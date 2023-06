Hamilelik stiline yeni bir boyut kattı. ASAP Rocky konserinde ondan "Karım" diyerek söz etti, gizlice evlendi mi? Pharell Wiliams yönetimindeki yeni Louis Vuitton'un ilk defilesinde ön sıradaydı... Markanın reklam yüzü oldu... Boynuna taktığı yaklaşık 700 bin dolar değerindeki Jacob&Co. marka saati gördünüz mü?... Bir haftadır yer gök Rihanna... 1988 doğumlu Rihanna henüz 35 yaşında genç bir kadın... Ancak 2005 ve 2006 yıllarında arka arkaya piyasaya çıkardığı Music of the Sun ve A Girl Like Me isimli albümleriyle uzun yıllardır hayatımızda... Düşünsenize 17 yaşından itibaren isminden, hem de dünya çapında söz edilen bir kadın Rihanna... Barbados'ta üç odalı bir bungalovda hayatının ilk yıllarını geçiren biri için şu an içinde bulunduğu dünya da, ulaştığı şöhret de inanılmayacak bir büyüklükte olsa gerek...Portre yazmayı da, her gün ismini duyduğumuz ancak hayatını derinlemesine bilmediğimiz bir ismin geçmişini araştırıp hakkında bir şeyler öğrenmeyi de gazeteciliğe başladığım ilk günlerden beri çok severim... Rihanna'yı da daha doğrusu onun moda dünyasına yönelik çarpıcı duruşunu ve popülaritesini de 2019 yılında bir yazımda kaleme almışım... O zaman ünlü şarkıcı hakkında şöyle yazmışım: "Son yıllarda moda dünyasının bir kraliçesi varsa o kesinlikle Rihanna... 2005 yılında Pon de Replay isimli şarkıyla henüz 17 yaşındayken dünya çapında şöhrete kavuşan Robyn Rihanna Fenty, son hamlesiyle moda dünyasına damga vurdu. Son 10 yılın stil ikonu olan, moda dergileri tarafından sayısız kez sokak modasını en çok etkileyen kadın olarak adlandırılan Rihanna, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ismiydi.Dünyanın en büyük lüks tüketim grubu LVMH, Rihanna'nın grup bünyesinde Fenty Maison ismiyle kendi lüks modaevini kuracağını açıkladı. Ve böylece Rihanna, LVMH bünyesinde marka çıkaran ilk kadın ve ilk siyahi unvanına sahip oldu".Rihanna böylece 2016 yılında Puma ile iş birliğinden doğan Fenty X Puma isimli koleksiyonunu piyasaya çıkardıktan üç yıl sonra yani 2018 yılında adım attığı Savage X Fenty projesini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü ispat etti. Rihanna, bir yandan da dünyanın en büyük kozmetik markalarından biri haline gelen Fenty markası üzerinde de aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü. Yani şu an kozmetik ve iç giyim dünyasında tam bir dev... 1.4 milyar dolarlık net servetiyle, 152 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabıyla belki de birçok medya imparatorluğundan, holdingden daha güçlü bir halde... 35 yaşında ve hayatının aslına bakarsanız daha da başında... Bakalım iki çocuğu ve 3 yıldır güçlenerek devam ederek süren ilişkisiyle Rihanna'yı gelecek günlerde ne noktalarda göreceğiz...2021 yılında ASAP Rocky isimli ünlü bir rap'çi ile ilişki yaşamaya başlayan ve 2022 yılında ilk çocuğunu dünyaya getiren Rihanna, şu sıralar ikinci hamileliğini yaşıyor... Bu hamileliğinde Fransız lüks modaevi Louis Vuitton'un reklam kampanyasında da yer alan ve iki yıldır hamilelik stiliyle ve değişen dış görüntüsünü benimseyen pozitif duruşu ve giyimiyle kendisinden söz ettiren Rihanna, bu yüzyılın en çarpıcı kadın sanatçılarından biri olmuş durumda...Hepiniz içinizden "Ama o modaevi planı bir fiyaskoyla sonuçlandı. Yapılan milyonlarca dolarlık yatırıma rağmen ve Rihanna'nın moda dünyasındaki etkinliği ve popülaritesine rağmen modaevi kapatıldı" dediğinizi duyar gibiyim... Evet, çok haklısınız Rihanna'nın popülaritesi ve LVMH grubun bu proje için yaptığı yatırım ve harcadığı iddialı bütçe bile o modaevinin hayatta kalmasını sağlayamadı... Pandemi dönemi projenin suya düşmesinde büyük etken oldu. 2021 yılında iki taraf da karşılıklı olarak projenin rafa kaldırılması kararı aldı. Bunun yerine tüm dünyada çok popüler olan hatta Victoria's Secret'ı tahtından ettiği bile söylenen Savage X Fenty isimli iç çamaşırı koleksiyonu üzerinde beraber çalışmalarını sürdürme kararı aldılar.Muhasebeci bir babanın ve depo görevlisi bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Rihanna alkol ve uyuşturucu sorunları yaşanan bir evde ilk gençlik yıllarını geçirdi. Kavga, gürültü ve tartışmaların eksik olmadığı eve huzur, anne ve babasının boşanmasıyla geldi. O günleri şarkı söyleyerek atlattı... 2003 yılında tanıştığı ABD'li müzik yapımcısı Evan Rogers'ın dikkatini çeken ve iki yıl sonra yapımcının ailesinin yanına taşınan Rihanna ilk andan itibaren şöhret için doğduğunu ortaya koydu. Aynı yıl Def Jam yapım şirketinin CEO'su Jay-Z ile tanışmasıysa müzik kariyerine en güçlü destekle başlamasını sağladı. Her kariyer adımını o işi en iyi bilen ve en güçlü olanlarla atması onun en büyük başarı sırrı. 14 yıla dev bir müzik kariyeri, sinema oyunculuğu ve bir modaevi sığdıran Rihanna, yaptıkları için "Bugüne kadar yaşadığım ve yaptığım her şeyi çok seviyorum. Hiç de fena değil. Ama artık sakinleşmek, anın tadını çıkarmak, durmak ve sakin sakin kararlar almak istiyorum" diye konuşuyor. Bazen ilişkileri, bazen de aldığı kiloları nedeniyle çok konuşulan Rihanna, "Her halimi seviyorum. Bence insan kendisiyle alay edebilmeli ve kendisine gülebilmeli" diyerek her dönemden daha da güçlenerek çıktığını söylüyor.