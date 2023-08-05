7/24 şehirde yaşam

Kapadokya'daKültür ve Turizm Bakanlığı'nca Nevşehir'de düzenlenecek Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali bugün başlıyor. Festival kapsamında 30'dan fazla mekânda 400'den fazla etkinlik sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşturulacak. Dünyada eşi benzeri bulunmayan peribacaları ve rengarenk balonlarla adeta bir görsel şölenin yaşanacağı Kapadokya'ya yolu düşenler 9 gün boyunca birbirinden farklı deneyimler yaşayacak. Göreme Festival Alanı'nda Simge Sağın, Madrigal, Hey! Douglas, 90'lar Türkçe Pop, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Oğuzhan Koç ve Anadolu Ateşi Nevşehirliler ile buluşacak. Paşabağları Vadisi'nde ise gala konserinin yanı sıra, Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri, 80'ler Melodileri, Müslüm Gürses Şarkıları, Cem Karaca ve Barış Manço Şarkıları seslendirilecek. Ayrıca Süheyl-Behzat Uygur ile 'Hey Gidi Günler', Nazan Kesal'ın'"Yaralarım Aşktandır' gibi tiyatro oyunları, Devrim Erbil'in 'Kapadokya'ya Sevgilerimle' sergisi sanatseverlerle buluşacak.2023 UNESCO Dünya "Aşık Veysel Yılı" kapsamında Devlet Tiyatroları "Açık Hava Yaz Oyunları" programı çerçevesinde; Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Aşık Veysel"i sanatseverlerle buluşturuyor. Osman Nuri Ercan'ın yazdığı ve Alpay Ulusoy'un yönettiği "Aşık Veysel' oyunu bu akşam Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesinde sahnelenecek.Kazılarda bugüne kadar antik liman yapıları, İ Şarkıcı Ezgi Ayçe, Ajda Pekkan'ın şarkılarının caz versiyonlarının yer aldığı 'Ezgi Ayçe Sings Jazzy Ajda' projesi ile bu akşam ilk kez CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşuyor. Söz yazarlığı ve güçlü yorumuyla yeni neslin güçlü vokallerinden biri olan ve aynı zamanda uzun yıllar Ajda Pekkan'ın sahnesinde yer alan Ezgi Ayçe, Ajda Pekkan'ın en sevilen şarkılarını caz versiyonuyla sunacak.KLASIK müzik konserlerini, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında müzikseverlerle buluşturan Sounds of Paşaköy sahnesinde bu sene eşsiz tınılarıyla Borusan Quartet yer alıyor. 2005 yılında Prof. Gürer Aykal öncülüğünde kurulan topluluk, Assos Paşaköy'de 12 Ağustos'ta sahne alacak.GÜZEL şarkıcı Hadise, Bodrum Antik Tiyatro'da bilet satış rekorları kırılan, konseri sonrası bu akşam Kuşadası Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluşuyor. Eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine imza atacak Hadise, şarkıları ve güzelliği ile izleyenleri kendine hayran bırakacak.CUMHURBAŞKANLIĞI Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konser serisi başarılı müzisyen Elif Buse Doğan ile devam ediyor. Doğan, 9 Ağustos'ta Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Aşık Veysel'in sevilen türkülerini seslendirecek.