Gerçek aşkı bulma rehberi!

Gerçek aşk bir bağımlı olma hali değildir, gerçek aşk belirli sınırlar dahilinde kişinin özgürlüğünü sürdürme halidir. Gerçek aşk partnerinizi özgürce sevebilme durumudur. Kendi egolarımızı arka plana alıp karşımızdaki kişiyi olduğu haliyle kabul edebilme halidir. Aşk karşılık beklemeden karşıdakini koşulsuz sevebilme halidir. Gerçek aşk temelde güvenlik, saygı, anlayış ve sevgi terimlerini içermektedir.Elbette burada bahsettiğimiz şey her anında fiziksel olarak yanında olmak onu asla yalnız bırakmamak değil. Sağlıklı bir ilişki için bireysel geçirilen vakitler çok önemlidir. Burada demek istediğim yaşamınızda yaşadığınız olayların size hissettirdiği duyguları partnerinizle iyisiyle kötüsüyle konuşup paylaşabiliyorsanız doğru bir ilişki dinamiğindesiniz demektir. Fakat partneriniz sizi sadece eğlence zamanlarında arıyorsa bu durum sizin kendinizi değersiz hissetmenizi sağlayıp ilişkinizi olumsuz yönde etkilemeye başlayacaktır.Gerçek aşk iyi aşamalar içerdiği gibi kötü aşamaları da içerisinde barındırmaktadır. Eğer ki ilişki içerisindeki kişiler birbirlerine değer veriyorsa ilişki, yaşanan sorunları çözmeye odaklı ilerlemelidir. Elbette ki ilişkide sorunlar yaşanacaktır. Sağlıklı ilişki içerisinde problemlerin de yaşanabildiği bir ilişkidir. Fakat bu soruna müdahale biçiminiz ilişkinizin daha sağlam olup olmamasına yön verecektir.Sağlıklı ilişki sınırları sağlıklı olan bireylerden oluşmaktadır. Bu tarz bir ilişkide kimse bir diğerine sözünü geçirmeye çaba göstermez, iki taraf arasında da sağlıklı kurallar koyuludur. Sağlıklı bir ilişkide eğer partnerlerden biri bir diğerinin sınırına giriyorsa bu sağlıklı bir şekilde uyarılabilir. partnerlerin birbirlerine yasaklar koymasından ziyade daha yapıcı sınırlarla olması çok daha doğrudur.Elbette ki birbirinizle var olan aşk tanımlarınız farklı olabilir. Biriniz için aşk evde beraber oturup vakit geçirmekken, biri için içinden geldiği gibi eğlenmek olabilir. Gerçek aşk da aşktaki farklı tanımlara rağmen ortak paydada buluşmayı gerektirir. Yani farklı zamanlarda her kişinin de tanımlarına uygun davranışlar gerçekleştirebilmeyi içerir.Gerçek aşk geleceğe dair kurulan hayallerde ve isteklerde bu durumlara partneri de dahil etmeyi gerektirir. Bir kişiyi gelecekteki planlarınızda ve isteklerinizde hayal edemiyorsanız bu kişiye hissettiğiniz duygu aşk olmaktan çok uzaktır.Yaşadığınız ilişkide partnerinizin bir şeyleri yapacağını söylediği halde yapmaması, siz birçok sorumluluk almaya çalışırken onun sorumluluk almaktan kaçınması sağlıksız bir davranıştır ve partneri ilişkide değersizleştirir. Oysa ki gerçek aşk kişiyi değersiz değil güçlü ve kıymetli hissettirir. Eğer ki ilişkinizde daha çok sorumluluk alan kişi siz iseniz sorumlulukları bölüşmeniz hem sizin hem de ilişkiniz için çok daha faydalı olacaktır.Elbette zaman ilerledikçe partnerlerin istek, hayal ve düşüncelerinde değişim olması kaçınılmazdır. Fakat burada bahsettiğim değişim partnerinizin daha çok para kazanmasını istediğiniz için sevmediği işi yapmaya, değişmeye zorlamanız benzeri durumlar... Bunun yerine partnerinizin bilgi ve becerisine çok güvendiğinizi ve onu daha iyi yerlerde görmek istediğinizden bahsetmek hem onu motive edecektir hem de ilişkinizi olumsuz bir döngüye sürüklemeyecektir. Partnerinizi olduğu gibi sevmek ve kabul etmek gerçek aşkın en temel koşullarından biridir.Gerçek aşk ı deneyimlediğinizde kendinizi asla yapmam dediğiniz şeyleri yaparken bulursunuz. Örneğin hiç yemem dediğiniz bir yemeği partnerinizle tadarken kendinizi o yemekten çok güzel tatlar alırken bulursunuz.Yakın çevreniz sizi birlikte gördüklerinde ne hissediyorlar? Birlikte çok uyumlu olduğunuz ve çevreye ışık saçtığınız mı yoksa birlikte çok mutsuz ve kaygılı göründüğünüzü mü? Bu da ilişkinizin size nasıl hissettirdiğiyle ilgili mesajlar verecektir.İlişki sırasında partnerinizin arkasından iş çevirmek, yalanın rengi ne olursa olsun yalan söylemek, onu aldatmak ilişkinin zarar görmesine neden olur. Bu gibi sağlıksız davranışlar zaman geçtikçe toparlansa bile bu durum yaşatılan partner bunu unutmayacağından ötürü belirli aralıklarla kişilerin sorun yaşamasına sebep olabilir. Bundan dolayı ilişkide partnerlerin birbirine karşı dürüst olması çok önemlidir.Bu durum birinin sizi bunu zorlamasından dolayı değil aşk içerisinde hissettiğiniz durumlardan kaynaklı olmaktadır. Ilişkiye başladığınızda alışkanlıklarınız, yaşama bakış açınız, sosyal çevreniz, eylemleriniz değişmeye başlar. Bunlar size daha iyi bir yaşam sunuyorsa gerçek aşkın içerisine girmişsiniz demektir.Herkeste biraz biraz geçilmesi zor duvarlar vardır. Ancak bazen öyle durumlar yaşarız ki artık o duvarı katı tutmak çok zorlaşır. Işte tam bu anlarda güçlü sıfatından çıkıp partnerimizin yanında güçsüz ve savunmasız olmak ilişkinizin daha da güçlenmesine yol açar.Gerçek aşk partnerinizle bir ekip olma halidir. Elbette bu ekipteki kişiler de özel vakitler geçirmeli fakat bu ayrı zamanlar dışında ortak zamanlar da sürekli halde yaratılmalıdır. Zamanı, anıları, duyguları paylaşmak önemsemek anlamına gelir. Örneğin bir seyahata çıkıcaksınız biriniz biletleri ayarlarken biriniz de gezilecek yerler listesi çıkarmak için planlar yapabilir.Partnerinize baktığınızda onunla olduğunuzdan beri hayatınızda birçok şeyin daha iyi olmaya başladığını anlıyorsanız gerçek aşkı deneyimlediğinizi ve doğru kişiyle olduğunuzu bilirsiniz.