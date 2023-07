Annesi ile eşi arasında kalanlara öneriler

Evlilik toplumun en önemli kurumlarından biridir. Her evlilikte farklı durumlardan ötürü problemler yaşanabilir. Bunlardan en önemlisi de erkeğin annesine bağımlı olması ve ona uygun davranışlarda bulunmasıdır. Toplumumuzda bu durumun çok görülme sebeplerinden biri de, eşinden alamadığı sevgiyi oğlundan almaya çalışan ve bu bağımlılık durumundan keyif alan anne modelleridir.Bu modelde baba tamamen yok sayılır, anne ve oğul bir bütün gibi davranır. Herhangi bir konudan bahsedilirken bile artık 'biz' diye bahsetmeye başlarlar. Örneğin 'Babamız geldiğinde dışarı çıkarız', 'Arabamızı aldık' gibi. Ayrışmanın tam olarak bu noktada başlaması gerekmektedir. Babamız diye kastedilen anne ve oğlun babası değildir. Bu ayrışma zamanında yaşanmazsa ileride de erkek çocuğun evliliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Çocuğundan bir türlü ayrışmayı başaramayan anne, aynı tutumu oğlu evlendiğinde de devam ettireceğinden, gelin ve kayınvalide arasında çatışma yaşanması kaçınılmaz olur.Ailesine yüksek oranda bağımlılık gösteren erkeklerin çoğunluğu, ailesine yakın bir apartman veya aynı apartmanı tercih ederler. Elbette ki bu seçim denk gelmemiştir, annesine gidip gelmeyi çok daha sık ve kolay yapabilmek adına tasarlanan bir seçimdir. Özellikle aile apartmanında oturulması, iç içe geçmiş aile dinamiğini arttıracağından ötürü çok daha büyük problemleri ortaya çıkarır. Özellikle ailenin diğer tüm üyeleri -görümce, kayınpeder, kayınvalide gibi- bu ailenin özel alanlarına saygı duymuyor, her karara ve sorunlara müdahale ediyorsa bu çiftin büyük problem yaşamasına yol açıyor.Elbette eşinizin ailesini arayıp sorması, onlardan haberdar olması çok güzel bir durumdur. Buradaki tehlike gün içinde birçok kez telefon görüşmelerinin yaşanması ve eşin bunu aynı zamanda bir vefa borcu olarak da görüyor olması. Özellikle bu durum eş tarafından genellikle "Onlar bana baktı, beni büyüttü. Elbette ben de onların her anında yanında olacağım" şeklinde ifade ediliyorsa, bu ilişki artık bir alacak verecek dengesine dönüşmüş ve asla bitmeyecek bir borç ödenmeye çalışılıyordur. Özellikle aileyle uzun uzun yapılan telefon görüşmeleri, yaşamdaki her değişim ve gelişimden anında aileyi bilgilendirme isteği aslında bunu yapan kişiye yorucu gelse de borcunu ödeme bilinciyle bunu yapmaktadır.Özellikle eş, kendi ailesine eşinden olduğundan daha fazla zaman ayırıyor ve ilgi gösteriyorsa kadın da ister istemez o ilgi ve zamanı kendisine almaya çalışırken kendini bir yarışa sokacaktır. Kadın bununla birlikte daha fazla saldırganlaşmaya başlar ve bu durum da kadın-erkek arasında ister istemez uzaklaşmaya neden olur. Ve erkeği kendi ailesine daha da yakınlaştırır. Erkek kendi ailesine çok fazla düşkünse bunu değiştirmenin yolu ailenin kötü taraflarını göstermek veya onlarla yarışmak olmayacaktır. Bu tür bir durumlarda tartışmaların sonu gelmez. Bu da çiftin enerjisinin yanlış bir yere harcanmasına yol açarak ilişkinin heyecanını düşürür.Kadın, erkeğin ailesiyle ilgili en ufak bir karşıt fikir belirttiğinde ailesinin suçlandığını düşünüp aniden net ve keskin tepkiler veriyorsa ailesine yüksek oranda bir bağımlılık geliştirdiğini söylemek mümkündür.Özellikle anneler tarafından oğullarına yapılan; oğlu gel dediğinde gelmediğinde veya istediğini yapmadığında annenin oğluna tavır yapması, görmezden gelmesi, küsmesi gibi durumlarda oğlunda suçluluk ve vicdan azabı duygularını yaratmaya çalışabilirler. Bu durum da erkeğin direkt durumu telafi etmeye çalışması ve annesinin istediği gibi davranıp anneye kontrolü vermesi ile sonuçlanabiliyor. Kadın bu dinamiğin dışarıdan farkına varsa da eşine anlattığı zamanlarda erkeğin ona hak vermemesiyle birlikte büyük bir tartışmanın fitilini ateşlenebiliyor. Özellikle erkekler bu durumu "Annemi nasıl kırayım, yaşlandı! Bana muhtaç, kimseleri yok şeklinde" bahanelerle mantıklarına daha uygun hale getirebiliyorlar.Ailesinin istediği gibi davranmamak, onların istek ve beklentilerini yerine getirmiyor olmak, erkeğin ailesi tarafından kötü, hayırsız bir evlatmış gibi hissettirilmesine neden olabilir. Ve sırf hayırsız evlat sıfatını almamak için de erkek, ailesinin her dediğine boyun eğip bu şekilde davranmaya başlamıştır. Bu durum elbette ki kadın tarafından hoş karşılanmaz.