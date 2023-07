Modaevlerinin rekabeti plajlara yansıdı

Dönem öyle bir dönem ki moda tasarımcıları ve modaevleri sadece belli sezonların tasarımlarını satmakla yetinmiyor. Yeni jenerasyonlara ulaşmak için ve kendi tasarım vizyonlarını yeni nesillere geçirebilmek için her yıl bambaşka ve farklı fikirler yaratmak durumunda kalıyorlar. Bir dönem sadece iddialı butikler açan tasarımcı ve markalar artık bununla yetinmiyor. Gözlerini yazlık iddialı lokasyonlara çevirmiş durumdalar... Ve bu noktalarda da artık sadece birer minik butik ya da pop-up store açmakla yetinmiyorlar. Bunun yerine mağazalarını kendi imzalarını taşıyan plajların ve kafelerin içine yerleştiriyorlar. Böylece hem müşterilerine hem de potnsiyel müşterilerine kendi yaşam gustolarını, nesilden nesle aktardıkları alışkanlıkları ve zevkleri iletmeye çalışıyorlar. Düşünsenize Jacquemus'ün plajında, onun dünyayı gördüğü şekilde görüp, tasarımlarını nelerden esinlenerek hazırladığını net bir şekilde görüyorsunuz. Onun yaşayan canlı mood-board'unu görüp hatta deneyimleyip ondan sonra mağazasının içine adım atıyorsunuz... Bu deneyim unutulacak gibi bir şey değil... Bir de yapılan araştırmalara göre yazın, mutluyken alışveriş yapmaya daha meyilli oluyoruz hepimiz. Markalar bu eğilimi de kullanıyor bu da bir gerçek... Bu eğilim özellikle bu yaz yükselişe geçmişken haydi gelin hep beraber yakından bakalım güneşli güzel günleri, tatil modunu ve seyahat etme özgürlüğünü markaları için olumlu bir pazarlama yöntemine çeviren markalara...İtalya dendiği zaman akla gelen oldukça romantik ve büyüleyici bir tatil noktası söylememiz gerekse kesinlikle Como Gölü deriz... Como Gölü, İtalya'nın kuzeyinde Lombardiya bölgesinde bulunan buzul kökenli bir göldür. Ve bu göl kendisini çevreleyen birbirinden iddialı otel ve restorana da ev sahipliği yapar... Fransız modaevi Dior, bölgenin en lüks ve büyüleyici otellerinden biri olan ve tarihi 1568'e kadar ulaşan Villa d'Este içinde bu yaz özel bir projeye imza atıyor. Otel içinde açılan pop-up mağaza içinde markanın özel bir koleksiyonunun bulunduğu mağazanın dışında tüm güneşlenme ve kafe alanı da Dior tarafından dekore edildi... Markanın imzası haline gelen desenlerle kaplı şezlonglar, şemsiyeler, yastıklar, masa örtüleri, tabaklar özenle seçilmiş...Amalfi kıyılarını duymamış olanınız var mı? Amalfi kıyıları güney İtalya'da Campania bölgesinde, Salerno ve Sorrento şehirleri arasındaki yamaçlarda birçok kasabanın olduğu kıyı şeridinin genel adı... Bir tarafında Tiren Denizi ile gökyüzünün bütünleştiği sonsuz bir mavilik, diğer tarafında ise yemyeşil limon bahçeleri ve üzüm bağları arasında küçük kasabalar ve harika plajlar var... Ve İtalyan turizminin en önemli noktalarından biri olarak kabul ediliyor... Amalfi kıyılarının bu sonsuz güzelliği ve İtalyan modasının önemli markalarından biri olan Valentino, bu yaz için güçlerini birleştirdi... Bölgede bulunan ve 12'inci yüzyılda inşa edilmiş bir sarayın renove edilmesiyle ortaya çıkan Palazzo Avino'nun sahil kısmını bu yaz için Valentino baştan sona elden geçirdi... Markanın Escape ismini verdiği kapsül koleksiyonun satıldığı bir nokta var tabii ki otelin içinde. Ama konu bundan ibaret değil... Valentino'nun sembolü haline gelen kırmızı renk otelin tüm sahilinde yer alıyor. 1950'lerin havasını taşıyan plaj şemsiyeleri Valentino kırmızı... Şezlonglar, soyunma kabinleri, plaj havluları da tabii ki yine bu ünlü modaevinden... Otelde konaklayanların anahtarları da Valentino ve onlara birer de güneş gözlüğü hediye ediliyor.Marbella; Güney İspanya'da, Endülüs özerk bölgesinde yer alan büyüleyici bir şehir... Akdeniz kıyısındaki bu şehir, büyüleyici kumsalları ve iddialı gece yaşantısıyla da tanınır... Buradaki en lüks konaklama tesislerinden biri olan Puente Romano Hotel ve Fendi modaevi bu yaz için özel bir iş birliğine imza attı. Dünyanın ilk Fendi beach club'ı bu otel kompleksi içinde açıldı... Ve doğal olarak her yerde Fendi logoları kullanıldı. Şezlonglarda, koltuklarda, yastıklarda, havlularda, şemsiyelerde yani kısaca aklınıza gelebilecek her yerde bu logolar kullanıldı. Kırmızı ve beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı alanda doğal olarak bir de mini Fendi mağazası açıldı.Fransa'nın son dönemde en etkili moda tasarımcılarından biri haline gelen Simon Porte Jacquemus, kısa süre önce Saint-Tropez'de ilk plajını açtı. Akdenizden ve Akdeniz kadınından ilham alan Jacquemus plajında da doğal olarak Akdeniz'i büyülü doğasından ilham alıyor... Tasarımcının imzası haline gelen beyaz ve sarı çizgiler, limonlar plajın her yerinde dikkat çekiyor. Tabii ki plajın içinde bir de Jacquemus mağazası bulnyor doğal olarak. Genç tasarımcı dünyanın farklı yerlerinde de bu plajlardan açmayı planlıyor.Fransa ve tatil dendiği zaman da insanın aklına doğal olarak Saint-Tropez gelir... Saint- Tropez, Nice şehrinin batısında yer alan, Fransız Rivierası olarak da bilinen Cote d'Azur bölgesinde bulunan bir kasabadır. Ve bu kasaba her yaz dünya jet-setini ağırlar... Fransız lüks markası Louis Vuitton da bu yaz için bu bölgede iddialı bir iş birliğine gitti. Seyahat, lüks ve moda dendiği zaman ilk akla gelen markalardan biri olan Louis Vuitton, White 1921 Hotel içinde ilk restoranını açtı. Restoranı, barı ve bahçeyi Fransız mimar ve şehir planlamacı Jean-Michel Wiimote tasarladı. Restoranın yarı gastronomik menüsü Michelin yıldızlı şef Arnauld Donckele tarafından hazırlandı. Restoranın tatlı menüsü ise ünlü pasta şefi Maxime Frederic tarafından oluşturuldu. Tabii ki bu sezonluk restorandaki her aksesuvar Louis Vuitton arması taşıyor.Birçok yeni marka hayatımıza giriyor ama bunların içinde bazıları farklı duruşlarıyla dikkat çekiyor. Bu markalardan biri de Towdoo... 2021'den itibaren giyim ve yaşam alanları için de ürünler tasarlayan marka; vegan kumaşlardan plaj elbiseleri üreterek dikkat çekti. Markanın ürün ve desen tasarımları da markanın yaratıcısı Tuba Özdemir'in kızı ressam Sanem Özdemir tarafından yapılıyor. Markanın bir başka özelliği de her ürünü yerel tedarikçilere ürettirmesi... Ayrıca kadın girişimcilere destek olmayı hedefleyen bir marka. Markanın hikayesinin en önemli parçası, ekibin yüzde 80'inin kadınlardan oluşması."Doğa da şık kalsın, sen de" sloganı ile yola çıkan Re-SIS, doğa dostu ürünleriyle, yaz sezonunda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle rahatlığın ön planda tutulduğu, kusursuz ürünler tasarlayan Re-SIS, hem şık hem spor, herkesin dolabında olmasını isteyeceği, kurtarıcı parçalar sunuyor. Kendi ayakları üzerinde duran ve kendine güvenen tüm kadınlara hitap eden markanın tüm ürünleri, artan kumaş ve aksesuarlardan yapılıyor. Basic parçaların yanı sıra, birbirinden şık etek, bluz ve pantolon tasarımlarıyla hizmet veren marka, yaz modasına uygun desenlerle de dikkatleri üzerine topluyor.Türk markaların dünyanın farklı noktalarında kendilerini ispat etmeyi sürdürüyor. Bunlardan biri de Gigiis... İlkbahar/yaz sezonunu İstanbul, Milano, New York ve Los Angeles' ta düzenlenen tanıtım haftaları ile açan markanın koleksiyonu; dünyanın en bilinir mağaza zincirlerinden Neiman Marcus'ta satılmaya başlandı. Marka ayrıca dünya moda merkezleri Milano ve New York'ta aynı anda showroom açarak da dikkat çekti.Triko dendiği zaman akla gelen ilk markalardan biri olan Knitss'in dikkat çekici tasarımları ile yazın enerjisini hissedecek, triko konforunu hem plajda hem de şehirde yaşayacaksınız. Kaliteli ve doğal içeriklerle tasarlanan zamansız parçalar; triko elbiseler, etekler, şort takımlar ve kimonolar... İncecik triko dokuması ile nefes aldıran tasarımlar sizi ve stilinizi ön plana çıkaracak.Spor ve elegan giyim dendiğinde akla gelen Nautica, sezonun sıcak renkleri ile yazın enerjisini Sea Side koleksiyonuna yansıttı. Koleksiyonda yer alan tasarımlarla bu yaz plajlarda tarzınızı ön plana çıkaracaksınız. Koleksiyon, yüzde 100 keten kısa kollu gömleklerden, polo ve şortlardan, düz, desenli, renk bloklu mayo şortlardan oluşuyor.