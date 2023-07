Onun tarzı kimselere benzemez!

Hafif alaycı ama nasıl oluyorsa bir o kadar da 'içli' bir ses. Hem punk, hem dramatik... Sırrı kendisinde saklı belli ki! Özel bir terkip. Gökçe'den bahsediyoruz. Kendi kulvarını kendi açan, 'alternatif pop' diye kodlayabileceğimiz bir türün öncülerinden... Rock'tan da, poptan da yer yer retro arabesk tınılardan da izler taşıyan, enerjik şarkıların yazarından... Kendi tabiriyle, popüler alemde hiçbir kliğe dahil olmayan o 'tek tabanca' kadından... "İnsanların duyguları değişir. Verilen sözler, o aşk dolu duygular zamanla kaybolur. Ortada bir yalan varsa o da insanların duygularının değişmeyeceğidir!" diyen Gökçe Pasaj Müzik etiketli yeni teklisi 'Yalan'da bu temaya değiniyor.Sözü ve müziği Gökçe'ye ait 'Yalan''n düzenlemesini Görkem Yenilmez yaptı. Müzikal geçmişini kendi sözleriyle şöyle anlatıyor Gökçe: "Kaç yıl oldu müzikte sorusuna cevap vermem zor aslında. İlkokulda piyanoyla başladım ben müziğe. 15-16 yaşımda davulla devam ettim. 21 yaşımda da sahnedeydim. Hem davul çaldığım grubum vardı hem de şarkı söylediğim grupla zaten sahnelerdeydim. Kendimi bildim bileli sahnelerdeyim diyebilirim. Şükürler olsun ki bol bol üretmeyi umuyordum ve üretiyorum. Bir tarz oluşturmayı istiyordum ve o tarzı da oluşturabildiğimi düşünüyorum. Bir radyocu arkadaşım bana "Bir kız çıkmış senin tarzın, Gökçe tarzı" diyor mesela. "Gökçe tarzı" diye bir şey var, bu çok keyifli. Bu zaten zor bir yolculuktu. Çünkü pop, rock, arabesk, fantezi pop yapmıyorum. Kendi tarzımda bir şey oluşturduğum için ona göre de bir kitlem var. Çok daha popüler, Türkiye'nin yüzde 90'ına hitap eden bir müzik yapabilirdim ama benim bu meslekten umduğum şey, kendi tarzını oluşturabilmekti ve hep üretmeye devam etmekti. Ve bunu yaptım, yapmaya devam ediyorum."Geçtiğimiz senelerde gerçekleştirdikleri işbirlikleri ile dinleyicileriyle buluşan Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak, 28 Temmuz'da yayınlayacakları yeni teklileri 'Kalmadı Tadım Tuzum' için yeniden bir araya geldi. Sözlerini ve müziğini birlikte yaptıkları, alternatif ve rap müziğin sevilen isimlerinin yeni şarkısı, duygusal bir hikayeye sahip. Müzikte ise old school ve modern tarzların harmanlandığı bir kompozisyon bulunuyor. Şarkının prodüktör koltuğunda ise, önceki şarkılarında da aynı görevi üstlenen Oğuz Baydar oturuyor. Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak'ın uzun zamandır heyecanla beklenen yeni şarkısı "Kalmadı Tadım Tuzum", Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak ve şarkının lirik videosu da Anıl Piyancı youtube kanalında yayında olacak.Gökhan Keser, 2023 itibariyle yeni müzikal tarzı ile bu yıl için toplam 6 single proje ve versiyonlar üzerine prodüktör Volga Tamöz ve '22' ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Sanatçı bu birliktelikteki ilk projesi 'Aynen Aynen' YNEN AYNEN' sonrası aynı şarkının chill mix versiyonunu tüm dijital platformlarda yayımladı... Hareketli, yazın coşkusuna ortak Aynen Aynen için sanatçı afro beat, reggaeton ritimlerle bezeli Aynen Aynen'in sözü Tuğrul Cerrahoğlu, Gökhan Keser ,GLS , Volga Tamöz 'e, bestesi ve düzenlemesi de Volga Tamöz'e ait. Her dinleyişte Akdeniz sıcaklığını kucağımıza bırakan şarkı, dinleyiciyi o an tatile çıkarıyor.