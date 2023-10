Plak festivalinde yıldız yağmuru

Büyük ilgi gören Şişli Plak Festivali'nin üçüncüsü bu yıl 7-8 Ekim tarihlerinde yine Feriköy Organik Pazarı otopark alanında düzenlenecek. Vigor Sanat organizasyonu ile gerçekleşecek festival, İstanbul'un müzik kültürünü ve plak atmosferini yaratan tüm paydaşlarını iki gün boyunca bir araya getirmeyi hedefliyor. Etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde; alanda yer alan plak stantlarının yanında, söyleşiler, mezatlar, imza günleri ve kahve ve yeme-içme stantları ile katılımcılar keyifli zaman geçirecekler. Bu yıl festivalin bir de dünyaca ünlü konuk grubu olacak. 1980'li yıllarda kurulan müzik sektörüne 'Big in Japan', 'Forever Young' gibi ölümsüz şarkılar kazandıran ülkemizde de çok sevilen Alman grup Alphaville, festivalin kapanışında katılımcılara özel ücretsiz bir konser verecek.Alphaville dışında, sufi müziğini etnik enstrüman ve sanatçılarla zenginleştirip, elektronik müzikle harmanlayan dünyaca ünlü Türk neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede, Türk pop müziğin şüphesiz en güçlü kadın yorumcularından Nükhet Duru, Ezginin Günlüğü grubunun eski solisti, başarılı kariyerine solo devam eden Hüsnü Arkan konserlerinin gerçekleşeceği festivalin söyleşileri de oldukça zengin. Murat Meriç moderatörlüğünde yapılacak olan, Nino Varon, Hakan Meriçliler, Celal Kadri Kınoğlu ve Osman Tan Erkır'ın katılımı ile gerçekleşecek, geçmişten günümüze ülkemizdeki müzik yapımcılığı, etkinlik yönetimi, plakların sinema ile ilişkisi, koleksiyonculuk gibi farklı konulardaki söyleşiler ise müzikseverlerin ilgisini çekecek. Hüsnü Arkan'ın 'Kanat Sesleri' albümünün plak formatı da ilk kez Şişli Plak Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.Multi-Platinum satış rekortmeni İngiliz sanatçı James Arthur, yakın zamanda müzik sahnesine geri dönüş yaptığı 'Blindside' ve 'A Year Ago' parçaları ve 26 Ocak 2024'te Columbia Records'tan çıkacak beşinci, yepyeni stüdyo albümü 'Bitter Sweet Love'ı duyurmasının ardından şimdi de projenin yepyeni single'ı 'Just Us'ı sevenleriyle paylaştı. Arthur bu parça ile hayranlarına; hayatın gerçek anlamını, gerçek sevgiyi, kendimizi, ailelerimizi, toplumlarımızı sevmeyi ve onların yanında olmayı fark etmekle ilgili çarpıcı, güçlü bir balad sunuyor. "'Just Us' gerçekten önemli olan şeylerden kaçtığımı ve dışsal şeylerden onay alma arayışında kaybolduğumu itiraf ettiğim bir şarkı" diye açıklıyor söz yazarlığını hep ön planda tutan sanatçı.Dünyaca ünlü ikonik Amerikan pop-rock ikilisi Daryl Hall&John Oates'un 80'li yıllara damgasını vurmuş 'Out of Touch' parçası, yeniden mikslenmiş versiyonuyla müzikseverlerin beğenisine sunuluyor! Son yıllarda elektronik müzik sahnesinde ciddi bir yükseliş yakalayan müzikal üçlü Avangart Tabldot imzası taşıyan 'Out Of Touch' (Avangart Tabldot Remix), parçanın orijinal yayın tarihinin 40. yıl dönümüne sayılı zaman kala, 6 Ekim tarihinde, RCA/Sony Music etiketiyle yayınladı. 1984 yılında başta Billboard Hot 100 olmak üzere ABD ve İngiltere listelerinde haftalarca zirvede kalan bu zamansız eser, funky melodisi, neşeli ritmi ve akılda kalıcı sözleriyle ön plana çıkıyor. Parçanın dinleyicilerine sunduğu değişim ve adaptasyon mesajıysa günümüzde hala geçerli. Bu ölümsüz çalışmaya yeni bir lezzet katan Avangart Tabldot, benzer düşünce yapılarına sahip çocukluk arkadaşları Ata, Aytek ve Semih'ten oluşuyor. Moda, film, resim ve diğer görsel sanatlardaki yaratıcı geçmişleri, üçlünün A.T. olarak nihai personalarını oluşturmasında önemli bir rol oynuyor. Parçaya eşlik edecek kapak görseli ve video, remiksin dinamik, bulaşıcı ve gençleştirici ruhuyla kasıtlı bir tezat oluşturarak üç arkadaşın Portekiz güneşinin tadını çıkarırken 'temastan uzak' (Out of Touch) kalışını işliyor. Ünlü Amerikalı fotoğrafçı Slim Aarons'a saygı duruşu niteliğindeki bu çalışma, ünlü film yönetmeni ve sokak fotoğrafçısı Mu Tunc'un sanatsal objektifinden aktarılıyor.Kendine özgü tarzı ve sound'u ile dikkatleri üzerine çeken Mert Tunçmakas ile uzun zamandır kendi besteleri ve yeniden yorumladığı şarkılarla sevilerek dinlenen Eda Baba ile birlikte seslendirdiği 'Kaçıyorum' kliplendi. Büyük beğeni toplayan şarkının klibini Melike Beşli çekti. İlk kez bir projede bir araya geldiklerini söyleyen Indie müziğin sevilen ikilisi Mert Tunçmakas ve Eda Baba çıkan sonucun kendilerini çok mutlu ettiğini söylüyor. Sözü müziği ve düzenlemesi Mert Tunçmakas'a ait .