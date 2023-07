Stilleriyle çantalara ilham verdiler

Çantalar kadınlar için hep biraz daha farklı bir yere sahip oluştur. Kadın var olduğundan beri bu iddialı aksesuvarlar onun duruşunun, stilinin, zevkinin, sosyo-ekonomik durumun da bir sembolü olmuştur. En sevdiğiniz çantaları düşünün... Bu çantaların hangi modaevi, tasarımcı ya da markaya ait olduğunu düşünün bir de... Umarım orijinaldir çantalarınız... Bir markanın tasarımının muadili hele hele sahtesi değildir umarım... Çünkü tüm bu tercihler sizin hakkınızda, karakteriniz hakkında bir şeyler söyler karşı tarafa... Moda dilsiz bir dildir... Ve her seçiminiz de sizinle ilgili sessiz metinler iletilmesini sağlar... Uzun lafın kısası çantalar kadınlar için de onların tercihleri için de çok önemlidir...Biraz da yer yüzünde ne kadarlık bir yer işgal ettiğinizin ispatı gibidir çantalar... Mesela bazı kadınlar o kadar önemli bir yere sahiptirler ki onlar için modaevleri ve tasarımcılar çanta tasarlar ya da piyasaya çıkardığı çanta modelinin ismini o kullandıktan sonra değiştirir... Nereden mi geldik bu kunulara? Tabii ki İngiliz asıllı Jane Birkin'in ölümü üzerine geldik... Soyadı; şu an dünyanın en lüks en, en cazibe objesi, en yatırımlık çantasının da ismi sonuç olarak. Vintage modellerinin fiyatı yüz binlerce dolara kadar çıkıyor. Her kadın bu çantadan bir tanesine sahip olmak istiyor. Yani bazen kadınlar öyle bir noktaya kadar yükseliyor ki onların isimleri, soy isimleri modaevlerine bile prestij katıyor. Hadi gelin yakından bakalı moda dünyasının ilham perilerine.Günümüzde Hermes denince akla ilk gelen Birkin modeli oluyor. Jane Birkin'in Hermes için özel olarak tasarladığı Birkin çantalar dünya jetsetinin ve ünlülerin ellerinden düşmüyor. Bu model markanın Paris'teki merkezinde haftada sadece beş tane ve tamamen el işçiliğiyle üretiliyor. Çantanın bekleme listesi o kadar uzun ki, ona sahip olmak isteyenlerin uzun süre sabretmesi gerekiyor. Bir uçak seyahatinde Hermes'in başkanı Jean-Louis Dumas ile yan yana oturan Birkin, ona çantasından dert yanıyor. Bunun üzerine, Dumas da ondan kendi hayalindeki çantayı çizmesini istiyor ve ortaya bu efsanevi model çıkıyor. İşin ilginç yanı çantanın fikir annesi olmasına, tasarımında yer almasına ve çantanın isim annesi de olmasına rağmençantanın satışlarından Birkin hiç para kazanmıyor.Görünüm olarak Hermes Birkin'e çok benzese de Kelly, bambaşka bir havaya sahip. Önce ünlü bir Hollywood starı ardından da Monaco Prensesi olan Grace Kelly'nin ismini taşıyan çanta aslına bakarsanız Kelly'den esinlenilerek tasarlanmıyor. Ancak Monaco Presnsesi hmileliği sırasında karnını saklamak için hep bu model çantayı kullanıyor ve modaevi Prenses'e verdiği önemi gösterebilmek için çantaya onun ismini veriyor. Kelly çantası 30'larda ortaya çıkıyor ve Grace Kelly'nin hamileliğini çantayla gizlerken fotoğrafının çekildiği 50'lerde yeniden adlandırıldı.Başlangıçta Chouchou ismi verilen bu ikonik çantaya Dior modaevi 1996 yılında Diana'nın çantayla görülmesinden sonra Lady Dior ismi veriliyor. Hikayeye göre Diana bu modelle o dönemki Fransa Firt Lady'si Bernadette Chirac sayesinde tanışıyor. Chirac, Diana'ya bu modelden bir tane hediye ediyor. Diana, küçük ama kullanışlı, elegan ve zarif bu modeli sık sık kullanmaya başlıyor. Ve sonrasında da Fransız modaevi bu model çantalarına Diana'dan ilham alarak Lady Dior ismini veriyor.Gucci'nin arşivlerinden yeniden çıkartılarak günümüz için yeniden yorumlanan Jackie model çantalar ismini tahmin edeceğiniz üzere ABD'nin stiliyle dönemine damga vuran stil ikonu First Lady'si , adını Jackie Kennedy'den alıyor. Jackie, 1961 yılında First Lady'nin ismiyle anılmaya başlanıyor.Modelden aktrise dönüşen Diane Kruger , Jason Wu'nun Diane çantası için ilham kaynağı oldu. 70'lerin şık çapraz gövdesi, tasarımcının İlkbahar/Yaz 2015 podyum koleksiyonunda görücüye çıktı.