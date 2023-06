Kaş’ta herkes için caz!

Kaş Caz Festivali, beşinci yılını, Jack Lives Here desteğiyle kapsayıcı ve çeşitliliği önceleyen bir bakış açısıyla, herkes için ulaşılabilir eşitlikçi bir organizasyonla kutluyor.25-26-27 Ağustos'ta üç gün boyunca Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşacak Kaş Caz Festivali, Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü caz sanatçılarını caz severlerle buluşturuyor. Festival, Kaş Amfi Tiyatroda her sabah 08:30'da düzenlenecek ücretsiz "Gündoğumu Dinletileri" ve 26 Ağustos'ta Setur Marina'da yapılacak "Burhan Öçal Jazz ve Percussions Workshop" gibi etkinliklerle cazı, Kaş'ın müzikseverleri de cazın bir parçası haline getirecek.Dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'ın 70'lerden bu yana Türkiye ve dünyada sayısız proje, konser ve kayıtta trompetiyle yer almış Şenova Ülker, dünyaca ünlü ve prestijli festivallerin gediklisi piyanist Uraz Kıvaner, yeteneği ve katıldığı festivaller kadar albümleriyle de ses getiren basçı Ozan Musluoğlu, ünlü çellist Murat Süngü, Savaş Özkök, Can Olgun ve Sedef Erçetin gibi her biri enstrümanının virtüözü müzisyenlerden oluşan İstanbul Jazz Ensemble projesi festivalde unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapacak.Kosova'lı gitar ustası Enver Muhamedi'nin Ekin Cengizkan ve Kaan Bıyıkoğlu ile birlikte oluşturduğu trio projesi, sahnede grubu ile organik bağlarla birbirine kenetlenmiş zengin orkestral dokuyu yaratan Korhan Futacı, Gürol Ağırbaş, Emre Tenkal, Tunç Öndemir gibi önemli müzisyenlerden oluşan ekibi ile derinlikli vokaliyle Türkiye müzik sahnesinin en etkileyici vokallerinden Birsen Tezer; piyanoda Can Çankaya, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu'ndan oluşan ekibiyle Türkiye'nin önde gelen caz solistlerinden Elif Çağlar Quartet, Volkan İncüvez, Okan Kaya, Berkan Tilavel'den kurulu Hissikablelvuku, Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Kağan Yıldız ve avangard ve halk müzikleri arasında yürek ısıtan köprüler kuran Grammy ödüllü müzisyen Arto Tunçboyacıyan'dan kurulu Anahtar grubu ve Social Inclusion Band bu yıl cazseverlere eşsiz bir festival deneyimi yaşatacak. Festivalin açılışını ise gün batımında Joy Fm'den tanıdığımız Dj Barthez yapacak.Göksel, yüksek akımlı, bol elektrikli 'Burda Kalayım' ile yaza çarpıcı bir giriş yapıyor. 'Burda Kalayım' Soles Music ve Avrupa Müzik ortak yapımıyla 16 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayında olacak. Sözü ve müziği Göksel'e ait şarkının aranjesini Ozan Bayraşa üstlendi. Görsel zenginliğe sahip video klibi, aynı zamanda fotoğrafları da çeken Aytekin Yalçın çekti.Son on yılın en iyi kadın vokalleri arasına genç yaşına rağmen girmeyi başaran Sena Şener, 20. Radyo Boğaziçi Müzik Ödüllerinde En İyi Rock Müzik Sanatçısı seçildi. İlk ödülünü 18 yaşında alan genç sanatçı ikinci ödülünü aldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendimi ve müziğimi keşfetme sürecinde birçok farklı Sena gördüm. En derin nefesi rock müzikte alacağımı ve seçileceğimi gerçekten düşünmezdim. Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim" dedi.