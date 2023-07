Düzgün fizik, oyunculuk için yeterli değil!

Her çocuk gibi futbolculuk hayaliyle büyüyen biri o. Ama içindeki oyunculuk merakına yenilip bu alanda ilerlemeye karar vermiş. E, boyu posu, fiziği de müsait... Neden oyuncu olmasın ki...Ancak O, nasılsa yakışıklıyım diye dalmamış hemen setlere, gitmiş eğitimini almış, kendini geliştirmiş. "Aynada kendime baktığımda mutlu hissediyorum" itirafında bulunuyor ama 'Önceliğim fiziksel görünüşten önce oyunculuk. Bu yüzden hiç durmadan kendimi geliştirmeye çalışıyorum" diyor... Hatta kendisini örnek alanlara da "Aman" diyor, "fiziğinize güvenmeyin, fiziksel görünüşten önce oyunculuğa önem verin. Çünkü dış görünüş bir noktadan sonra yetmeyebiliyor." 2015 yılından bu yana oyunculuk yapan ve kariyerini adım adım inşa eden 26 yaşındaki Emre Bey'den bahsediyorum...Bey soyadı... Başta bunun sıkıntısı çok çekmiş hatta zorla bey dedirttiğini düşünüp ne ukala diyenler olmuş. Arnavut göçmeni bir aileden geldiği için, soyadı konusunda dedelerine atıyor topu. Emre Bey şu sıralar atv'nin Ordu'da çekilen 'Vermem Seni Ellere' dizisinde başrolde yer alıyor. Yakışıklı oyuncuyla Ordu'yu, set ortamını, rolünü, kariyerini ve tabi ki fiziksel görünmüşün avantajlarını konuştuk.- Mehmet geçmişte oynadığım karakterlerden biraz farklıydı. Bu yüzden beni ilk heyecanlandıran etkenlerden biri de bu oldu. Sonrasında yapım şirketi ve kanalın bu role beni yakıştırmış olması, benim için önemli bir faktördü. Üzerine gayet sıcak ve samimi senaryosunu okuyup, ekibini de görünce, ben bu işin içerisinde olmalıyım dedim.- Ben sonuç ne olursa olsun işimi yaparım tabii ki ama reytingler güzel geldiği zaman ekstra bir motivasyon da olmuyor değil. (Gülüyor)- Ordu'ya ilk defa geldim. Çok tatlı, keyifli bir yer. Hızlı bir şekilde ayak uydurdum diyebiliriz aslında. Çekimlerimiz çoğunlukla yaylada olduğu için doğa ve temiz havanın da tadını çıkartıyoruz. Bizi burada tek zorlayan şey yağmur diyebilirim. Bu yüzden bazen çekimlerin de aksadığı oluyor. Biz yazın ortasında yayla da soba yakıyoruz hâlâ.- Özellikle tercih ettiğim bir durum değil aslında. Sadece denk geliyor diyebiliriz. İstanbul'u, ailemi ve arkadaşlarımı çok özlüyorum. Zor tarafları var benim için ama İstanbul dışı olunca işe daha kolay yoğunlaşabiliyorum sanırım. Bu da beni motive ediyor.- Şu an yaz olduğu için boş günlerimizde genelde denize gidiyoruz. Daha önce Ordu'ya gelmediğim için yeni yerler keşfediyorum. Onun dışında rutin şeyler, kitap, spor, dinlenme gibi şeylerle kendime vakit ayırmaya çalışıyorum.- Çalışması kolay ve çok uyumlu biri. Birbirimizi çok güzel tamamlıyoruz ve destek oluyoruz. Ben karakterlere uyduğumuzu düşünüyorum. Bu arada ek bir bilgi geçeyim; özel hayatımızdaki ilişki biçimimiz de dizidekine benziyor.- Mehmet'le çok benzeyen biryanımız yok. Ben Mehmet kadarrahat ve profesyonel yalansöyleyemem. Çok yorucu birhayat seçti bence kendisi için.Mehmet ile Zeliş'in nefretlebaşlayan ilişkisi aşka doğru eviriliyor.Geçtiğimiz bölümdekiyağmur sahnesi de çok güzel yorumlaralmış... Sen nasıl değerlendiriyorsunikilinin geleceğini?İzleyiciyi neler bekliyor ilerleyenbölümlerde? Mehmet ve Zeliş şimdilikgüzel ve tatlı bir yolda ilerliyorlar.Ama Mehmet'in yalanları ortaya çıktığındaZeliş ne reaksiyon verecek, ben de seyircikadar merak ediyorum.- Göçmen bir aileyiz. Ailem Türkiye'ye geldiğinde Bey soy ismini almışlar. Zaman zaman insanlar anlamakta haklı olarak zorlanıyor. Kendime zorla "bey" dedirttiğimi düşünüyorlar. Garip bir durumun içine girebiliyorum. Ben alıştım artık.Hayatın değişti mi? - Her yeni işe başlayan kişi gibi hayatıma yeni insanlar yeni arkadaşlıklar eklendi. Onun dışında çok değiştiğini söyleyemem.- Fiziksel özellikler bir yere kadar yetebilir. Bir yerden sonra yetenek ve çalışmak lazım bence. Şu an hangisi yüzünden bu konumdayım bilmiyorum ama benim önceliğim fiziksel görünüşten önce oyunculuk. Bu yüzden hiç durmadan kendimi geliştirmeye çalışıyorum her alanda.- Bunu bana çoğu insan söylese de, ben kendimi hiç o konumda değerlendirmiyorum. Ama yine de ayna da kendime baktığımda mutlu hissediyorum. Bu sektörde önemli bir etken olduğunu biliyorum ama dediğim gibi, önceliğim kamera önü ve arkasında kendimi olabildiğince geliştirmek.- Akıl vermek gibi olmasın, benim kendilerine tavsiyem fiziksel görünüşten önce oyunculuğa önem versinler. Dış görünüş bir noktadan sonra yetmeyebiliyor bence.