyuncaklarla süslerken, çadırın önüne koyduğu masayı da çiçek ve kaktüslerle donatmış. Halk eğitimde aldığı eğitimle atık çikolata kavanozlarını saksıya çeviren Aslan onun içine kaktüsler dikmiş. Çadırın önündeki masada duran çiçekler dikkatimizi çekiyor. Seda Aslan, plastik su şişesini kesip, içine yasemin ve karanfil çiçekleri koymuş. Çiçekleri çok sevdiğini ve atık malzemeleri değerlendirmeyi çok sevdiğini anlatan Aslan aynı zamanda çadırkentteki çocuklara da gönüllü İngilizce dersleri veriyor. Zor şartlara rağmen yüzünde gülümsemeyle "Buradaki çamaşırhanede çamaşırlarımızı yıkayıp, kurutuyoruz. Çiçekleri çok seviyorum. Daha önce halk eğitim merkezinde aldığım eğitimle atık malzemeleri değerlendirip, saksı, yapma çiçekler yapıyorum. Bulunduğum yeri güzelleştirmeyi seviyorum" diyor.Depremde dayısı, dayısının kızı ve komşularını kaybeden Eylem Pala da, eşi ve dört çocuğuyla birlikte çadırkentte kalıyor. En küçük çocuğu 2.5 en büyüğü 12 yaşında. Çocuklar günün büyük zamanını çadırkentteki oyun parkı ve kütüphanede geçiriyor. Eylem Pala da evleri ağır hasarlı olduğu için Samandağ'da çadırkentte kaldıklarını söylüyor ve çamaşırhanede çamaşırlarını yıkamalarının onlar için büyük bir kurtarıcı olduğunu anlatıyor. Tüm zorluklara rağmen yüzünde gülümsemeyle bize kayısı ve erik ikram ediyor.Samandağ'daki çadırkentin en yaşlısı 95 yaşındaki Nahiye Nine ile karşılaşıyoruz. Nahiye Nine, depremde iki evladı ve hamile torununu kaybetmiş. Bir ay önce de bir oğlu kalp krizi sonucu vefat etmiş. "Dört cenaze çıktı evimden" diyor. Depremden sonra yaşadığı depresyon nedeniyle kulaklarının sağır olduğunu söylüyor. Masmavi gözlerinde ağlamaktan artık yaş kalmamış: "Oğlum Necmi Kala, 30'unda bile yoktu. Islahiye'de öğretmenlik yapıyordu. Depremde öldü. Kızım Leyla da depremde öldü. Leyla'nın kızı Bircan karnında bebeğiyle göçtü bu dünyadan. Bir ay önce de bir oğlum aniden kalp krizi sonucu kaybettim. Keşke onlar yerine ben ölseydim" diyor. Nahiye Nine yaşına rağmen elinde bastonla çadırkentte dolaşıyor ve bir daha aynı acıların yaşanmaması için dualar ediyor.Samandağ'ın Tomruksuyu Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle bir 'çadır okul' oluşturulmuş. Buraya 700 öğrenci kayıtlı ve 42 öğretmen gönüllü görev yapıyor. İlkokuldan üniversite hazırlığa kadar... Çok sayıda öğrenci gelip, burada destek kurslarında eğitim alıyor, yaklaşan sınava hazırlanıyor. Her çadırın içi masa, sıra ve tahtalarla donatılmış. İlkokul öğrencilerinin gittiği çadır sınıfların kapılarında 'Nergis sınıfı', 'Portakal sınıfı' yazıyor. Ve her birinin girişine konulan saksı içindeki nergis ve portakal fidanı dikkat çekiyor. Çok sayıda sınıfın olduğu çadırkentte kütüphane ve psiko sosyal destek birimi de var. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yıkım çok fazla olsa da hayat bir şekilde devam ediyor. Sokak aralarında kurulan küçük çaplı pazar tezgahları dikkatimizi çekiyor. Kıyafet ve meyve satılan pazar tezgahında insanlar alışveriş yapıyor. Dükkanlarını kaybeden esnaflar için Antakya'da konteyner kent kurulmuş. Esnaf için umut olan konteynerler çekilecek kura sonrası depremzede esnaflara teslim edilecek. Antakyalılar, konteynerlerin teslim edilmesinin ardından bölgede hareketliliğin artacağını söylüyor.Havaların ısınmasıyla birlikte deprem bölgesinde duş kabini, hijyen ve berber ihtiyacı da arttı. Kişisel temizlik ve bakım şirketi Evyap, bünyesinde bulunan ve depremzede vatandaşlara yardımcı olmak için iki yeni projeyi hayata geçirdi. Duş ve berber projesi, bastıran sıcaklarla birlikte daha da artan hijyen ihtiyacının çözüm üretiyor. Hatay Samandağ'daki çadırkentte hizmet vermeye başlayan mobil berber tırı bayram öncesi Antakya, Gaziantep Islahiye, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki çadır kentleri de dolaşacak. Bir günde 3 berber 77 kişiyi tıraş ederken, depremzede vatandaşlar "Bayram öncesi böyle bir ihtiyaç vardı" dediler. Samandağ'da beş ayrı noktada kurulan duş ve tuvaletler en çok da çadırkentlerde yaşayan kadın ve çocuklar için kurtarıcı oluyor.