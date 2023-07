7/24 şehirde yaşam

Efes'te opera ve bale festivali heyecanıDevlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali dün akşam İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği Çaykovski'nin 'Uyuyan Güzel' balesiyle başladı. Festival, 10 Temmuz'da Samsun Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği 'Carmen' balesi ile devam edecek. 13 Temmuz 'da Alman besteci Carl Orff''un en bilinen eseri 'Carmina Burana' kantatı ve 16 Temmuz'da Mersin Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek 'Damdaki Kemancı' müzikalinin seyirciyle buluşacağı festival 21 Temmuz'daki Donizetti'nin üç perdelik trajik operası 'Lucia di Lammermoor' ile sona erecek.Yıldız Kenter'in unutulmaz performansıyla hatırlanan "Ben Anadolu", İş Sanat'ın Antik Sahne'de projesi kapsamında bu akşam Helenistik dönem kentlerinden Nysa Antik Kenti'nde sahnelenecek. Görkem Yeltan'ın yönettiği oyunda Ayça Bingöl, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden 16 farklı kadın karaktere hayat veriyor.Yaz akşamlarının vazgeçilmez ritüellerinden biri olan açık havada tiyatro seyretmeyi özleyenler için iyi haberim var, hasret bitiyor. Yurdun çeşitli yerlerinde açık hava yaz oyunları başladı bile. Örneğin İstanbul'da da yaz oyunları Küçükçiftlikte seyirciyle buluşacak. Dördüncü sezonunu önceki gün açan Bahçe Tiyatrosu'nda 17 Ağustos'a kadar birbirinden güzel oyunlar sahnelenecek. Onlardan öne çıkanlardan biri 'Hiç'. Yıllar sonra tiyatro sahnesine dönen usta sanatçı Uğur Yücel'in Neyzen Tevfik'e hayat verdiği tek kişilik oyun 19 Temmuz'da seyirciyle buluşacak. Öte yandan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi, "Keşanlı Ali Destanı" oyunuyla başladı. Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı oyun bu akşam Ankara Macunköy Açıkhava Sahnesinde seyirciyle buluşacak. Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "İbiş'in Rüyası" 13, 14 ve 15 Temmuz'da, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Rumuz Goncagül" de 20, 21 ve 22 Temmuz'da sahnelenecek.İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA'nın sponsorluğunda düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali, bu akşam Parkorman'da vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz ile Riff Cohen'i ilk kez bir araya getiren "The Ritual" projesiyle başlıyor. 19 Temmuz'a kadar sürecek festivalin konuğu olacak isimler arasında Amerikan folk topluluklarından The Lumineers, Afro-pop'un çığır açan sesi Fatoumata Diawara, cazdan blues ve folka uzanan güçlü vokaliyle Lizz Wright, çağdaş cazın en güzel seslerinden olarak tanımlanan Güney Kore'nin yıldız ismi Youn Sun Nah Quartet' yer alıyor.2010'da Amerika'daki yetenek yarışmasındaki performansıyla ünlenen iki Billboard Müzik Ödülü sahibi 1986 doğumlu elektronik kemancı ve dansçı Lindsey Stirling, 19 Temmuz akşamı Turkcell Vadi'de sahne alacak. Klasik, elektronik, rock, hip-hop ve dubstep'i elektrikli kemanıyla harmanlayan Stirling, 'Hip Hop Kemancısı' olarak tanınıyor.