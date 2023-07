‘Domates kız’ trendi yükselişte

Modanın kendi içinde hep bir denklemi vardır... Bir trend yükselişe geçerse, bunu tam tersi bir başka trend de aynı anda yükselişe geçer... Son birkaç aydır pullara, payetlere, dantellere, çiçek desenlerine, pembelere, fosforlu renklere inat yükselen sessiz lüks kavramından bahsediyoruz... Nude ve doğal tonların kullanıldığı, zarif ve abartısız lüksün göklere çıkartıldığı, logolardan uzak durulduğu bu trend belirli bir kesim zaten yıllardır zaten hep gözde... Genç stil ikonlarının da bu trendi benimsemesiyle yeni nesilde de bu tarz bir giyim tarzına yakınlaşma yaşandığını hepimiz fark ediyoruz. Eşofman takımlarından, dev logolardan, görgüsüz ve kaba saba bir moda anlayışından yavaş yavaş vazgeçilmeye başlanıldı neyse ki bir süredir. Ama bununla birlikte bir yandan da bu kadar sadelik, 'iddiasızlık', belki de 'görünmez' olmak ve kıyafetleriyle dikkat çekememe durumu bir grupta da rahatsızlık yarattı o kesin...Seksiliğin, provokatifliğin, logolar üzerinden para harcanmanı gösterilmediği bir dönemden rahatsız olanlar "Ben de buradayım" demek isteyenler için hemen yeni bir trend ortaya çıktı: Domates Kız... Son dönemde özellikle gençlerin modaya olan yaklaşımını ve yükselen trendleri net bir şekilde görebildiğimiz sosyal medya mecrası olan TikTok'ta Tomato Girl (Domates Kız) paylaşımı kısa süre içinde 5 milyon kez yapıldı... Bu da bu kavramın resmen bir trend haline geldiğinin resmen ispatı oluyor... Peki kısaca nedir bu trend... Yahoo News son dönemde dikkat çeken bu trendi "Sahil kasabasında yaşayan büyükannenin stilini ve seksi yaz kızı rahatlığını bir araya toplayan bir trend. Kendinizin İtalya'da bir kasabada olduğunuzu hayal edin. Sabahları taze sebze ve meyve almak için markete gidiyorsunuz. Ardından tüm öğleden sonranızı hatta akşam yemeğine kadar geçecek zamanı sahilde geçiriyorsunuz. Domates kız tam olarak bunların karışımı" bu sözlerle anlatıyor. Amalfi sahillerindeniz... Gözlerinizi kapatın. Yumuşak doğal kumaşlar hayal edin. Kırmızı rengin çokça kullanıldığı tasarımlar... Kırmızı biber kırmızı dudaklar... Masa örtülerinde kullanılan kare desenlerin her türlüsünün, her rengini... Korseli beller, saç bantları ve yeme-içmeyle ilgili desenlerin basılmış olduğu kumaşlar... Çiçek desenli peçetelerden ilham alan elbiseler... Diz altına adar uzanan rahat kesimli etekler... Altın rengi aksesuvarlar... Keten özellikle de keten... Kısa tulumlar... Omuz dekolteli bluzlar, elbiseler...Gözlerinizin önünde yavaş yavaş canlanmaya başladı mı bu trend? Trend şu an o kadar güçlü bir pozisyonda ki Floransa, Amalfi kıyıları, Sorrento gibi noktalara yönelik tatil isteğini de artışmış durumda... Aibnb geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada o noktalarda ev kiralama üzerine yapılan aramaların şu an tüm arama listesinde ilk sırada olduğunu açıkladı. Peki tam olarak bu trend ile birlikte kimin kıyafet kombinleri daha çok aranmış diye bakıldığında ilk isim olarak Jennifer Lopez çıkıyor... Lopez'in İtalya sahillerinde giydiği kombinlere, orada kullandığı markalara yönelik aramalar da artmış durumda... Rafta ve hasır çanta ve sepetlerle uyumlu, tığ işi detaylarla bezenmiş bu trend çerçevesinde limonlar, zeytinler, istakozlar, balıklar, domatesler de baş tacı... Çiçekler değil de bu yiyecekler kıyafetlerde, aksesuvarlarda aklınıza gelebilecek hemen hemen her yerdeler... Alessandra Ambrosio, Hailey Bieber yine bu trendi en iyi yansıtanlar arasında gösteriliyor. Aslın bakarsanız trend tam olarak seksi, kendisinden emin, rahat, bulunduğu vücuttan ve ortamdan mutlu Akdenizli bir kadını yansıtıyor. Washingon Post gazetesi trendle ilgili olarak, "Aşırı seksi, aşırı cool, aşırı zengin ama zenginliğini belli etmemeye çalışan, aşırı rahat, aşırı sportif, aşırı hayalperest, aşırı prenses, aşırı provokatif... Tüm kadın tiplerini gördük... Ama kendi dokusu içinde mutlu ve huzurlu bir kadın formu görmeyeli çok olmuş... Giydiği formlardan memnun, giydiği kumaşlardan memnun, yazın, havanın, denizin, huzurun, güzel sofraların, müziklerin tadını çıkaran, gülen, eğlenen, dans eden, mutlu bir kadın bu... Kıyafetleri de tam olarak bunu yansıtıyor..." diye yazıyor. Kırmızı ve beyaz yanık bir tende en iyi duran renkler... Altın aksesuvarlar da öyle... Hasırlar, ekoseler, limon küpeler, sandaletler... Tam bir Akdeniz kadını var karşımızda... Peki hangi markalar ön plana çıkıyor? Doğal olarak Akdeniz ruhunu taşıyan markalar... Dolce&Gabbana ve Jacquemus bu trendle yükselişlerine yükseliş katıyorlar. Farm Rio gibi markalar, Zimmermann, Oscar della Renta, Christopher Esber, Johanna Ortiz gibi tasarımcıların koleksiyonlarında bu tarz birbirinden güzel parça bulunuyor. Koton, Mango, Zara ve H&M gibi markalarda da bu tarz parçalar çoktan koleksiyonlarına girmiş durumda... Mercedes Salazar, Begum Khan, Ninon, Les Nereides, Moschino, Paco Rabanne gibi markalar da oldukça iddialı aksesuvarlarıyla bu trende göz kırpıyor.Moda dünyasının en etkili yayınlarından biri olan Women's Wear Daily de sadece birkaç hafta içinde yazın en popüler trendi haline gelen bu trendle ilgili, "Hızlı moda akımının tam aksi bir akım... Vintage parçalar, ikinci el tasarımlar rahatlıkla bu trendle birlikte kullanılabilir. İyi kumaşlar, kadın formunu ön plana çıkaran kesimler, iddialı aksesuvarlar... Bunların tamamı hızlı modanın kötü kumaşlarının, kötü ve her bedene uysun diye yapılan aşırı büyük kalıplarının, kötü kalıplarının zıttı bir yaklaşımı ön plana koyuyor. Modadaki son dönemdeki cinsiyetsiz kıyafetler trendinin de karşısında... Çok kadınsı çünkü bu trend... Renkler ancak doğadan, yazın en güzel zamanlarından ilham alan renkler ön planda... Sosyal medyada hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi de çok doğal çünkü fotoğraflarda ve videolarda bu tarzla kötü çıkmanız imkansız... Markaların çizgileri oldukça belli ancak logolar yok. Soluk ve sevimsiz de değil renkler deniz kızı trendinde olduğu gibi aşırı parlak da değil Barbie trendinde olduğu gibi çok pembe de değil... Yapmanız gereken yazın tadını çıkarmak" yorumunda bulundu.Son dönem plaj giyim ve mayo-bikini koleksiyonlarının ne kadar popüler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bunlar arasında bazıları var ki çok daha dikkat çekici... Ryder Act markasıyla tasarımcı Cihan Nacar'ın ortak çalışmasının ürünü olan koleksiyonu da tam olarak böyle... Ryder Act X Cihan Nacar Beachwear, kısa süre önce Conrad Istanbul Bosphorus'ta özel bir davetle moda severlerin beğenisine sunuldu. Genç ve dinamik çizgisiyle büyük ilgi gören Kübra Demir'in kurucusu ve kreatif direktörü olduğu spor giyim markası Ryder Act böylece sektördeki 5'inci yılını sıra dışı bir işbirliğiyle taçlandırmış oldu.Moda dünyasının yakından tanıdığı Asena Sarıbatur, kısa süre önce Aperlae Living markasının çatısı altında çok iddialı ve şık bir giyim koleksiyonu hazırladı. Markanın internet sitesinden satışa çıkarılan bu koleksiyon Akdeniz'in coşkusunu, renklerini ve doğasını taşıyor. Marka, modern çağı, doğduğu tarihten gelen geleneksel motiflerle uyumlu hale getiriyor. Marka, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nin Antalya ilinde, Kaş ile Kekova arasında bulunan Aperlae antik kenti ile aynı adı taşıyor.Fine People Community markası son dönemin dikkat çeken markalarından biri... Bahar Akbulut tarafından kurulan marka sosyal sorumluluk çalışmlarına gönülden bağlı, sürdürülebilirlik ve yavaş tüketim temalarını merkezinde taşıyan bir anlayışa sahip. Organik kumaşlardan hazırlanan tasarımlar, ihtiyacımız olanı tüketirken, hem de içinde olmaktan besleneceğimiz, bize kendimizi iyi hissettirecek bir topluluk oluşturma amacını taşıyor. Akbulut, "Üretimlerimizdeki tüm kumaşlarımızı sadece organik sertifikalı ve saf kumaşlardan seçtik ve alınan her ürünün başka bir iyiliğin yapılmasını sağlayacağı şekilde bir sosyal sorumluluk projesi kurguladık" diye konuşuyor.Yeditepe Üniversitesi Moda Tekstil ve Tasarımı Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Grafik Tasarımı bölümünde yüksek lisans yapan Tuğba Atasoy, 2011 yılında kurduğu kendi ismini taşıyan markasıyla rafine bir çizgiyi modaseverlerin beğenisine sunuyor. Kariyerinde stil danışmanlığı da bulunan tasarımcı bu sezon tığ işi üstler, etekler ve elbiselerle şık, modern ancak Anadolu'nun elegan el işlerini de günümüze taşıyor.