Türk rock’ının kralları yola devam ediyor!

Bilgelik ve kısık ateşte ağır ağır pişen hayat tecrübesiyle; halis muhlis kendi hayat tornasından geçirdiği merdiveni dayamış 70'ine... Ama hepimizden genç, gözleri hepimizden başka parlıyor mevzu müzik olduğunda. Ağarmış uzun saçları ve sakalında Türk popüler müzik tarihinin haritası saklı. "Ustam, hocam İsmet Sıral, 'Bak oğlum bu do. Bu do'ya mana verirsen müzik olur derdi" diye başlıyor sözlerine, girizgah kabilinden. Mana, her işin başı değil mi ki zaten!Barış Manço'nun memlekete miras bıraktığı Kurtalan Ekspres grubunun en eski üyesi, bas gitarist, besteci, rock çınarı Ahmet Güvenç karşımızdaki. Son yedi-sekiz yılda binin üzerinde konser veren, ülkeyi karış karış gezen grup, Türk Rock müziğinin yapı taşlarından. 50 yıldan beri hayatımıza dokunan Kurtalan Ekspres'ten yeni bir single geldi: 'Hayrola'. Dünyadaki toplumsal toplumsal çöküşe dikkat çeken ve adeta bir çağrı niteliği taşıyan şarkının sözleri ve bestesi aynı zamanda grubun solisti olan Tolga Akyurt'a, düzenlemesi ise 50 yıllık çınarı, bas gitaristi ve şefi olan Ahmet Güvenç'e ait."Hayrola; yaşanan haksızlıkların görmezden gelindiği günümüz bakış açısına eleştiride bulunurken biraz da didaktik bir dille ahlaki değerleri canlandırmak istiyor." Grup böyle özetliyor şarkıdaki dertlerini... Yıllarca Barış Manço ile birlikte yol alan, bir dönem de Cem Karaca ile çalışan gruba 1976'da giren, halen bas gitaristi ve şefi olan Ahmet Güvenç; grubu devam ettiriyor. 'Gülpembe', 'Dönence' gibi kült şarkılara hayat vermiş olan grup; 50 yıldır sayısız parçaya ve birçok albüme imza attı. Dünyanın birçok ülkesinde konser veren grubun kalan son neferi Ahmet Güvenç 72 yaşında hâlâ grubun başında ve sahnede. Bunu kaybettiği dostlarına borç olarak gören Güvenç, her konser onlara, göğe selam yolluyor. Grup; Bahadır Akkuzu hayattayken '3552', Akkuzu'nun vefatından sonra da konuk sanatçıların katılımıyla 'Göğe Selam 1' ve 'Göğe Selam 2' ve toplumsal mesajlar içeren 'Sessiz Çığlık' albümlerini çıkardı.Kurtalan Ekspres 50 yılı devirdir diyoruz ya, yani yarım asır... Dile kolay. O vakit özetlemek icap eder. Konu, Barış Manço'ya geldi artık. Ahmet Güvenç devam ediyor buradan sonra: "Barış'la o kadar çok turne yaptık ki Anadolu'da! Şimdi genç arkadaşlar bir iki hafta turne yapınca yoruluyorlar. Bizim iki üç ay süren turnelerimiz olurdu. Günde iki kez sahne yapardık bazen. Üstelik her yere otobüsle gidiyoruz. Şimdi mesela genç arkadaşlar 'Adana'ya konsere gittik' diyorlar. Adana'ya gitmiyorlar ki, uçaktan inip konser mekanından eve dönüyorlar. Biz gittiğimiz yerleri, şehirleri yaşardık. Sokaklarını gezer, kahvelerinde oturur, çarşılarında turlardık. Barış bir halk ozanıydı. Elinde not defteri, duyduğu yerel deyimleri, yerel ağızları not ederdi. Sonra bir bakardık bizim tanık olduğumuz pek çok muhabbet şarkı sözüne dönüşmüş, 'Selam almayana yiğit denir mi!' diye gümbür gümbür söze dökülmüş.."Güvenç'in işi kolay değil... Barış Manço adıyla anılan, milyonların gönlünde en fiyakalı köşeyi kapmış bir grubu devam ettirebilmek... Bunu hakkıyla da yapıyor. Yeni gelen kuşaklar sürekli grubu yeniden keşfediyor. Ama Manço'suz gruba alışmak kolay olmamış: "Barış Manço, bizim adımıza konuşan ve her şeyimizi doğru bir şekilde sunan kişiydi. Vefat ettiği gün sudan çıkmış balık gibi kaldık. O dönem yaptığımız ilk röportajlara bakıyorum, çok hata yapmışız mesela. Ondan sonra kendimizi toparlamak zorunda kaldık tabii. Çünkü o misyonu devam ettirmemiz ve kendimizi doğru ifade etmemiz gerekiyordu. Kolay olmadı. Sahnede bir bakıyoruz, solistlerimiz hata yapsa, halk 7'den 70'e doğrusunu söylüyor. Öyle bir misyon bu."Bahadır Tatlıöz ve popüler müzik grubu Mavi Gri bu yazın en romantik şarkılarından birine imza attı. Dinleyicisi ile buluşan şarkı 'Aşka Çare Bulunmaz' aşk acısı yaşayan herkesin duygularına tercüman oluyor... Şarkıcı ve şarkı yazarı Bahadır Tatlıöz, 13 yaşında başladığı profesyonel müzik kariyerinde sayısız ünlü sanatçıya eşlik etti. Avrupa'da birçok müzik festivalinde sahne aldı. 'Takvim', 'Beni Yak', 'Su Yolunu Bulur', 'Net' ve 'Uzun Lafın kısası' gibi hit şarkıları dijital platformlarda milyonlarca kez dinlendi. 'Alt Üst Olmuşum', 'Ölümle Yaşam Arasında' ve 'O Ben Olamam' isimli hit şarkılarıyla tanınan Mavi Gri ise son zamanlarda Türk müzik sahnesine renk katan alternatif rock gruplarından biri. 2016 yılında müzik dünyasına adım atan grup, kısa sürede adını duyurmayı başardı. Ayrıca, birçok müzik festivalinde verdikleri konserler ve sahne aldıkları mekanlarda büyük ilgi görmeye devam ediyorlar. Bahadır Tatlıöz ve Mavi Gri'nin 16 Haziran'da dinleyici ile buluşan şarkısı 'Aşka Çare Bulunmaz' günümüz müzik trendlerini yakalarken aynı zamanda duygusal sözleriyle melankolik bir atmosferi de içinde barındırıyor ve hüznüyle dinleyenleri ilk seferde etkilemeyi başarıyor.AHMET GÜVENÇ (KURTALAN EKSPRES)"Barış Manço çok öngörülü bir insandı. Mesela, eski yıllarda yurt dışında yaşayanların Türkiye'ye bir takım eşyaları, cihazları getirme izinleri vardı. Araba, buzdolabı falan... Barış iki makara ve iki televizyon kamerası getirdi. Bütün provalarımızı o makaralara kaydederdi. Kliplerimizin provalarını o iki kamerayla kayıt ederdik. Yani hiçbir şey tesadüf değildi bizde. Barış'ın bu işlerde bilgisi vardı ve yaptığı her işi planlı programlı yapardı. Fotoğraf çekimlerimiz de öyleydi. Vakit ayarlar ve hep birlikte çekilirdik. Kurguları birlikte yapardık..."Öykü Gürman yeni single'ını yayınladı. Gürman'ın müzisyen arkadaşları ve sevdiği arkadaşlarının bir masanın etrafında oturup eğlendiği görüntülerden oluşan enerjik ve renkli video klibin yönetmenliğini İmre Haydaroğlu üstlendi. Klipte, Öykü Gürman'ın kardeşi Doğa Gürman'da rol aldı. 'Dert etme her güne şükretmek gerek' diye başlayan sözlerde her ne yaşarsak yaşayalım hayat devam ediyor mottosu, Öykü Gürman'ın hayata bakış açısını özetliyor. 'Acıyı Bırak'ı ilk dinlediğinde sözlerine vurulduğunu söyleyen Öykü Gürman, özellikle 'sana kolların değil yüreğini açana koş' bölümünün şarkıyı özel kıldığını dile getiriyor. Sıcak ritimli ve yaz coşkusu taşıyan akustik yapılı 'Acıyı Bırak'ta Gürman, güçlü vokali ile kendine özgü biçimde yorumlayarak farkını ortaya koyuyor.Teksaslı enstrümantal deneysel müzik grubu Balmorhea iki konserlik turne için ülkemize geliyor! 'Delibal' filminin müziklerinde kullanılan 'Remembrance' şarkısı ile ülkemizdeki hayran kitlesini genişleten, Teksaslı enstrümantal deneysel müzik grubu Balmorhea iki konserlik turne için Epifoni organizasyonuyla ülkemize geliyor! 2006'da Rob Lowe ve Michael Muller tarafından kurulan, post rock ve indie folk dinleyicilerinin her zaman ilk sıralarında yer alan gruplardan Balmorhea, 7 Temmuz akşamı CSO Ada Ankara'da, 8 Temmuz akşamı ise Uniq Maximum Açıkhava İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Caz, folk ve klasik müzikten ilham alan post-rock şarkıları ile sevilen grup, Fleet Foxes, Mono, Tortoise, Bear in Heaven, Sharon Van Etten, Damien Jurado ve Here We Go Magic gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Farklı türlerde dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesi ile yankı uyandıran Balmorhea, Mexico City'den Çin'e, İstanbul'dan İtalya'ya; gotik katedrallerden rock kulüplerine, ünlü sanat müzelerinden Berlin'deki Funkhaus ve Brüksel'deki Bozar gibi saygın mekanlara kadar her yerde çaldı. Bugüne kadar yedi muhteşem albüm yayınladı.