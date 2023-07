Kadın yasını tutar erkek erteler

AYRILIKTA YAŞANAN ORTAK DUYGULAR

AYRILIK SONRASI KADINLAR...

AYRILIK SONRASI ERKEKLER

SESSİZ VE SAKİN...

AYRILIK SONRASI ANİ EVLİLİK KARARI ALMAK...

Ayrılık sürecinde kadın psikolojisi her kişide farklılık gösterebilen bir durumdur. Bu halde kadınlar duygusal anlamda travmalar da yaşayabilirler ya da değişik fiziksel, duygusal ve zihinsel tepkiler de sergileyebilirler. Erkeklerdeki süreç de farklılıklar göstermekle birlikte çoğunlukla kadınlardaki aşamaların tersten ilerleyişidir. Her iki cinsiyet için süreçler aynı olmakla birlikte sıralamaları farklılık gösterir."Şimdi ben onsuz ne yapacağım, bundan sonra beni kim sevecek..." gibi düşünceler... Ayrılmak özellikle uzun ve ileri yaş grubu için bir nevi kayıp gibidir. Elbette ki bu süreçte üzülmek, derin bir acı yaşamak sürecin doğal bir parçasıdır. Bu duygular zamanla geçecek ve yeniden bu güzel duygulara kapılarınızı açabileceksiniz."Karşıma daha kötüsü çıkarsa? Bundan iyisi mi çıkacak karşıma sanki?" gibi ayrılık sonrası zihninizi esir alan düşüncelere en güçlü cevap, iyinin de iyisi vardır."Ayrılma kararını ben vermeyeyim de onun sayesinde bitmiş olsun. Ayrılığımızın sorumlusu ben olmayayım da benim yüzümden ayrılmış olmayalım" düşüncesi... Bu tamamen sorumluluktan kaçmanın bir göstergesidir.Boşanmak-ayrılmak gibi süreçler bazı aile dinamiklerinde başarısızlık olarak görülmektedir. Bundan ötürü de bu dinamiği benimsemiş kişiler, her anlamda mutsuz olsalar da ayrılık kararını bir türlü veremezler. Fakat ne ayrılmak başarısızlık ne de dünyanın sonunu getiren bir karardır. Ayrılık yalnızca sizin bu ilişkideki mutsuz halinizden çıkıp mutlu halinizle tanışmanız için kapının ilk anahtarıdır."Ben bu insana şunları bunları kattım, ya kaybolan yıllarıma ne olacak, ben o kadar adam ettim başkası gelip emeğime konacak diye düşünüp ayrılık sürecini git gide daha da uzatmak..İhtiyaçlarınızın karşılanmadığı, mutlu olmadığınız bir ilişkiyi daha uzun yıllar boyu sürdürüp kendinizi mutsuz etmenizin hiçbir mantıklı yanı olamaz.İlişkinin sona ermesi kadında duygusal anlamda büyük bir üzüntü ve acıya neden olmaktadır. Aynı ölümün yarattığı acıya benzer kayıp duygusu oluşur. Artı olarak güven kaybı ve hayal kırıklığı bu dönemde bir kadında en çok hissedilen duygulardır.Ayrılık sonrasında kadının duygusal dünyasında yaşanan olumsuz değişimler, kendilerinde olan güvende ve özsaygılarında azalma yaşanmasına neden olabilir. Özellikle ayrılık sonrası kendilerini suçlama, yetersizlik ve değersizlik hissetme gibi durumlar, ayrılık sonrası kadınlar tarafından sıkça yaşanmaktadır.Ayrılık sürecinde ve sonrasında kadınlar genellikle öfkeli hissederken bu duygudurum onların partnerlerinden intikam alma isteğine yol açar. Özellikle bu duygular kızgınlık, hınç almaya çalışma, zarar verme gibi davranışlarla kendini gösterebilir.Ayrılık sonrasında kadınların duygusal dünyaları çok değişkenlik gösterir. Sevgi, özlem, nefret gibi duyguları aynı anda karma şekilde hissedebilir.Ayrılıkta kadınların yaşadığı duygusal ve davranışsal belirtiler depresyon ve kaygı gibi psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle yeme bozuklukları, uykuda yaşanan problemler, dikkat eksiklikleri, enerjide dalgalanma, panik gibi duygular ortaya çıkabilmektedir.Zaman her şeyde olduğu gibi ayrılıkta da ilaçtır. Kadınlar ayrılık sonrası yaşadıkları travmaları atlatırken duygusal iyileşme sürecine girerler. Kendi özsaygılarını ve benliklerini keşfetme süreçlerinde kendilerini adeta yeniden doğmuş gibi hissederek bu süreçten ayrılırlar.Erkek ayrılığın en başında rahatlar. Çünkü ilişki uzun zamandır olumsuz bir gidişattaydı ve başa çıkılması çok zor duygularla baş ediliyordu. Erkek bundan ötürü artık duygusal bir karmaşa yaşamayacağından ötürü duygusal anlamda rahatlayacaktır.Uzun süreli bir ilişkiden çıkan erkek özgür hissetmesi ile birlikte dışarı çıkıp bekar hayatı yaşayabilmek için çok fazla heyecanlanacaktır. Bu hal ona gerçekten çok yüksek duygular hissettirecektirErkek zaman geçtikçe özgür olmanın sandığı kadar iyi bir şey olmadığını fark etmeye başlayacaktır. Bu yolu ilişkiden sonra dağılmamak adına seçmiştir. Artık yalnızlık kendini apaçık bir biçimde ortaya çıkardığından ötürü de artık bekarlık yavaş yavaş onun için cazibesini yitirmeye başlayacaktır.Erkek bu aşamadayken kadın genellikle kendini inşa ettiği ve yenilediği aşamada olacaktır. Şimdi erkek eski günleri hatırlamaya ve acısını çekmeye başlayacaktır. Tüm kötü günler arka planda olacak ve ilişkiyle ilgili her şey ona çok iyi görünmeye başlayacaktır. Ayrılık herkes için bir kayıp-yas sürecidir. Bekar olmanın ona çok cazip geleceğini düşünen erkek bunun böyle olmadığı gerçeğiyle yüzleşip zor anlar yaşamaya başlayacaktır.Erkek gün geçtikçe biten ilişkiyi zihninde daha da ideal bir noktaya getirecektir. Hayatına biri girdiyse bile sürekli olarak o kişiyi kadınla kıyaslamaya başlar. Bu durum da pişmanlık duygusunu derinden yaşamaya başlamasına yol açacaktır.Bu aşamada erkek ilişkinin tekrar bir şansı olup olmadığını merak etmeye başlar. Kadın onu hayatından tamamen çıkarmış mıdır, hala bir şansı var mıdır bunları sorgulamaya başlar. Ve kadınla iletişime geçmeye çaba gösterir.Ayrılık sonrasında kadın ve erkek olarak ilişkinize ikinci bir şansı vermek istiyorsanız kadın olarak yapmanız gereken en önemli şey belirli süre sessiz ve sakin kalmaktır. Ayrılık sonrasında kadının acısı gün geçtikçe azalır, erkeğin acısı ise gün geçtikçe artış gösterir. Bu durumu bilir ve ayrılık sürecinizdeki davranışları bu duruma göre ayarlarsanız ilişkiniz çok daha sağlıklı bir şekilde ilerlemeye başlar.Evlilik kadar ayrılık da insana dair bir olay. İkisi de en az birbiri kadar doğal süreçler. Evlendiğimizde ne kadar mutlu oluyorsak aslında ayrıldığımızda da bir o kadar hüznüzümü, yasımızı yaşamamız gerekiyor. Her ne kadar bazı ilişkilerin kişiyi yorması yıpratması nedeniyle ayrılıklar onları rahatlatıyor gibi olsa da Sezen Aksu'nun da dediği gibi "Her ayrılık zor, bin yıldır söyler dururum"...Fakat günümüzde yani bu hız çağında, zamanın ulaşımın iletişimin hızının, insanları daha aceleci ve sabırsız hale getirdiği bir gerçek. Oysa sonraki yaşamın ve sonraki ilişkilerin daha sağlıklı olabilmesi için, ayrılık ve yas sürecimizle barışıp bu süreci de yaşamamız gerekiyor.Bu demek değil ki, gidenin ardından karalar bağlayalım fakat hayatımızdan bir insan çıkıyor üstelik hayatı paylaşmayı umduğumuz kişi, bunun üzüntüsünü de belli bir süre yaşamamız aslında bizim için en sağlıklı olanıdır. Yani evlilik sonrası yeniden bir evlilik kararı doğru olmadığı gibi aslında ilişki kurmak için bile belli bir süre kendimizle kalmalıyız. Başa çıkamadığımız durumlarda ise bir uzmandan destek alıp yenilenerek yeni ilişkiye adım atmanızı öneriyorum.