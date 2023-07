Türk Rock müziğinin kilometre taşlarından Feridun Düzağaç'ın şarkıları bambaşka yorumlarla müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor. Feridun Düzağaç'ın dillere dolanmış en sevilen şarkıları birbirinden başarılı sanatçının yorumuyla 'Coverbank' albümünde buluştu.Hafızalara kazınan Feridun Düzağaç şarkıları müzik dünyasının önde gelen birçok sanatçısı tarafından yorumlandı. Müzikseverler; sürpriz isimlerin yer aldığı 'Coverbank' albümünde Feridun Düzağaç'ın şarkılarını bu sefer bambaşka bir yorum ile dinlemeye devam ediyor.Feridun Düzağaç'ın unutulmayan bir başka şarkısı "Hayat Neden Şekil Yapıyor" müzik dünyasında son dönemlerde yaptığı her çalışma ile adından sıkça bahsettiren Mela Bedel tarafından seslendirildi. Hayat Neden Şekil Yapıyor isimli şarkıyı seslendiren Mela Bedel'in aynı zamanda yer aldığı ilk tribute albüm projesi olması da dikkatleri üzerine çekiyor.Parçanın düzenlemesi Sabi Saltiel'e ait. Orijinal versiyonundaki Bossa Nova stili değiştirilerek pop punk ritimlerle yepyeni bir stile büründü.Mela Bedel "Bu projede yer almaktan çok mutluyum, küçükken şarkılarını dinleyerek büyüdüğüm bir sanatçının albüm projesinde yer almak gurur verici!" dedi.Mela Bedel yorumu ile "Hayat Neden Şekil Yapıyor" şarkısı 7 Temmuz'da Sony Music Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlandı.Calum Scott, 'Bridges' World Tour 2023 turnesi kapsamında Bayhan Müzik organizasyonu ile 8 Ağustos akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Sahnesi'nde. İngiltere'de 2015 yılında katıldığı ünlü Britain's Got Talent yarışmasındaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken, Dünya'nın takip ettiği DJ/prodüktör ekibi Lost Frequencies ile birlikte yayınladığı ve bugüne kadar 950 milyondan fazla dinlenmeyle İngiltere'deTop 5'e ve dünya çapında radyo listelerine hükmetmeye devam eden "Where Are You Now "ın ardından, multi-platin satışa ulaşan şarkıcı-söz yazarı Calum Scott, güçlü sesi ve ruhunu ortaya koyan şarkı yazarlığıyla ses getiren yeni albümü "Bridges"in şarkılarını Türk müzikseverler ile söylemek için gün sayıyor.Geleneksel rock müziğe selam çakan, yayınladığı albümler ve şarkılarla sıkı bir hayran topluluğuna sahip, 2000'ler Türkçe rock sahnesine damga vurmuş gruplardan Malt, en taze teklisi 'Aşk Aşısı'nı Pasaj Müzik etiketiyle yayınlıyor. Grup yeni teklisi öncesinde sahneler için ısınma turları atmaya başlamıştı. Şarkının sözleri Cenk Durmazel'e müzik ve düzenlemesi Malt'a ait. Kayıt ve mix'ler Babajim stüdyosunda yapıldı.Cenk Durmazel'in ironik şarkı sözleri, karakteristik vokali, rock dokunuşları, melodik sert riffler; yani tanıdık Malt rüzgarları yeni tekli 'Aşk Aşısı' ile esmeye başlıyor. Malt; Cenk Durmazel (vokal), Barış Ertunç (gitar), Cenk Turanlı (bas gitar) ve Burak Gürpınar (davul) dan oluşuyor. 2006 yılında ilk albümleri 'Kendi Adını Taşıyan İlk Albüm' ile oldukça başarılı bir çıkış yakalayan grup, ardından yayımladıkları ikinci albümleri 'Arıza' ve kariyerleri boyunca 'Deprem', 'Olmaz', 'Gol' ve 'Neandertal' gibi büyük şarkılara imza attı.Sattas 'Moğollar'a Saygı" albümünün on dördüncü adımını atıyor. Sevilen reggae grubunun Moğollar külliyatından seçtiği şarkı bir klasik olan 'Dinleyiverin Gari'. Sözü ve müziği Cahit Berkay'a ait olan şarkıyı yorumlamayı grubun yolculuğu boyunca başlarına gelen en güzel şeylerden biri olarak tanımlayan Sattas'ın vokalisti Orçun Sünear sözlerine şöyle devam ediyor; "Bazı şarkıları yorumlamak çok zordur ve 'Dinleyiverin Gari' de bunlardan biridir. Severek, çokça zorlanarak fakat şarkının ruhundan asla uzaklaşmadan çalıp söylemeye çalıştık.Moğollar gibi asla eskimeyen ve sürekli kendini yenileyebilen bir çınara saygımızı ve sevgimizi biraz olsun gösterebildiysek ne mutlu bize." 'Moğollar'a Saygı" albümü için yapılan çağrıya yanıt veren müzisyenlerin Moğollar parçalarına yaptığı yorumlar, belirli aralıklarla dinleyiciyle paylaşılmaya devam edecek. Şu ana kadar Moğollar külliyatından 23 şarkının sahiplendirildiği proje sona erdiğinde, bu özel albüm plak formatında da yayımlanacak. Moğollar parçalarının birbirinden farklı müzikal yaklaşımlara sahip müzisyenler tarafından yorumlandığı projede, şarkıların kapak görselleri de illüstrasyon dünyasının yükselen isimleri tarafından tasarlanacak. Böylece, bu projeyle müzik tarihimize hem müzikal hem görsel olarak önemli bir not düşülmesi hedefleniyor. Bu bağlamda 'Dinleyiverin Gari'nin çarpıcı kapak görseli Faruk Yalçın'ın hünerli elleriyle hazırlandı.