7/24 şehirde yaşam

"Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream A Little Dream" "Je Dis Oui" albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve son olarak hazırlık çalışmaları 25 yılın üzerinde süren "Thomas Lauderdale Meets The Pilgrims" albümünü yayınlayan Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da Türkiye'deki hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.Tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Fransa merkezli galeri Perrotin, bu yaz Bodrum'daki sanat etkinliklerinin önemlilerinden birine imza atıyor. Perrotin, Bodrum Loft işbirliği ile 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 18:00'de "French Delights" sergisini sanatseverlerle buluşturacak. Küratörlüğünü Selcan Atılgan'ın üstleneceği ve 12 sanatçının 18 farklı eseri yer alacak.İstanbul'un en büyük açık hava müzik festivallerinden Milyonfest İstanbul, 6-7- 8-9 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos'ta yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen festival serisinin 4'üncüsünü gerçekleştirecek. Milyon Beach Kilyos'ta 6-7-8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek festivalde Cem Adrian, Pinhani, Seksendört, Fatma Turgut, Gazapizm, Umut Kuzey, Sena Şener'in de aralarında olduğu 20 sanatçı sahne alacak.KüçükÇiftlik Bahçe'de %100 Akustik serisi kapsamında Emre Aydın ve Tuğkan'ın sahne alacağı konser 7 Temmuz 2023 Cuma akşamı gerçekleşecek. Uzun süre sonra bir kez daha sözü ve müziği kendisine ait duygusal şarkısı Fırtınam'ı sevenleriyle buluşturan Emre Aydın, konserde son dönem şarkılarının yanı sıra Afili Yalnızlık, Hoşçakal, Soğuk Odalar, Belki Bir Gün Özlersin, Sen Beni Unutamazsın, Beni Vurup Yerde Bırakma gibi pop rock müziğe damga vuran şarkılarını seslendirecek. 2006'da çıkardığı ilk albümü Afili Yalnızlık'ın ardından Kâğıt Evler, Eylül Geldi Sonra ve Uyut Beni albümlerin yayımlayan başarılı müzisyen, aynı zamanda çok sayıda tekliyi de dinleyicileriyle paylaştı. Tuğkan ise, yaptığı şarkılarla dillerden düşmüyor. Kusura Bakma isimli parçası aylarca müzik listelerinin zirvelerinde yerini koruyarak milyonlarca tıklanmaya ulaşan Tuğkan, 2017'den bu yana çıkardığı Seni Çok Özlüyorum, Civciv, Aşkın Kanunu, Geber, Sen Benim gibi teklilerle dinleyici kitlesini her geçen gün büyütmeye devam ediyor. %100 Akustik konserleri 14 Temmuz'da Yeni Türkü ve Zuhal Olcay, 11 Ağustos'ta Nazan Öncel, 18 Ağustos'ta Fatih Erkoç ve Sena Şener ile devam edecek.Kapadokya'da yer alan Argos in Cappadocia, yaz ayları boyunca konserlerle tarih ve doğayı müzik ile bir araya getiriyor. Güvercinlik Vadisi'nin kalbinden tüm Kapadokya'ya yayılacak eğlence ve müzik dolu bir atmosferde 24 Haziran'da Jabbar, 22 Temmuz'da Yeni Türkü ve 26 Ağustos'ta Evrencan Gündüz sahne alacak.Sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Mustafa Pilevneli'nin "Mavilerde 60 Yıl" başlıklı sergisi ile başlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, ardından heykeltıraş Saim Bugay'ın "Heykelin Sözü" ve resimde yeni ufuklar açan Zeki Faik İzer'in "Paris, İstanbul, Nice" sergileriyle devam etti. Sezon boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Galeri, aynı zamanda sanatçıları ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere kapsamlı sergi katalogları hazırlayarak sanat tarihi açısından da önemli kaynaklar oluşturuyor. Kaçıranlar için, sezonun tüm sergilerinin katalogları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından satışa sunuluyor. 1988 yılında aramızdan ayrılan ressam Zeki Faik İzer'in "Paris, İstanbul, Nice" başlıklı sergisi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde 9 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sergi, 12 Temmuz itibarıyla Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. Katında yer alan Ankara Sanat Galerisi'nde izlenebilecek.27 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'ndaki Forum alanında yer alacak Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri sergisi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından gelecekteki afetlere karşı gerekli önlemlerin alınması ve "afet" olgusunun farklı açılardan incelenmesi konusundaki ihtiyacı merkeze alıyor. Deprem olgusunun bilimsel arka planına ışık tutmayı amaçlayan sergi, geleceğin kentlerinin tasarım ve planlama prensiplerini yapısal, kurumsal, mekânsal ve sosyal perspektifler odağında ele alıyor. İlgili uzmanları, araştırmacıları, farklı sosyal grupları ve karar mercilerini bir araya getiren disiplinlerarası bir yaklaşım sunuyor. Depreme dayanıklı kentlerin planlanmasına yönelik katkı sağlamayı hedefleyen projede, depremlere bağlı mekânsal riskler ile bu bağlamda yapıların ve geleceğin kentlerinin nasıl tasarlanabileceği irdeleniyor.