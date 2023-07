‘Karanlık Pop’a buyurun!

Elektronik altyapılarını R&B ve arabesk tınılarını harmanladıkları son albümleri 'Karanlık Pop'u geçtiğimiz ay dinleyicileriyle buluşturan Sufle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Müzik ve teknolojiyi heyecan verici bir şekilde birleştiren Sufle, sanatçı Ru! (Ebru Ceylan) ve NFT sanatçısı Unrealistic (Ümit Ceylan) ile iş birliği yaparak albümdeki her parçaya eşlik edecek benzersiz NFT (Değiştirilemez Token) içeriklerinin bir serisini oluşturdu. Bu eşsiz ve sınırlı sayıda dijital eserler, özel bir NFT platformu aracılığıyla lansman gecesi satışa sunuldu ve hayranlara Sufle'nin sanatsal evreninin bir parçasını sahiplenme imkanı verildi.Sufle grubunun gitaristi Mustafa Kemal Atik "NFT deneyimiyle albümümüzü sunmak gerçekten çok heyecan verici bir adım. Bu, müziğimizin dijital dünyada yeni bir boyut kazanmasını ve dinleyicilerimize farklı bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. NFT'lerin sağladığı benzersizlik ve sahiplik hakları, müzikseverlerimiz için gerçekten özel bir deneyim oluşturaca." Diyor. Grubun vokalisti Göksu Taşçeviren ise: "Müziğin ve görsel sanatın NFT'ler aracılığıyla birleşmesinin, sanatsal vizyonumuz için tamamen yeni bir boyut eklediğine inanıyoruz" diyor.Sufle, heyecanla beklenen "Karanlık Pop" albümü lansmanını geçtiğimiz akşam gerçekleştirdi. Göksu Taşçeviren'in söz ve müziğiyle hayat bulan bu etkileyici albüm, geçtiğimiz günlerde dinleyiciyle buluştu. Lansman etkinliği Babylon'da gerçekleştirildi ve müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Ayrıca ekip Sufle'nin hayranlarına bir jest de hazırladı. Albüm hikayesinden oluşan tarot kartları lansman gecesi izleyicilere hediye edilirken NFT dünyasından da yakın zamanda satışa çıkacak. Duygu dolu melodileri ve büyüleyici görselleriyle birleşen bu öncü çalışma, dijital çağda sanatsal ifade sınırlarını zorlamayı hedefliyor.'Karanlık Pop' albümü, Sufle'nin karakteristik tarzını korurken, derinlikli ve etkileyici bir atmosferle dinleyicileri büyülüyor. Albümdeki şarkılar, Göksu Taşçeviren'in duygusal ve derin sözleriyle bütünleşiyor, dinleyicilere benzersiz bir müzik deneyimi sunuyor. Albümün düzenlemeleri Mustafa Kemal Atik tarafından gerçekleştirildi. Atik'in müzikal vizyonu ve deneyimi, 'Karanlık Pop'un derinlikli ve etkileyici ses dünyasını ortaya çıkarmada önemli bir rol oynadı. Ayrıca, mix ve mastering sürecinde Uğur Yelkenci'yle albüm, zengin ve etkileyici bir ses kalitesine kavuştu.Bu özel projeyi grubun menajeri Burçin Turna yürüttü ve "Müzikle metaverse dünyasını birleştirerek sanatçılarımın ve müzikseverlerin sanal dünyalarda benzersiz ve katkı sağlayan deneyimler yaşamasını hedefliyorum. Bu sayede müzik endüstrisi, yeni gelir kaynakları ve pazarlama fırsatları keşfederek daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilir ve müzik deneyimini dönüştürebilir" dedi.İki şarkıdan oluşan mini albümden ilk parça albüme ismini veren 'Temiz Bir Sayfa' Efsun, 'Temiz Bir Sayfa' şarkısıyla bizi geçmişin bagajlarını atarak her gün yeni ve temiz bir sayfa açmaya davet ediyor. Kendi çaldığı ukulelenin eşliğinde "Bir çakırkeyif molası aldım resmimize, geçmişi hafife aldım, geçer dedim diz dize" diyen Efsun her zamanki orijinal ve edebi anlatımına sakin ve etkili müziği ile devam ediyor. Şarkıların üretiminden düzenlemelerine kadar tüm süreçleri yöneten Özer Dönerkaya bu kez şarkıda etkili vokallerle sesini de duyuruyor. Yazılış tarihinin üzerinden 10 yıldan fazla zaman ve onlarca versiyon geçen 'Bir de Sen Vur' isimli ikinci şarkıya dinamik, retro gitarlar ayrıksı ve melodik tınılar eşlik ediyor. Şarkı bu uzun yılların demini her anında bize hissettiriyor. Her şeyin anlık, bir tweet'lik bir reels uzunluğunda yaşandığı günümüz dünyasının aksine sanatın ve özgünlüğün zamanla taçlandığını düşünen Efsun, ürettiğimiz eserlerin beğenileri besleyen değil dinleyenlere yeni yollar, yeni kapılar açan etkiler yaratması gerektiğini düşündüğünü belirtiyor.Mehmet Erdem'in son albümü 'Bir Şarkı Vardı Ya'da yer alan, Ferdi Tayfur imzalı "Sevdalılar Beni Anlar" isimli şarkı kliplendi! Sanatçının konserlerinde de sık sık yer verdiği; Ferdi Tayfur'un klasikleşmiş şarkılarından olan 'Sevdalılar Beni Anlar'; Mehmet Erdem'in kendine özgü yorumu ve Alper Atakan imzalı aranjesi ile albümde öne çıkan eserlerden olmakla beraber, aynı zamanda büyük ustaya da saygı duruşu niteliğinde. 'Sevdalılar Beni Anlar'ın video klibi, yönetmen Onur Kök tarafından Rota Plato'da kaydedildi. Klip çekiminde başarılı sanatçıya kendi orkestrası da enerjik performansıyla eşlik etti.Filistin müziğini dünyaya tanıtan ud üçlüsü Le Trio Joubran, 29 Eylül Cuma akşamı Maximum Uniq Açık Hava'da Epifoni organizasyonuyla müzikseverlerin karşısına çıkacak. Filistinli olan Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran geleneksel Filistin müziğini ud ile icra ediyo.r Dünya basınında haklarında çıkan övgü dolu yazılarla tanınan Jourban kardeşler, enstrümanlarını tek bir ses gibi büyüleyici biçimde çalıyor. Ud ve Arap lavtasının en büyük virtüözlerinden olarak gösterilen Jourban kardeşler enstrümanlarını kendi ruhlarının sesi ve bedenlerinin çarpan kalbi olarak ifade ediyor. Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser veren, ülkemizde de çok sevilen Le Trio Jourdan konserinin biletleri, 26 Haziran tarihinden itibaren satışta olacak.