Çocukların sineklerle imtihanı

Bu yaz ülkemizdeki sorunlardan biri sinek ve böceklerdi.İstanbul'da olduğu kadar yazlık bölgelerde de bolca kaşındık. Biz Trakya Bölgesi'nde yazlıkta, sinekler yüzünden rahat bir uyku uyuyamadık. Aynı şekilde, Bodrum ve civarındaki arkadaşlarımdan da aynı şikâyetler geldi. Özellik bu durumdan en çok etkilenen çocuklar oldu. Kızım kaşınmaktan pek de tadını çıkaramadı yazın. Gece yarısı eczane arayıp sinek ve böcek ısırıklarını yatıştıracak ilaçlar aradık eşimle. Mevcut sinek kovucular, fişlere takılan ilaçlar da işe yaramadı. Bir gazeteci anne olarak durumun peşini bırakmadım ve belediyeyi arayarak durumun neden bu hale geldiğini öğrenmeye çalıştım. Durum o ki, böcek ve sineklerin larva dönemlerinden önce ilaçlanması yapılması gerekiyormuş. Ancak belediyelerin bir kısmı bu dönemi geçirmiş. Hatta bu dönem geçtikten sonra özel ilaçlama şirketlerine işi veren belediyeler olmuş. O özel ilaçlama şirketlerine de ulaşıp sordum. Onlar da kendilerine iş işten geçtikten sonra görevin verildiğini söylediler. Bu organize bozukluğu sineklerin işine yaramış, çoğaldıkça çoğalmışlar.Bir belediye için basit bir konu olan ilaçlama, Arapsaçına dönmüş. Kabak ise yazları dinlenmek için bu bölgelere giden tatilcilerin başında patladı. Özellikle çocukların... Yahu, hizmet verdiği bölgeyi sineklerden koruyamayan, çöpleri dağ gibi biriktiren belediyeler, nasıl oy isteyecekler halktan? "Yazlıkçılar, nasıl olsa sadece yazın geliyorlar, çoğu oyu burada da kullanmıyor" deyip, ikinci plana mı atılıyor bu bölgeler? Oysa, denizin ve muhteşem doğanın olduğu yerler, o bölgeyi tanıtır, turist çeker, ekonomiye katkı sağlar. Buradan hiç ayırt etmeden yazlık bölgelerin belediye başkanlarına sesleniyorum, "Yazlıkçılar da hizmeti hak ediyor. Tatil için bölgenize gelen her çocuğun vücudundaki sayısız sinek ısırığından siz sorumlusunuz. İlaçlama bir belediyenin vermesi gereken temel hizmettir. Bunu bari zamanında yapın. Turizm bu ülke için önemli ve bu cennet vatana hizmet gerekiyor. Belli bir seviyenin üstüne çıkmış olan, parmakla gösterilen belediyecilik geleneğini bozmayın. Çıtayı hep yükselterek devam edin. Vatandaşın sizden tek beklentisi bu!" Çocuklar ince çizgimizdir. Onların uykusuz geçirdiği her gece, bu ülkenin annelerini üzer. Biz anneler olarak bu yaz, çocuklarımızı sineklerden korumak için uğraşıp durduk. Çocuklarımıza güvenli, temiz ortam sağlamayan hiçbir belediye başkanı adayına oyumuz yok.Fesleğenin en doğal sinek kovucu olduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. Birkaç saksı fesleğeni evin farklı yerine ve verandaya koydum. Sık sık elimle okşayarak kokunun etrafa yayılmasını sağladım. İşe yarıyor. Diğer seçeneklerden biri de papatya çayı. Papatyayı kaynatıp, çayı soğuttum ve hem kızımın hem kendimin vücuduna sürdüm. Sprey bir şişeye koyup sıkarsanız daha pratik oluyor. Sinekler yanınıza yaklaşmadan yönünü değiştiriyor.Gelelim, sineklerden kendimizi bireysel olarak nasıl koruduğumuza... Bol bol araştırma yaptım ve her bir seçeneği denedim. Bunlardan işe yarayanları paylaşmak istiyorum. En güzeli lavanta yağı. Hakiki lavanta yağınız vücuda sürünce sinekler pek yaklaşamıyor. Sprey bir şişeye su doldurdum ve içine lavanta yağı döktüm. Belli aralıklarla ortama bu spreyi sıktım. Özellikle verandada elimden düşmedi. Kızım ve yeğenlerim bahçede oyun oynarken bol bol bu spreyi kullandım. Evin içine de sıkmayı ihmal etmedim tabii.