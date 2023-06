Tenis havası tüm moda dünyasını sardı

Pandemi sonrası sporun her dalına dair kıyafetler belki de hiç olmadığı kadar popüler... Tüm spor dalları arasında şu an yeni yaz sezonunda en popüler olan ise kesinlikle tenis... Yalnızca kortlarda sınırlı kalmayan bu spor, popüler kültüre yansıyarak modaya da ilham veriyor hem de uzun zamandır hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde... 2005 yılında vizyona giren Maç Sayısı isimli filmi ve konusunu belki çoktan unuttunuz... Ama eminim beyaz tenis elbisesi içindeki Scarlett Johansson'ın kusursuz güzelliği hafızalarımıza kazınmıştır...Tam da bu noktada moda ve tenisin her zaman iç içe olduğunun bir kez daha altını çizmek lazım... Serena Williams, Maria Sharapova gibi ünlü tenisçilerin hem giydikleri hem de yarattıkları kapsül koleksiyon ve markalar her zaman için çok konuşuluyor. Bu da bu durumun bir ispatı olsa gerek... Tenis için, modanın sporda atan kalbi desek yeridir...Peki tenis dendiği zaman sizin aklınıza neler geliyor? Lacoste, Nike, Fred Perry gibi markalar, tenis ayakkabıları, beyaz kıyafetler, pilili etekler... Yani eminim birçoğunuz bu sporu düşünürken bile o kusursuz stilleri anımsıyorsunuzdur...Tenis, sporlar içinde görselliğe en çok önem verilenlerinden. Oyuncular için, oyun sırasında nasıl göründükleri, kıyafetlerinin hangi markadan olduğu son derece önemli. Tabii ki burada tenisle ilgilenen kitlenin de büyük bir etkisi var. Vogue'un efsanevi yayın yönetmeni Anna Wintour'un haftada beş gün tenis oynamaya gitmesi ve Roger Federer ile yakın arkadaş olmasından tutun da Victoria Beckham'ın her sene düzenli olarak Wimbledon'ı takip etmesine kadar ve daha da bu sektördeki birçok insanın uzaktan yakından bu sporla bağlantısı var. Wimbledon, US Open gibi turnuvalarda artık her yıl Victoria Beckham, Stella Mccartney, Kim Kardashian gibi kişileri bulmak çok kolay...Fakat tenisi moda dünyasında bu kadar bağlantılı yapan tek şey ünlülerin ilgisi veya oyuncuların popülerliği değil. Günümüzde bir çok markanın podyumlarda topuklunun yanı sıra spor ayakkabılar kullanması, spor kıyafetlerin yok satması moda ve spor giyim kültürünün ne kadar iç içe olduğunun bir kanıtı ve söz konusu tenis olduğunda bu çok daha geçerli bir durum. Tenisin modayla olan bağlantısını anlamak için bu sporun köklerine inmek lazım. Sadece günümüzde değil, çıkış yaptığı zamanlardan beri tenis, her zaman modanın içinde yer almış ve moda dünyasına birçok yenilik de katmış... 19'uncu yüzyıl Avrupasında dönemin aristokratları tarafından sevilen ve daha çok kadınların ilgi gösterdiği bir hobi olarak görülen spor, aslında ilk çıktığı zamanlarda belirli bir zümreye ait... Tenis ve moda arasındaki bağlantı denince akla gelen en önemli isimlerden biri her zaman Suzanne Lenghen olmuştur. Suzanne Lenghen bu sporun belirli bir zümreye ait olan imajını yıkıp, döneminde her sosyal gruptan kadına bu sporu sevdirmiş... Maçlar sırasında alışılmışın dışında kısa etekler giyerek, saçlarını kısacık kestirerek, döneme göre sıradışı stiliyle dikkatleri tenisin üzerine çekmeyi başarmıştır. Döneminde bir fenomen haline gelmiş Lenghen'in kıyafetleri ise ünlü tasarımcı Jean Patou tarafından tasarlanıyordu.Tenis tarihinin modayla ilgili en önemli kısımlarından bir diğeri ise tenis denince hemen aklımıza gelen Lacoste'un klasik krokodil logolu polo tshirtleri. Rene Lacoste tarafından 1930'larda tenis maçlarında çıkan bu polo tshirtler artık bu sporla özdeşleşmiş bir klasiktir. Geçmişi bırakıp günümüze gelirsek, tenis gittikçe bir modaya dönerken, modanın da gittikçe onun altyapısından beslendiğini görebiliriz. Fred Perry, Lacoste, Tommy Hillfiger ve Stella McCartney gibi birçok markanın koleksiyonunda tenis kültürüne ait ilham ve göndermeleri fark etmek mümkün. Gerçekten de baktığımızda tenisin her zaman bir spordan fazlası olduğunu görüyoruz.Şu an tüm lüks tüketim ve otelcilik dünyasının göz bebekleri arasında yer alan Bodrum, kendisine özgü doğal güzellikleri ve doğal nimetleri bir çatı altında toplayan çeşitli markalara da ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de İsviçre kökenli Hapimag Sea Garden... Otelin en önemli özelliği zeytinden mandalinaya kadar ilçenin doğal bitki örtüsünde yer alan bitkileri sadece yemeklerde değil, spa ve cilt bakımlarında da kullanıyor oluşu... Türkiye'de doğan ve tüm dünyaya 12'ncisi kutlanılan Global Wellness Day etkinliklerine de ev sahipliği yapan otel insanın kendisine iyi bakmasının, cilt, ruh ve besinle olduğunu gösteren çeşitli çalışmalara da imza attı.Antalya'nın tek ve en büyük moda şovu Antalya Fashion Week bu yıl 6'ncı kez moda severlerle buluştu. 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen bu moda şöleni, şehrin cemiyet hayatı, yabancı misafirler ve moda takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Emy Organizasyon & Ajans tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya Fashion Week 2023 Hotel Su'da gerçekleşti. Hotel Su tamamen moda haftasına özel olarak dekore edildi. 1500 m2'lik bir salon defileler için hazırlandı. Etkinlik, açılış kokteyli ile başladı. Antalya, İstanbul ve yurt dışından 30 model tarafından sergilenen tasarımlar etkinliğe katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.Bu sezon yıllar sonra belki de ilk defa tüm modaevleri koleksiyonlarında kalp motiflerine yer verdi... Gucci'nin 2021 yılında piyasaya sürüen Aria koleksiyonu zaten dünya modasında yaklaşan bu trendin ilk ayak sesi gibiydi... Alaia'nın Le Coeur isimli çantası, Victoria Beckham'ın kalpli elbiseleri, Chanel'in kalp şekilli kapitone çantaları, Moschino'nun tasarımları bu sezon kalp motifinin ne kadar popüler olduğunun bir ispatı gibi... Chanel, Celine, Saint Laurent gibi markalar da arka arkaya bu motife koleksiyonlarında yer verince, Zara, H&M gibi hızlı moda markaları da bu trendin takipçisi oldu... Ama kalp formu en çok mücevherlere ve aksesuvarlara yakışıyor bu da bir gerçek.Değerli taşlar, güzellikleri, dayanıklılıkları ve nadirlikleri nedeniyle seçilen ve daha sonra başta mücevher yapımı olmak üzere, teknolojik gelişmelerle birlikte farklı kullanım alanları için kesilmiş veya yontulmuş ve cilalanmış mineral bakımından son derece zengin organik maddelerdir. Değerli taşların kozmetikte hammadde olarak kullanılması Antik Mısır dönemine kadar dayanır. Şimdi Türkiye'de de Beauty&More markası özel bir laboratuvar sürecinin ardından değerli taşların içeriğindeki zengin mineralleri Gemstone Therapy serisiyle ürün halin getirdi. Yıllar süren Ar-Ge ve laboratuvar süreçlerinin ardından 'Amber Helios Güneş Kremi', 'Ametist Sensitopia Cloud Yüz ve Vücut Temizleme Yağı' ve 'Safir Blue Sirius Aydınlatıcı & Leke Karşıtı Serum'u raflardaki yerini aldı.Ne istediğini bilen ve kendi tarzını da yaratmak isteyen kadınların tercihi olan Chamay, 2006 yılından bu yana Türk modaseverlerin beğenisini topluyor. Yüksek kaliteli el işçiliği ve özenli kumaş seçimiyle sessiz ve emin adımlarla ilerleyen marka şimdi de yurt dışında mağazalaşmaya başladı. Dünyada değişik noktalarda mağazalaşmak istediğini belirten markanın kurucusu Birgül Ergun, bu hafta sonunda Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir mağaza açılışıyla bu hayalini gerçekleştirmeye başlıyor.Türkiye'de otelcilik sektörü modayla iç içe bir yoldan geçiyor. Bünyesinde önemli bir ürün gamına sahip olan mağazalarıyla dikkat çeken Cullinan Belek de bu otellerden biri... Son olarak Rus koreograf ve yönetmen Vasily Kozar ile Vitaly Savchenko, oteldeki şovlarda kullanılmak üzere el işlemesi özel tasarım kostümler tasarladı. Kostümler Cullinan elmasının efsanesini anlatan The Diamond Show ve ikonik film sahnelerinin canlandırılacağı The Picture Show'da kullanılacak.Yaz aylarının kavurucu etkileriyle karşı karşıya kalmadan önce cildimiz için son bir şeyler yapma vakti... Cildinizi 7 günde canlandırmak, daha genç ve parlak bir görünüm elde etmek ister misiniz? MagicCompany&CO kısa süre önce Frozen Face Glutatyon isimli 7 günlük ve 7 ayrı formül içeriği bulunan ir serum serisini piyasaya sürdü. Serumun her gün için ayrı ayrı paketlenmiş 7 şişesi kullanım kolaylığı sağlıyor. İçeriğindeki glikolik asit sayesinde ciltteki izleri, ince kırışıklıkları yok edip aydınlık bir görünüm veren ürünün, gözenekleri sıkılaştırma ve peeling etkisi de bulunuyor.