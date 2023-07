Dünya starları Türk tasarımcılardan giyiniyor

Bizler yabancı kökenli markalara, moda tasarımcılarına, tasarımcı markalarına ne kadar meraklı olursak olalım dünya Türk tasarımının, yaratıcılığının, el işçiliğinin çoktan farkına varmış durumda... Özellikle son yıllarda sayısız ünlü isim, çok da önemli anlarda Türk tasarımcılarının koleksiyonlarından parçalar giydi ve dünyanın dört bir yanında haber oldu... "Ay İdil biliyoruz biz zaten bunları. Nerden geldi aklına?" diye soranlarınız olacaktır. Biliyor ve hatırlıyor olmamız çok güzel aslına bakarsanız... Çünkü geçtiğimiz hafta boyunca bir Türk tasarım markasıyla ilgili çok övünç verici haberler vardı. Tüm dünyanın şu an devam eden turnesi nedeniyle gözünün üstünde olduğu Beyonce, Raisa&Vanessa markasından iddialı bir takımla konserlerinden birinde sahne aldı. Çok gurur verici...Marka ve tasarımcıları Raisa ve Vanessa Sason için de çıktıkları tasarım serüveni açısından çok unutulmaz bir an... Ancak birçok yerde "İlk kez bir dünya starı bir Türk tasarımcıdan giyindi", "Bir dünya starı ilk kez bir Türk tasarımcı tercih etti", "Beyonce ilk kez bir Türk markasından giyindi" diye yazan o kadar çok haber okudum ki... Son başarıyı alkışlarken daha önceki başarıları unutmamak gerektiğini düşünenlerdenim ben... Beyonce'nin 37'nci yaş gününde Nedret Taciroğlu'nun Nedo by Nedret Taciroğlu koleksiyonundan siyah bir tuvalet giydiğini unutmamışım mesela... Ya da dünyayı yerinden oynatan Lemonade isimli albümünden çıkan ilk video klibi Hold Up'ta mücevher tasarımcısı Milka Karaağaçlı'nın tasarımı bir yüzük taktığını da unutmamışım... Dedim ya son başarıyı alkışlarken, daha önce emek veren, Türk tasarımının ismini dünyaya duyuran diğer isimleri de onurlandırmak gerektiğini düşünenlerdenim... Tam da bu nedenle bu hafta dünyaya ismimizi duyuran Türk tasarımcıları mercek altına alalım istedim... Bakalım kimler kimler giymiş Türk tasarımcıların koleksiyonlarını...Kabul edelim son yılların en çok konuşulan, en çok halkla ilişkiler çalışması yapılan filmi Barbie The Movie... Film kadar filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin hem filmde, hem filmin kırmızı halı etkinliklerinde giydikleri günlerdir gündemimizde... Daha doğrusu onlar dışında ve pembe renk dışında bir şey konuşamaz olmuş durumdayız... İşte tüm dünyanın gözlerinin önünde olan Margot Robbie, filmin Londra galasında bir Türk tasarımcıdan giyinmeyi tercih etti. Dilara Fındıkoğlu tasarımı iddialı bir korse elbise giyen Robbie'nin bu kareleri de hafızalara kazındı. 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dilara Fındıkoğlu, lise öğrenimini Türkiye'de tamamlayıp üniversite öğrenimi için İngiltere'deki dünyaca ünlü moda okulu Cental St. Martin'e gitti. Burada moda tasarımı okuyan Fındıkoğlu, kısa sürede adını duyurmayı başardı.Begüm Kıroğlu, Begum Khan markasını 2012 yılında Shanghai'da kurdu. İlk olarak kol düğmeleri tasarlayarak bu sektöre adım atan Kıroğlu ardından kadınlar için de birbirinden güzel aksesuvarlar tasarlamaya başladı. Markanın sembolü haline gelen gece çantalarını elinden düşürmeyenler arasında Hollanda Kraliçesi Maxima gibi pekçok ünlü isim de bulunuyor.Bir Türk tasarımcı var ki dünyada çok farklı bir yere sahip... Erdem markasının kurucusu Erdem Moralıoğlu... İngiltere'de yaşayan Erdem Moralıoğlu, yarattığı Erdem markasıyla dünyaca ünlü kadınları giydiriyor. Türk bir baba ve İngiliz bir annenin oğlu olan genç tasarımcı, moda eğitimini dünyanın en prestijli okullarından Royal College of Art'ta tamamlamış ve İngiltere'nin en önemli tasarım yarışmalarından biri olan Fashion Fringe'de ödül aldıktan sonra İngiliz basınının dikkatini çekmişti. İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi olacak olan Prenses Catherine defalarca Erdem markasından parçalar tercih etti.Cengiz Abazoğlu bir dönem arka arkaya Hollywood starlarının ve yıldızlarının en çok tasarımlarını tercih ettiği isimlerden biriydi... Selena Gomez'in de büyük yankı uyandıran turnesi sırasında giydiği kıyafetlerden biri Cengiz Abazoğlu'na aitti.. Tüller ve payetler içindeki o kostüm çok konuşulmuştu.Sadece kadın sanatçılar mı Türk tasarım markalarını tercih ediyor? Tabii ki hayır... Birbirinden ünlü erkek sanatçı da Türk marka ve tasarımcıları tercih ediyor. Bunlardan biri de Jay-Z... Rap dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Jay-Z, eşi Beyonce ile çıktığı On The Run II isimli turnesinde Les Benjamins markasından Dubbo isimli ceketle sahneye çıktı. Bünyamin Aydın, 19 yaşındayken kuruyor Les Benjamins markasını. Lüks sokak modası kimliği ile ön plana çıkıyor. Bünyamin Aydın'ın tasarımlarında farklı kültürleri harmanlayıp özgün bir tasarım dili geliştirmesinde hem Almanya'da hem de Türkiye'de yaşamış olması büyük etkiye sahip. Markanın temelleri Bünyamin Aydın'ın Berlin'de kendine küçük bir koleksiyon standı tutması ile atılmış... Standında dünyaca ünlü Harrods markasından sipariş alan Aydın'ın kendi markasını kurma yolculuğu da böylece başlamış...Son dönemin en popüler mankenlerinden biri hiç kuşkusuz Bella Hadid... Hadid'in kusursuz fiziği ve iddialı tarzı sık sık gündeme gelmesini sağlıyor. Her marka da doğal olarak Bella Hadid'in kendisinden bir parça giyesini takmasını istiyor. Mert Aslan ve Ahmet Gencehan Güneş'in kurucusu olduğu The Ninon markası Hadid'in tercih ettiği maralar arasında yer alıyor. Ünlü manken Miami tatilinde markanın Ayşe ismini verdiği bir parçayı takarkan görüntülendi.Özellikle Ben Affleck ile yaptığı evlilikle, büyük bir aşkın yeniden küllerinden doğabileceğini göstererek bizleri yeniden romantik aşka inandıran Jennifer Lopez, hiç kuşkusuz yıllardır stiliyle en çok konuşulan isimlerden biri... Jennifer Lopez'in 61'inci Grammy Ödül Töreni'ndeki sahne performansını ve kostümünü hatırlıyor musunuz peki? O gecede Nedret Taciroğlu'ndan otriş ve kristal işlemelerden oluşan ultra mini ve romantik bir elbise tercih eden Lopez, bu kıyafet tercihiyle günlerce konuşulmuştu. Nedret Taciroğlu, İstanbul'un moda tasarım tarihinde 'duayen' kabul edilebilecek bir isim. Mimar Sinan Üniversitesi'nde İç Mimari eğitimi almasına rağmen 1980 yılında İstanbul'da çok da fazla moda tasarımının konuşulmadığı bir dönemde hayata geçirdiği Nedo markasıyla 'first lady'leri giydirdi...Hollywood'un en başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen Keire Knigtley, The Late Show'a katılırken Bora Aksu'dan enfes bir takım giymişti. 2003 yılından bu yana Londra Moda Haftası çerçevesinde koleksiyonlarını sergileyen Bora Aksu, Central Saint Martins mezunlarından biri... Şu an Asya kökenli bir şirketle özel bir anlaşması bulunana Bora Aksu'nun Asya'nın çeşitli şehirlerinde 62'den fazla mağazası bulunuyor.1970 doğumlu Kıbrıslı moda tasarımcısı ve sanatçı Hüseyin Çağlayan'ın öyle tasarımları var ki kendisinden sonraki nesiller de asla unutmayacak... Grammy Ödül Töreni'nde Lady Gaga'nın dev bir yumurta içinde kırmızı halıda yürümesini ve sonrasında o yumurta içinde sahneye çıkmasını ve yeni single'ı Born This Way'i seslendirmesini hatırlıyor musunuz? Lady Gaga o ödül töreninde " En İyi Pop Albümü" ve "En İyi Kadın Pop Şarkıcısı" dallarında 2 ödül aldı ve tarihe geçti...