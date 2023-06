İndirimden sepete akıllı alışveriş tüyoları

Bu hafta itibariyle indirimler başladı... Bu da demek oluyor ki eylül sonuna kadar plaj ve havuz kenarında kullanabileceğiniz, şehrin sıcaklarında bunalmadan giyebileceğiniz uygun parçaları keyifli bir şekilde satın almak için en doğru zaman... "İdil defalarca yazdın lkbahar-yaz trendlerini, artık hepimiz biliyoruz neler satın alabileceğimizi" diyenler olacaktır muhakkak... Bu yazı aslına bakarsanız bir uyarı niteliği de taşıyor. Her vücut tipinin her modeli kullanamayacağının, her rengin herkese uygun olmadığının ve özellikle de trend diye bir de fiyatı düşmüş diye hiçbir şey satın almamız gerektiği hakkında bir uyarı... Yani size aşağıda önereceğim parçalar hem her vücut tipine uygun hem trendi hem de ilerleyen günlerde de zevkle kullanabilirsiniz...Tek omuzlu bir elbise bu yazın olmazsa olmazı... Bir kere vücut proporsiyonunuzu iyi göstereceği kesin. Beyaz ya da çiçek desenli birere model alırsanız da sezon trendlerinden iki hoş parçanız olacaktır. Şık bir kemerle elbiseniz iddialı bir akşam parçasına dönüşebilir. Ya da bol bırakıp sandaletlerle plaja bile rahatlıkla gidebilirsiniz.Tığ işi ve toprak tonlarında bir bluz bulursanız hemen dolabınıza ekleyin. Jean'lerle, beyaz pantolon ve eteklerle mükemmel bir uyum yakalayacağı kesin... Bu bluzu keten gömleklerinizin içine de rahatlıkla giyebilirsiniz...Tercihen beyaz renkli bir keten takımı tam da dolabınıza ekleme zamanı... Beyaz takımınızın içine her renkten bluz, bralet, crop top giyebilirsiniz ve ortaya her seferinde hoş bir görüntü çıkar. Ketenin yazı çağrıştıran o güzel havası hem sıcaklarda rahat etmenizi hem de trendi ve şık görünmenizi sağlayacaktır.İşte bu yaz kesinlikle satın almanız gereken bir parça... Ten rengi, taba ya da kahverengi tonlarında bir tane seçerseniz kalın tabanlar çok da popüler olmasa bile siz yine de yıllar boyunca rahatlıkla giyebilirsiniz...Çiçekli bir bluz kadar bir kadının havasını değiştirebilen bir şey bulmak oldukça zordur. Bir kere renkler kadına doğal ve zarif bir enerji verir... Ayrıca çiçekler kadınsı enerjinin daha da görünür olmasını sağlar...Pamuklu hatta tabiri caizse eşofman kumaşından şort. Eğer bu tarz bir şort bulursanız gri ve beyaz renklisin hemen alışveriş sepetinize ekleyin... Önümüzdeki sezonlar boyunca bu parçaları rahatlıkla giyeceğiniz kesin... Sandalet, terlik hatta parmak arası bir terlikle bile kombinleyebileceğiniz bu tarz bir parça muhakkak dolabınızda bulunmalı... Uçak yolculuklarında da araba seyahatlerinde de bu tarz parçaları rahatlıkla giyebilirsiniz unutmayın... Üstüne de düz beyaz bir tişört ya da kesik bir bluz ile ortaya hoş bir kombin çıkarmanız mümkün...Koyu renklerde bir jean şort ilelebet hayatınızda yer alabilecek bir parça... Mümkünse aşırı kısa olmayan ve pek tabii ki ancak bikini üzerine giyilmesi makul olan o mini mini modellerden birini tercih etmeyin...Elegan davet stilinin simge markalarından Chamay, yurt dışındaki ilk mağazasını geçtiğimiz günlerde Almanya'da açtı. Almanya'nın Düsseldorf şehrinde gerçekleşen açılış daveti, markanın Ceremony 2023 koleksiyonuna özel bir defileyle başladı. Açılış partisinin ev sahipliğini Alman cemiyet hayatının önemli isimlerinden Kati Schöen üstlendi. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin ve Almanya'nın popüler sosyal medya içerik üreticilerinin katıldığı daveti biz de Türkiye'den Almanya'ya giderek takip ettik. Kabul etmek lazım dev bir endüstri şehri olan ve ülkenin en zengin ve sanayici ailelere ev sahipliği yapan bu şehirde ve bu şehrin en popüler caddesi Königsallee'de mağaza açabilmek büyük bir çalışmanın ve öz verinin ispatı gibi... 500 metrekarelik mağazayla dünya markası olma yolunda ilerleyen markanın Kreatif Direktörü Birgül Ergün, "Modaya verilen önem, alım gücünün yüksek olması ve yüksek zanaate olan ilgi, mağaza için Düsseldorf'u seçmemizde etkili oldu. Dünya markalarının yer aldığı Königsallee Caddesi'nde bir Türk markası olarak yer almaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu. Öz Türkçe'de "öncü-köklerine bağlı" anlamı taşıyan Chamay, 2012 yılından beri Nişantaşı-Rumeli Caddesi'nde 800 metrekarelik 3 katlı mağazasında hizmet veriyor. Markanın Essen Bridal Week, Düsseldorf Inter Bride gibi dünya çapındaki fuarlarda ilgi görmesi üzerine yurtdışındaki ilk mağaza için Düsseldorf'a yoğunlaşılmış... Ergün ailesinin moda sektöründeki üçüncü kuşak... Yıllar boyunca lüks markalar için üretim yaptıktan sonra kendi markalarıyla da var olmak istemişler... Markanın tasarımlarında kullandığı kumaşlar yüzde yüz ipek ayrıca tasarımlarda değerli taşlar da kullanılıyor. Tüm koleksiyon el işiyle Türkiye'de üretiliyor.Burqu, İstanbul'dan Londra'ya uzanan bir moda hikayesiyle lüksü yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Türk tasarımcı Burcu Tandogan tarafından 2022 yılında kurulan Burqu, kadın giyiminde sesiz lüks trendinin öncü markalarından biri olarak göze çarpıyor. Fiyat-kalite dengesini çok iyi sağlayan ve tüketicileri tarafından bu yönüyle övgüye değer bulunan Burqu, pantolon elbise, gece kıyafetleri, ayakkabı, çanta, parfüm gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Üstün kaliteli malzemeleri ve titiz işçiliği ile öne çıkan ürünler, minimalizm ve zarafet arasında kusursuz bir denge kuruyor. Burqu bu hafta Londra'da ilk mağazasını açıyor.Her tarza uygun, yüzde 100 ham pamuktan ve geri dönüşüm iplikten ürettiği ürünleriyle ön plana çıkan online kadın giyim markası Sherin, doğanın derinliklerinden ilham alarak hazırladığı yeni yaz koleksiyonu Terra'yı moda severlerin beğenisine sunuyor. 1997 yılından beri yeşil üretim organizasyonuyla triko sektöründe faaliyet gösteren marka, yaz için natürel bir dokunuş yaptı. Doğanın derinliklerinden ilham alan bu koleksiyonda, toprak tonlarının sıcaklığı nadir bulunan çiçeklerin eşsiz parlaklığıyla harmanlanarak adeta gizemli rastlantıları ve gerçek üstü ayrıntılarıyla kâinatın en kadim yerini, ormanı imgeliyor