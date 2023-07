Nerede kalmıştık

İlişkilerde bazı bağlar vardır, nasıl kurulduğu konusunda kimse akıl sır erdiremez. Nasıl, nerede, ne sebeple bu bağ gelişmiş, hatırlanmaz. İşte Caroline Wozniacki ile Türk tenisseverler ve Türkiye arasında da böyle bir bağ var. Biraz geçmişe gidelim.Sene 2013, tenisin parlayan yıldızı Danimarkalı Wozniacki ile nişanlısı Kuzey İrlandalı golfçü Rory McIlroy ilişkisi harika gitmekte...Çift, düğün davetiyelerini bastırır ancak 'evet' demeye kısa bir süre kala bir mesaj gelir Wozniacki'nin telefonuna: "Ben evliliğe henüz hazır değilim" Wozniacki yıkılır.Bu tip durumlarda kaçanların mantıklı açıklamaları olmaz genelde. Wozniacki yaşadığı büyük yıkımı, en iyi bildiği işi yaparak atlatır. Rakete sımsıkı sarılır. Ve 2014'te TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta şampiyon olur. Dünyanın en büyüleyici şehirlerinden olan İstanbul'la arasında artık önemli bir bağ vardır. En kötü zamanında Türk seyircisi onu bağrına basmış, o da buna şampiyonlukla yanıt vermiştir.Gelelim 2019'ye... Tenisi bırakırken artık bir aile kurmak istediğini söyleyen dünyanın eski bir numarası Wozniacki, uzun zamandır nişanlı olduğu NBA yıldızı eski basketbolcu David Lee ile hayatını birleştirir. Kısa sürede kızı Olivia ve oğlu James'i kucağına alan Wozniacki, raketi değil kalemi eline alarak Vogue Dergisi için bir makale yazar: "Dönüyorum." Daha önce meslektaşı Serena Williams'ın yaptığı gibi anne olup aşık olduğu oyundan uzak kalamamıştır. Hayatın en büyük mucizesi olarak dünyaya iki tane can bağışlamış, iki kez baştan yenilenmiş vücuduyla yeniden rakiplerine meydan okumaya hazırdır:"Kopenhag'ın güneyindeki küçük bir kulüpte tenis oynamaya başladığımda yedi yaşındaydım.Annemle babam, ağabeyim Patrik ve arkadaşları beni hakem koltuğuna oturturlardı. Bir gün 'Hayır ben de oynayacağım' diyerek onlara meydan okudum. Çok geçmeden alıştım.Babam, 'Hadi Caroline, akşam yemeği yemeliyiz' diye yalvarırdı. Ben 'Henüz hazır değilim' derdim. O yaşta bile rekabetçiydim.Üç yıl önce, hemen hemen her şeyi başarmış olarak tenise ara verdim. Bir aile kurmak istiyordum ve bir molaya ihtiyacım vardı. Bu ayrılığın ne kadar süreceğini bilmiyordum.Geçen yılın sonlarında bir gün, kendimi kortta buldum. 20, 30 dakika topa vurdum. Hiç olmadığım kadar iyi vurduğumu hissediyorum. Bunu ben mi uyduruyorum? Beni izleyen babam, 'Hayır uydurmuyorsun' dedi.İşte o zaman oraya geri dönmem gerektiğini anladım.Avustralya Açık'a hazırlanmak için birkaç ayım olacak. 2024 Paris Olimpiyatları da kesinlikle bir hedef.En yüksek seviyemde ne kadar süre oynayabileceğim, bir yıl, iki yıl, üç yıl? Bilmiyorum.Ama biliyorum ki bundan beş yıl sonra çocuklar okula başladığında çok geç olacak.Cesur tahminlerde bulunmayacağım ama kendime inanmasaydım, bunu yapmazdım!Serena [Williams] ve ben birkaç hafta önce akşam yemeği yedik ve ona planımı anlattığımda, 'Vay canına! Attığın her adımda yanındayım. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım' dedi. Serena, kadın tenisi için çok şey ifade ediyor. Birçoğumuzun yolunu açtı.Bize her şeyin mümkün olduğunu gösterdi.Erkeklerin çoğu bir aile sahibi olmak için emekli olmak zorunda değil; sonuna kadar oynayabilirler.Oynarken dört çocuğu olan Roger Federer vardı. Novak'ın Djokovic'in iki, Rafael Nadal'ın bir, Andy Murray'in dört çocuğu var.Kadınlar için bunu değiştirmenin bir parçası olmak isterim. Victoria Azarenka, Kim Clijsters ve Serena Williams çocuk sahibi olmak ve tura geri dönmek için neler gerektiğini çoktan gösterdiler. Hiç kolay değil, ama mümkün."Wozniacki ile rakip olmuş, onunla aynı kortu paylaşmış, Türk tenisinin en başarılı ismi Çağla Büyükakçay, Wozniacki'nin dönüşü için neler düşünüyor: "Tenise uzunca bir süre ara verdi. Bu arada iki tane çocuk doğurdu. Kortta uzun süre kalmayı seven, çok rekabetçi bir oyuncuydu. O rekabeti, her puan için mücadele etmeyi, Grand Slam heyecanlarını, hayranlarıyla olan bağını, bunların hepsini çok özlediğine eminim. Fiziksel özellikleri her zaman çok iyiydi, iki çocuk doğurmasına rağmen halen çok iyi durumda olduğu görülüyor. Maç eksiği olsa da mental olarak en sağlam oyunculardan biri olduğu için geri dönüşü herkese heyecan verecektir."